newspaper
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κυψέλη: Άφαντος παραμένει ο 64χρονος που επιτέθηκε σεξουαλικά σε 25χρονες ΑμεΑ μέσα στο σπίτι τους
Ελλάδα 22 Φεβρουαρίου 2026, 09:30

Κυψέλη: Άφαντος παραμένει ο 64χρονος που επιτέθηκε σεξουαλικά σε 25χρονες ΑμεΑ μέσα στο σπίτι τους

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 64χρονου φερόμενου δράστη - Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, δεν υπάρχει τετελεσμένος βιασμός - Τι εκτιμούν οι Αρχές

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το σωστό πρωινό για αδυνάτισμα, σύμφωνα με νέα έρευνα

Το σωστό πρωινό για αδυνάτισμα, σύμφωνα με νέα έρευνα

Spotlight

Άφαντος παραμένει ο 64χρονος που φέρεται να μπήκε στο σπίτι γνωστής του στην Κυψέλη και να ασέλγησε στις δύο ΑμεΑ κόρες της, την ώρα που εκείνη είχε πάει στο φαρμακείο.

Η καταγγελία προκάλεσε σοκ στο πανελλήνιο καθώς ο φερόμενος δράστης ήταν γνώριμος της οικογένειας και μάλιστα της απολύτου εμπιστοσύνης της μητέρας, την οποία ο ίδιος βοηθούσε στα ψώνια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να έχουν προχωρήσει στην ταυτοποίηση του φερόμενου δράστη χωρίς να έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να τον εντοπίσουν.

Να σημειωθεί ότι ο ιατροδικαστής που εξέτασε τα δύο κορίτσια δεν εντόπισε σημάδια τετελεσμένου βιασμού. Η εκτίμηση των Αρχών είναι ότι ο δράστης επιτέθηκε στη μία 25χρονη αλλά δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την πράξη του.

Ο 64χρονος γνωρίστηκε πριν από χρόνια με τη μητέρα στην Ενορία και είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη της

Κυψέλη: Το χρονικό της σεξουαλικής επίθεσης

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η μητέρα, ο 64χρονος – αλβανικής καταγωγής – εισήλθε στο ισόγειο διαμέρισμα της οικογένειας λίγο μετά τις 10:00 το πρωί του Σαββάτου, την ώρα που η ίδια είχε πάει στο φαρμακείο. Όπως υποστήριξε η ίδια, ο άνδρας κακοποίησε σεξουαλικά τη μία από τις δίδυμες κόρες της, ηλικίας 25 ετών, ενώ φέρεται να αποπειράθηκε να επιτεθεί και στη δεύτερη, την οποία φέρεται να χτύπησε στο μάτι.

Οι κινήσεις του δράστη έχουν καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας που υπάρχουν στο εσωτερικό του διαμερίσματος. Όπως περιέγραψε η μητέρα, είδε τη μία κόρη της να κλαίει και επέστρεψε άμεσα στο σπίτι.

«Είχα πάει στο φαρμακείο, ούτε δέκα λεπτά δεν έκανα, και μπήκα μέσα στο σπίτι και τον έπιασα που ασελγούσε πάνω στα παιδιά. Τον κοπάνησα με ένα τηγάνι, γλίστρησα, με χτύπησε, έριξε και μπουνιά στο μάτι στο ένα κορίτσι. Τώρα πάω στο Θριάσιο να δω πώς είναι το παιδί. Αυτός τώρα αναζητείται, έχουν στήσει καρτέρι οι αστυνομικοί στο σπίτι του μήπως πάει και τον πιάσουν, αλλά εγώ πιστεύω ότι έχει φύγει για Αλβανία», δήλωσε η μητέρα των δύο κοριτσιών στο in, μετά τον εφιάλτη που έζησε στην Κυψέλη.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έσπευσαν στην περιοχή και ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του 64χρονου, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τη μία 25χρονη, η οποία είχε τραυματιστεί ελαφρά, στο νοσοκομείο.

Ο φερόμενος δράστης ήταν πρόσωπο γνωστό στην οικογένεια εδώ και χρόνια, καθώς είχε γνωριστεί με τη μητέρα μέσω ενορίας της περιοχής και φέρεται να βοηθούσε περιστασιακά σε εξωτερικές δουλειές και ψώνια, γεγονός που του επέτρεπε την πρόσβαση στο διαμέρισμα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημόσιο Χρέος: Τι θα φέρει η επόμενη δεκαετία για την Ελλάδα

Δημόσιο Χρέος: Τι θα φέρει η επόμενη δεκαετία για την Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το σωστό πρωινό για αδυνάτισμα, σύμφωνα με νέα έρευνα

Το σωστό πρωινό για αδυνάτισμα, σύμφωνα με νέα έρευνα

Φυσικό αέριο
FT: Η Ελλάδα νότια πύλη της Ευρώπης για εισαγωγές LNG

FT: Η Ελλάδα νότια πύλη της Ευρώπης για εισαγωγές LNG

inWellness
inTown
Stream newspaper
Κρήτη: Αγωνία για τους 27 αγνοούμενους μετανάστες μετά το ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες
Στην Κρήτη 22.02.26

Αγωνία για τους 27 αγνοούμενους μετανάστες μετά το ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες

Ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή 15 ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη - Συνδράμουν σκάφη της Frontex και παραπλέοντα πλοία

Σύνταξη
Κορυφώνονται οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Αθήνα – Το απόγευμα η μεγάλη παρέλαση
Ελλάδα 22.02.26

Κορυφώνονται οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Αθήνα – Το απόγευμα η μεγάλη παρέλαση

Τελευταία Κυριακή της Αποκριάς κορυφώνονται οι εκδηλώσεις στην Αθήνα - Στις 5 το απόγευμα θα ξεκινήσει από το Σύνταγμα η πομπή με τους καρναβαλιστές και με μουσικοχορευτικά δρώμενα

Σύνταξη
Πάτρα: Νεκρή 45χρονη έπειτα από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων τα ξημερώματα
Τροχαίο 22.02.26

Νεκρή 45χρονη έπειτα από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων τα ξημερώματα στην Πάτρα

Από το τροχαίο στην Πάτρα έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για το πόσοι άνθρωποι επέβαιναν στα αυτοκίνητα και σε τι κατάσταση βρίσκονται

Σύνταξη
Όλα όσα αλλάζουν στη στρατιωτική θητεία
Ελλάδα 22.02.26

Όλα όσα αλλάζουν στη στρατιωτική θητεία

Κεντρικό πυλώνα των αλλαγών στη στρατιωτική θητεία αποτελεί η βασική εκπαίδευση που πλέον θα διαρκεί 10 εβδομάδες αποκλειστικά στον Στρατό Ξηράς

Σύνταξη
Καιρός: Πτώση θερμοκρασίας και τοπικές βροχές την Κυριακή – Συννεφιασμένη αναμένεται η Καθαρά Δευτέρα
Καιρός 22.02.26

Πτώση θερμοκρασίας και τοπικές βροχές την Κυριακή - Συννεφιασμένη η Καθαρά Δευτέρα σε αρκετές περιοχές

Αυξημένες νεφώσεις την Καθαρά Δευτέρα στην Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες και τα βόρεια ηπειρωτικά - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Αίγιο: Συνελήφθη 46χρονος που φέρεται να είναι ο δράστης της επίθεσης με όπλο εναντίον των τεσσάρων ανηλίκων
Ελλάδα 21.02.26

Αίγιο: Συνελήφθη 46χρονος που φέρεται να είναι ο δράστης της επίθεσης με όπλο εναντίον των τεσσάρων ανηλίκων

Οι τέσσερις νεαροί, ένας 15χρονος και τρεις 16χρονοι, τραυματίστηκαν στα πόδια και την πλάτη έπειτα από πυροβολισμούς που δέχθηκαν την ώρα που περπατούσαν στο Αίγιο

Σύνταξη
Βίντεο από το Γενικό Κρατικό διαψεύδει τους ισχυρισμούς Γεωργιάδη για επίθεση Ζιαζιά
Ελλάδα 21.02.26

Βίντεο από το Γενικό Κρατικό διαψεύδει τους ισχυρισμούς Γεωργιάδη για επίθεση Ζιαζιά

Ο υπουργός Υγείας «έταξε» βίντεο με την επίθεση που δέχθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όμως περιορίστηκε σε ένα screenshot - Για «σκευωρία και δολοφονία χαρακτήρα» κάνει λόγο ο συνδικαλιστής γιατρός

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η εμπλοκή της Ελλάδας στην ένταση ΗΠΑ – Ιράν – Επισκέψεις αμερικανο – ΝΑΤΟικών σε στρατιωτικά νοσοκομεία
Πολιτική 22.02.26

Η εμπλοκή της Ελλάδας στην ένταση ΗΠΑ – Ιράν – Επισκέψεις αμερικανο – ΝΑΤΟικών σε στρατιωτικά νοσοκομεία

Ο ρόλος της Σούδας, η ελληνοαμερικανική συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) και οι επισκέψεις αμερικανο-ΝΑΤΟικών σε νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων στην επικράτεια, με φόντο το Ιράν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο αληθινός Σέρπικο, ο Αλ Πατσίνο, η διαφθορά της αστυνομίας και το soundtrack του Μίκη Θεοδωράκη – Μια ιστορία από τα 70s
Culture Live 22.02.26

Ο αληθινός Σέρπικο, ο Αλ Πατσίνο, η διαφθορά της αστυνομίας και το soundtrack του Μίκη Θεοδωράκη - Μια ιστορία από τα 70s

Ο Φρανκ Σέρπικο πυροβολήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 1971, αφού αποκάλυψε τη διαφθορά στο NYPD. Τον επόμενο χρόνο, το BBC ανέφερε την «εκτεταμένη» διαφθορά στις αστυνομικές δυνάμεις του Μεγάλου Μήλου. Εντωμεταξύ η ιστορία έγινε ταινία με τον Αλ Πατσίνο και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μπερλινάλε: Πολιτικές αιχμές, Χρυσή Άρκτος στον Ίλκερ Τσατάκ και η απάντηση Βέντερς για τον ρόλο του σινεμά
«Βαθιά πολιτικοποιημένος τόπος» 22.02.26

Μπερλινάλε: Πολιτικές αιχμές, Χρυσή Άρκτος στον Ίλκερ Τσατάκ και η απάντηση Βέντερς για τον ρόλο του σινεμά

Με φόντο την έντονη συζήτηση για τα όρια τέχνης και πολιτικής, η τελετή απονομής στη Μπερλινάλε ανέδειξε ανοιχτά πολιτικά έργα, ενώ ο Βιμ Βέντερς απάντησε στις επικρίσεις, υπερασπιζόμενος τη «γλώσσα του κινηματογράφου» ως δύναμη ενσυναίσθησης και μνήμης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κρήτη: Αγωνία για τους 27 αγνοούμενους μετανάστες μετά το ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες
Στην Κρήτη 22.02.26

Αγωνία για τους 27 αγνοούμενους μετανάστες μετά το ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες

Ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή 15 ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη - Συνδράμουν σκάφη της Frontex και παραπλέοντα πλοία

Σύνταξη
Κορυφώνονται οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Αθήνα – Το απόγευμα η μεγάλη παρέλαση
Ελλάδα 22.02.26

Κορυφώνονται οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Αθήνα – Το απόγευμα η μεγάλη παρέλαση

Τελευταία Κυριακή της Αποκριάς κορυφώνονται οι εκδηλώσεις στην Αθήνα - Στις 5 το απόγευμα θα ξεκινήσει από το Σύνταγμα η πομπή με τους καρναβαλιστές και με μουσικοχορευτικά δρώμενα

Σύνταξη
Κωνσταντίνος Παντελίδης: «Ο κόσμος έχασε πριν 10 χρόνια τον Παντελίδη, η οικογένεια έχασε τον Παντελή»
Βίντεο 22.02.26

Κωνσταντίνος Παντελίδης: «Ο κόσμος έχασε πριν 10 χρόνια τον Παντελίδη, η οικογένεια έχασε τον Παντελή»

«Όταν έχεις δίπλα σου έναν τόσο απλό και ταπεινό άνθρωπο, όπως ήταν ο Παντελής, δεν καταλαβαίνεις το πόσο μεγάλος σταρ ήταν στην πραγματικότητα, γιατί ήταν τόσο ταπεινός», είπε ,μεταξύ άλλων για τον αδερφό του ο Κωνσταντίνος Παντελίδης

Σύνταξη
Super League: Εντός έδρας η ΑΕΚ με Λεβαδειακό, δύσκολες αποστολές σε Λάρισα και Κρήτη για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 22.02.26

Super League: Εντός έδρας η ΑΕΚ με Λεβαδειακό, δύσκολες αποστολές σε Λάρισα και Κρήτη για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

Με πέντε αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα (22/2) η Super League, με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ να θέλουν νίκες για να παραμείνουν σε τροχιά κορυφής και τον Παναθηναϊκό για να προλάβει την τετράδα.

Σύνταξη
Πάτρα: Νεκρή 45χρονη έπειτα από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων τα ξημερώματα
Τροχαίο 22.02.26

Νεκρή 45χρονη έπειτα από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων τα ξημερώματα στην Πάτρα

Από το τροχαίο στην Πάτρα έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για το πόσοι άνθρωποι επέβαιναν στα αυτοκίνητα και σε τι κατάσταση βρίσκονται

Σύνταξη
Όλα όσα αλλάζουν στη στρατιωτική θητεία
Ελλάδα 22.02.26

Όλα όσα αλλάζουν στη στρατιωτική θητεία

Κεντρικό πυλώνα των αλλαγών στη στρατιωτική θητεία αποτελεί η βασική εκπαίδευση που πλέον θα διαρκεί 10 εβδομάδες αποκλειστικά στον Στρατό Ξηράς

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο