LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Πολιτική Γραμματεία

Σαμαράς: Δεν θα ήμουν εδώ αν δεν πίστευα ότι η χώρα βρίσκεται σε κίνδυνο και υπάρχει μια Ελλαδα που δεν ακούγεται

«Οι αγώνες για τον τόπο σου δεν είναι επάγγελμα, στους αγώνες για την πατρίδα δεν υπάρχει σύνταξη» τόνισε ο Αντώνης Σαμαράς από την Κρήτη, δείχνοντας προς τη δημιουργία κόμματος. Ασκώντας σκληρή κρητική στην κυβέρνηση, για τα εθνικά θέματα, την οικονομία, τα σκάνδαλα τόνισε ότι «η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει παρατημένη και βουβή». Στο στόχαστρο του Σαμαρά και ο Τσίπρας.