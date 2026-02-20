Ηλεία: Στο εδώλιο ο 39χρονος για τον βιασμό και την δολοφονία της 11χρονης ανιψιάς του

Η ώρα της δικαιοσύνης φτάνει για τον 39χρονο που έχει ομολογήσει τη δολοφονία της 11χρονης Βασιλικής, σε μια υπόθεση που συγκλόνισε την Ηλεία και προκάλεσε πανελλαδική οργή.

Η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα ενώπιον του Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πατρών, με τον κατηγορούμενο να αντιμετωπίζει ένα ιδιαίτερα βαρύ κατηγορητήριο.

Αναβαθμισμένο κατηγορητήριο

Ο 39χρονος δεν κατηγορείται μόνο για ανθρωποκτονία από πρόθεση, την οποία είχε παραδεχθεί κατά την απολογία του ενώπιον της Ανακρίτριας Ηλείας. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, βαρύνεται επίσης με την κατηγορία του βιασμού ανηλίκου, η οποία αναβαθμίστηκε σε σχέση με την αρχική δίωξη.

Αρχικά, του είχε αποδοθεί απόπειρα βιασμού.

Ωστόσο, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης οδήγησαν στην πλήρη μετατροπή της κατηγορίας σε τετελεσμένο βιασμό, επιβαρύνοντας σημαντικά τη θέση του ενόψει της δίκης. Παράλληλα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για αρπαγή, οπλοφορία και οπλοχρησία.

Η μεταβολή αυτή θεωρείται καθοριστική, καθώς διαμορφώνει ένα ακόμη πιο επιβαρυντικό πλαίσιο για την ποινική του μεταχείριση.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το έγκλημα διαπράχθηκε το βράδυ της 9ης Ιουνίου 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο 39χρονος και η 11χρονη έφυγαν μαζί από το χωριό Μυρτιά, όπου διέμεναν.

Η ανήλικη επιβιβάστηκε στο όχημά του και κατευθύνθηκαν προς αγροτική περιοχή στον οικισμό Καταραχίου Λεχαινών.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πύργου κατάφεραν να εξιχνιάσουν την υπόθεση αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό από τη διαδρομή που ακολούθησαν, καθώς και την ομολογία του κατηγορούμενου.

Σύμφωνα με την αρχική του εκδοχή, επιχείρησε να συνευρεθεί ερωτικά με την ανήλικη, ισχυριζόμενος ότι εκείνη αντιστάθηκε και δεν ολοκληρώθηκε η πράξη. Ωστόσο, η ιατροδικαστική έκθεση ανέτρεψε τον ισχυρισμό αυτόν.

Όταν η 11χρονη φέρεται να του είπε ότι θα αποκαλύψει τα όσα συνέβησαν στους γονείς της, εκείνος εξοργίστηκε.

Με κατσαβίδι που είχε στο όχημά του, την τραυμάτισε επανειλημμένα, προκαλώντας τον θάνατό της. Στη συνέχεια, απέκρυψε τη σορό της σε σημείο με βλάστηση, ανάμεσα σε αυλάκι και χωράφι, ενώ πέταξε το αντικείμενο του εγκλήματος.

Η ομολογία στους αστυνομικούς

Κατά την εξέτασή του από την Ελληνική Αστυνομία, ο 39χρονος παραδέχθηκε την πράξη του, εκφράζοντας, όπως ανέφερε, μεταμέλεια.

«Το μεσημέρι της 9ης Ιουνίου 2024, ήμουν στο κέντρο του χωριού Μυρτιά Ηλείας και σταμάτησα με το αυτοκίνητό μου στο φούρνο. Εκεί ήταν τυχαία η ανιψιά μου Βασιλική.

Η Βασιλική με ρώτησε πότε θα πάμε για μπάνιο όλοι μαζί με τα παιδιά μου και εγώ της είπα ότι θα τους πάω όποια μέρα σχολάσω νωρίς. Εκείνη την στιγμή, δεν ξέρω πως μου ήρθε και είπα στη Βασιλική να περάσω να την πάρω το βραδάκι και να πάμε μια βόλτα και αυτή δέχθηκε και κανονίσαμε να πάω κατά τις οκτώ.

Πράγματι πήγα στο σπίτι της περίπου την 20:20 της 9ης Ιουνίου 2024 και έκατσα με τη Βασιλική και τη μητέρα της. Η Βασιλική μου έπλυνε το αυτοκίνητο και μετά έφυγα περίπου την 21:30 ώρα. Όταν έφυγα εγώ, έφυγε και η Βασιλική από το σπίτι της και όπως είχαμε κανονίσει θα βρισκόμασταν λίγο έξω από το χωριό για να μη μας δουν. Εγώ πήγα με το αυτοκίνητό του και την περίμενα έξω από το χωριό, στο δρόμο προς το Χανάκια.

Μετά από λίγο η Βασιλική ήρθε, μπήκε στο αυτοκίνητο με τη θέλησή της και ξεκινήσαμε να πάμε βόλτα. Πρώτα ήρθαμε στο σούπερ μάρκετ στον Πύργο και έβγαλα λεφτά, μετά πήγα σε βενζινάδικο στον Πύργο και έβαλαν βενζίνη, περάσαμε από τον Άγιο Ιωάννη και πήραμε να πιούμε από το περίπτερα να πιούμε ενεργειακά ποτά και φύγαμε και πήγα προς Λεχαινά.

Η Βασιλική μου είπε που πάμε και εγώ της είπα πάμε βόλτα και συνέχισε να πίνει ένα ενεργειακό ποτό» είχε πει ενώπιον των αστυνομικών.

«Όταν φτάσαμε σε μια αγροτική περιοχή στα Λεχαινά σταμάτησα το αυτοκίνητο και κατεβήκαμε και οι δύο κάτω. Τότε εγώ της έπιασα το χέρι και ήθελα να συνευρεθούμε ερωτικά αλλά η Βασιλική αντέδρασε και δεν ήθελε και μου είπε ότι θα το πει στον πατέρα της και τη μάνα της.

Εγώ θόλωσα, την έσπρωξα και έπεσε κάτω και πήγα στο αμάξι, στην πόρτα του οδηγού που είχα ένα κατσαβίδι και το πήρα και πήγα πάλι σε αυτή» περιγράφοντας στην συνέχεια την δολοφονία της 11χρονης, σύμφωνα με το Patrisnews.

Η απολογία του είχε πραγματοποιηθεί υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο μέγαρο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πύργου, καθώς έξω από τα δικαστήρια είχε συγκεντρωθεί εξαγριωμένο πλήθος, καθιστώντας αδύνατη τη διεξαγωγή της διαδικασίας στο φυσικό της χώρο.

Προηγούμενη καταδίκη και αναστολή

Ιδιαίτερη αίσθηση είχε προκαλέσει και το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος δεν ήταν άγνωστος στις Αρχές.

Από τον Οκτώβριο του 2024 εκτίει ποινή κάθειρξης εννέα ετών, έπειτα από απόφαση του Μικτό Ορκωτό Εφετείο Πατρών, για υπόθεση βιασμού και ασέλγειας σε βάρος ανήλικης που είχε διαπραχθεί το 2017 στην Ηλεία.

Πρωτόδικα είχε επίσης καταδικαστεί, ωστόσο με απόφαση του Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ζακύνθου του είχε χορηγηθεί αναστολή στην εκτέλεση της ποινής. Κατά το διάστημα που παρέμεινε ελεύθερος, διέπραξε τη δολοφονία της 11χρονης Βασιλικής.

Η εξέλιξη αυτή είχε πυροδοτήσει έντονο δημόσιο διάλογο για το πλαίσιο χορήγησης αναστολών και την αξιολόγηση επικινδυνότητας σε υποθέσεις σεξουαλικών εγκλημάτων κατά ανηλίκων.

Η σημερινή έναρξη της δίκης αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για μια υπόθεση που σημάδεψε βαθιά την τοπική κοινωνία της Ηλείας και συγκλόνισε τη χώρα.

Οι συγγενείς της 11χρονης ζητούν δικαίωση, ενώ η κοινή γνώμη παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Το δικαστήριο καλείται να αξιολογήσει ένα σύνολο στοιχείων που περιλαμβάνει ομολογία, ιατροδικαστικά ευρήματα και ψηφιακά τεκμήρια.