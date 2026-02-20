Θεσσαλονίκη: 19χρονη κατήγγειλε 24χρονο για βιασμό μέσα σε περίπτερο όταν ήταν ανήλικη
Η 19χρονη κατήγγειλε πως ο 24χρονος την εξανάγκασε σε γενετήσεις πράξεις στον χώρο εργασίας του
Στιγμές φρίκης από έναν 24χρονο κατήγγειλε πως πέρασε μια 19χρονη, όταν ακόμα ήταν ανήλικη, στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του 24χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό ανήλικης ενώ ο νεαρός αρνείται τις κατηγορίες εις βάρος του.
Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η 19χρονη σήμερα κοπέλα, όλα έγιναν τον Αύγουστο του 2024, όταν εκείνη ήταν 17 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια ισχυρίστηκε στις Αρχές πως ο νεαρός την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις στο περίπτερο που εργαζόταν, στο κέντρο της πόλης.
Σύμφωνα με το thestival, όπως περιέγραψε η καταγγέλλουσα, είχε γνωρίσει τον νεαρό από κοινές παρέες.
