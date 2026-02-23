Κυψέλη: «Με βίασε όταν ήμουν 7 ετών» – Σοκάρει η καταγγελία της κόρης του 64χρονου που επιτέθηκε στην 25χρονη με αναπηρία

Σοκάρει η αποκάλυψη του MEGA για τον 64χρονο που επιτέθηκε σεξουαλικά σε 25χρονη με αναπηρία στην Κυψέλη το πρωί του Σαββάτου. Μια νέα καταγγελία έρχεται να προστεθεί εις βάρος του και μάλιστα από την ίδια του την κόρη.

Μιλώντας αποκλειστικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA η νεαρή γυναίκα καταγγέλλει τα εξής:

«Με βίασε όταν ήμουν 7 ετών»

«Όταν ήμουν 7 ετών, ο πατέρας μου με βίασε μία φορά στην Αλβανία όταν έλειπαν όλοι από το σπίτι. Δεν τον κατήγγειλα ποτέ, φοβόμουν. Πλέον δεν έχω καμία σχέση με αυτόν τον άνθρωπο, τσακωθήκαμε παρά πολύ άσχημα. Του ανέφερα πριν καιρό, πάνω στον τσακωμό, ότι με έχει κακοποιήσει σεξουαλικά και εκείνος προσπάθησε να με βγάλει τρελή, ότι δεν ξέρω τι λέω και ότι τα βγάζω από το μυαλό μου».

Για χρόνια κράτησε επτασφράγιστο μυστικό τον εφιάλτη που, όπως λέει, έζησε στα χέρια του ίδιου της του πατέρα. Όταν τελικά αποφάσισε να «σπάσει» τη σιωπή της, αρκετοί της γύρισαν την πλάτη.

«Ήθελα να τον καταγγείλω όμως μου είπαν ότι επειδή έχουν περάσει χρόνια δεν θα έβγαζε κάπου και πως δεν μπορούσα να το αποδείξω τώρα. Η μητέρα μου γνώριζε τι έκανε και δεν έκανε τίποτα. Δεν θέλω καμία επαφή με κανέναν τους. Αυτό που με πλήγωσε περισσότερο ήταν όταν το ανέφερα στα αδέλφια μου και εκείνοι πήραν το μέρος του και από τότε έχω κόψει επαφές μαζί τους».

Η ίδια να έχει γυρίσει σελίδα και να προσπαθεί να ξεπεράσει τα τραύματα που σημάδεψαν την ψυχή της.

Σύμφωνα με το MEGA η κόρη του 64χρονου επικοινώνησε με την μητέρα της 25χρονης στην Κυψέλη και εξέφρασε την στήριξή της.

Άφαντος ο δράστης

Ο 64χρονος δράστης παραμένει άφαντος παρά τις έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Οι κάμερες ασφαλείας μέσα στο σπίτι στην Κυψέλη έχουν καταγράψει τις κινήσεις του με τις αποτρόπαιες πράξεις σε βάρος της ανάπηρης κοπέλας αλλά και την επίθεση στην μητέρα της όταν τον έπιασε να ασελγεί στην κόρη της.

Δέκα λεπτά πριν από τις 10:00 το πρωί, ο 64χρονος καταγράφεται στον διάδρομο της πολυκατοικίας. Με κλειδιά, ανοίγει την πόρτα του διαμερίσματος, μπαίνει μέσα και διαπιστώνει ότι η μητέρα των κοριτσιών απουσιάζει.

Βγαίνει ξανά στον διάδρομο για να ελέγξει ότι δεν έρχεται κανείς. Ο 64χρονος επιστρέφει, κλειδώνει την πόρτα και γδύνεται.

Λίγα λεπτά αργότερα η μητέρα των κοριτσιών επιστρέφει στο σπίτι και βλέπει τον 64χρονο να προσπαθεί να κάνει πράξη τις αρρωστημένες του ορέξεις, σε ένα κορίτσι με αναπηρία. Εκείνος πετάγεται από το κρεβάτι και λίγο αργότερα ακολουθεί μάχη μεταξύ τους. Ο δράσης την χτυπάει μέσα στο ίδιο της το σπίτι και στη συνέχεια το βάζει στα πόδια.

Μέχρι στιγμής οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του παραμένουν άκαρπες.