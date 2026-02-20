Σε ποινή κάθειρξής δύο φορές ισόβια και 13 έτη κατά συγχώνευση για τα υπόλοιπα αδικήματα, καταδικάστηκε ο 39χρονος για τη στυγερή δολοφονία της 11χρονης Βασιλικής στην Ηλεία. Κατά τη διάρκεια της δίκης, το ακροατήριο ήταν φορτισμένο, ενώ έξω από το δικαστικό μέγαρο είχαν ληφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η μετατροπή της αρχικής κατηγορίας από απόπειρα βιασμού σε τετελεσμένο βιασμό, όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση και αποτυπώθηκε στο παραπεμπτικό βούλευμα. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε ελαφρυντικά στον κατηγορούμενο.

Ο 39χρονος κρίθηκε ένοχος για:

-Ανθρωποκτονία από πρόθεση

-Βιασμό ανήλικης

-Αρπαγή

-Οπλοφορία και οπλοχρησία.

Το χρονικό της φρίκης

Το έγκλημα διαπράχθηκε το βράδυ της 9ης Ιουνίου 2024. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο 39χρονος και η 11χρονη έφυγαν μαζί από το χωριό Μυρτιά, όπου διέμεναν.

Η ανήλικη επιβιβάστηκε στο όχημά του και κατευθύνθηκαν προς αγροτική περιοχή στον οικισμό Καταραχίου Λεχαινών. Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πύργου κατάφεραν να εξιχνιάσουν την υπόθεση αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό από τη διαδρομή που ακολούθησαν, καθώς και την ομολογία του κατηγορούμενου.

Σύμφωνα με την αρχική του εκδοχή, επιχείρησε να συνευρεθεί ερωτικά με την ανήλικη, ισχυριζόμενος ότι εκείνη αντιστάθηκε και δεν ολοκληρώθηκε η πράξη. Ωστόσο, η ιατροδικαστική έκθεση ανέτρεψε τον ισχυρισμό αυτόν.

Όταν η 11χρονη φέρεται να του είπε, ότι θα αποκαλύψει τα όσα συνέβησαν στους γονείς της, εκείνος εξοργίστηκε. Με κατσαβίδι που είχε στο όχημά του, την τραυμάτισε επανειλημμένα, προκαλώντας τον θάνατό της. Στη συνέχεια, απέκρυψε τη σορό της σε σημείο με βλάστηση, ανάμεσα σε αυλάκι και χωράφι, ενώ πέταξε το αντικείμενο του εγκλήματος.

Η ομολογία στους αστυνομικούς

Κατά την εξέτασή του από την Ελληνική Αστυνομία, ο 39χρονος παραδέχθηκε την πράξη του, εκφράζοντας, όπως ανέφερε, μεταμέλεια.

«Το μεσημέρι της 9ης Ιουνίου 2024, ήμουν στο κέντρο του χωριού Μυρτιά Ηλείας και σταμάτησα με το αυτοκίνητό μου στο φούρνο. Εκεί ήταν τυχαία η ανιψιά μου Βασιλική.

Η Βασιλική με ρώτησε πότε θα πάμε για μπάνιο όλοι μαζί με τα παιδιά μου και εγώ της είπα ότι θα τους πάω όποια μέρα σχολάσω νωρίς. Εκείνη την στιγμή, δεν ξέρω πως μου ήρθε και είπα στη Βασιλική να περάσω να την πάρω το βραδάκι και να πάμε μια βόλτα και αυτή δέχθηκε και κανονίσαμε να πάω κατά τις οκτώ.

Πράγματι πήγα στο σπίτι της περίπου την 20:20 της 9ης Ιουνίου 2024 και έκατσα με τη Βασιλική και τη μητέρα της. Η Βασιλική μου έπλυνε το αυτοκίνητο και μετά έφυγα περίπου την 21:30 ώρα. Όταν έφυγα εγώ, έφυγε και η Βασιλική από το σπίτι της και όπως είχαμε κανονίσει θα βρισκόμασταν λίγο έξω από το χωριό για να μη μας δουν. Εγώ πήγα με το αυτοκίνητό του και την περίμενα έξω από το χωριό, στο δρόμο προς το Χανάκια.

Μετά από λίγο η Βασιλική ήρθε, μπήκε στο αυτοκίνητο με τη θέλησή της και ξεκινήσαμε να πάμε βόλτα. Πρώτα ήρθαμε στο σούπερ μάρκετ στον Πύργο και έβγαλα λεφτά, μετά πήγα σε βενζινάδικο στον Πύργο και έβαλαν βενζίνη, περάσαμε από τον Άγιο Ιωάννη και πήραμε να πιούμε από το περίπτερα να πιούμε ενεργειακά ποτά και φύγαμε και πήγα προς Λεχαινά.

Η Βασιλική μου είπε που πάμε και εγώ της είπα πάμε βόλτα και συνέχισε να πίνει ένα ενεργειακό ποτό» είχε πει ενώπιον των αστυνομικών.

«Όταν φτάσαμε σε μια αγροτική περιοχή στα Λεχαινά σταμάτησα το αυτοκίνητο και κατεβήκαμε και οι δύο κάτω. Τότε εγώ της έπιασα το χέρι και ήθελα να συνευρεθούμε ερωτικά αλλά η Βασιλική αντέδρασε και δεν ήθελε και μου είπε ότι θα το πει στον πατέρα της και τη μάνα της.

Εγώ θόλωσα, την έσπρωξα και έπεσε κάτω και πήγα στο αμάξι, στην πόρτα του οδηγού που είχα ένα κατσαβίδι και το πήρα και πήγα πάλι σε αυτή» περιγράφοντας στην συνέχεια την δολοφονία της 11χρονης, σύμφωνα με το Patrisnews.

Η απολογία του είχε πραγματοποιηθεί υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο μέγαρο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πύργου, καθώς έξω από τα δικαστήρια είχε συγκεντρωθεί εξαγριωμένο πλήθος, καθιστώντας αδύνατη τη διεξαγωγή της διαδικασίας στο φυσικό της χώρο.