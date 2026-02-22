Άφαντος παραμένει ο 64χρονος που φέρεται να μπήκε στο σπίτι γνωστής του στην Κυψέλη και να ασέλγησε στις δύο ΑμεΑ κόρες της, την ώρα που εκείνη είχε πάει στο φαρμακείο.

Η καταγγελία προκάλεσε σοκ στο πανελλήνιο καθώς ο φερόμενος δράστης ήταν γνώριμος της οικογένειας και μάλιστα της απολύτου εμπιστοσύνης της μητέρας, την οποία ο ίδιος βοηθούσε στα ψώνια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να έχουν προχωρήσει στην ταυτοποίηση του φερόμενου δράστη χωρίς να έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να τον εντοπίσουν.

Να σημειωθεί ότι ο ιατροδικαστής που εξέτασε τα δύο κορίτσια δεν εντόπισε σημάδια τετελεσμένου βιασμού. Η εκτίμηση των Αρχών είναι ότι ο δράστης επιτέθηκε στη μία 25χρονη αλλά δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την πράξη του.

Ο 64χρονος γνωρίστηκε πριν από χρόνια με τη μητέρα στην Ενορία και είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη της

Κυψέλη: Το χρονικό της σεξουαλικής επίθεσης

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η μητέρα, ο 64χρονος – αλβανικής καταγωγής – εισήλθε στο ισόγειο διαμέρισμα της οικογένειας λίγο μετά τις 10:00 το πρωί του Σαββάτου, την ώρα που η ίδια είχε πάει στο φαρμακείο. Όπως υποστήριξε η ίδια, ο άνδρας κακοποίησε σεξουαλικά τη μία από τις δίδυμες κόρες της, ηλικίας 25 ετών, ενώ φέρεται να αποπειράθηκε να επιτεθεί και στη δεύτερη, την οποία φέρεται να χτύπησε στο μάτι.

Οι κινήσεις του δράστη έχουν καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας που υπάρχουν στο εσωτερικό του διαμερίσματος. Όπως περιέγραψε η μητέρα, είδε τη μία κόρη της να κλαίει και επέστρεψε άμεσα στο σπίτι.

«Είχα πάει στο φαρμακείο, ούτε δέκα λεπτά δεν έκανα, και μπήκα μέσα στο σπίτι και τον έπιασα που ασελγούσε πάνω στα παιδιά. Τον κοπάνησα με ένα τηγάνι, γλίστρησα, με χτύπησε, έριξε και μπουνιά στο μάτι στο ένα κορίτσι. Τώρα πάω στο Θριάσιο να δω πώς είναι το παιδί. Αυτός τώρα αναζητείται, έχουν στήσει καρτέρι οι αστυνομικοί στο σπίτι του μήπως πάει και τον πιάσουν, αλλά εγώ πιστεύω ότι έχει φύγει για Αλβανία», δήλωσε η μητέρα των δύο κοριτσιών στο in, μετά τον εφιάλτη που έζησε στην Κυψέλη.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έσπευσαν στην περιοχή και ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του 64χρονου, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τη μία 25χρονη, η οποία είχε τραυματιστεί ελαφρά, στο νοσοκομείο.

Ο φερόμενος δράστης ήταν πρόσωπο γνωστό στην οικογένεια εδώ και χρόνια, καθώς είχε γνωριστεί με τη μητέρα μέσω ενορίας της περιοχής και φέρεται να βοηθούσε περιστασιακά σε εξωτερικές δουλειές και ψώνια, γεγονός που του επέτρεπε την πρόσβαση στο διαμέρισμα.