# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Νέο βίντεο από την Κυψέλη: Η στιγμή που ο 64χρονος χτυπά μέσα στο σπίτι της τη μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ
Ελλάδα 25 Φεβρουαρίου 2026, 08:08

Νέο βίντεο από την Κυψέλη: Η στιγμή που ο 64χρονος χτυπά μέσα στο σπίτι της τη μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ

Στο υλικό από κάμερα ασφαλείας του σπιτιού στην Κυψέλη φαίνεται ο 64χρονος να χτυπά τη μητέρα των κοριτσιών με γροθιές στο πρόσωπο

Σύνταξη
Βραδινό: Πότε είναι καλύτερα να τρώμε για βράδυ;

Βραδινό: Πότε είναι καλύτερα να τρώμε για βράδυ;

Spotlight

Σοκάρουν οι νέες εικόνες από την Κυψέλη, στις οποίες ο 64χρονος επίδοξος βιαστής χτυπά με μανία τη μητέρα  των δύο 25χρονων διδύμων γυναικών με αναπηρία, η οποία προσπαθούσε να σώσει τις κόρες της.

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας του διαμερίσματος στην Κυψέλη,  ο 64χρονος φέρεται να είχε εισέλθει στο σπίτι με αντικλείδι, το οποίο, κατά την καταγγελία, είχε κατασκευάσει χωρίς να το γνωρίζει η μητέρα, εκμεταλλευόμενος την απουσία της. Κατά την ίδια καταγγελία, φέρεται να προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της μίας 25χρονης, ενώ αποπειράθηκε να επιτεθεί σεξουαλικά και στη δίδυμη αδελφή της. Η μία εκ των δύο εξετάστηκε από ιατροδικαστή και, όπως διευκρινίστηκε, πρόκειται για ασελγείς πράξεις και όχι για βιασμό, ενώ για τη δεύτερη γίνεται λόγος για απόπειρα βιασμού.

Νέο βίντεο από την Κυψέλη: Η στιγμή που ο 64χρονος χτυπά μέσα στο σπίτι της τη μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ

Στο βίντεο που παρουσίασε η ΕΡΤ, καταγράφει τη στιγμή που η μητέρα επιστρέφει στο σπίτι, έχοντας αντιληφθεί μέσω της κάμερας ότι κάτι συμβαίνει, καθώς άκουσε τα κορίτσια να κλαίνε. Στις εικόνες φαίνεται να ζητά εξηγήσεις από τον 64χρονο και να τον απειλεί ότι θα καλέσει την αστυνομία.

Ακολουθούν σκηνές βίας κατά τις οποίες ο άνδρας χτυπά τη γυναίκα με γροθιές στο πρόσωπο, τη ρίχνει στο πάτωμα και συνεχίζει να τη χτυπά για αρκετά δευτερόλεπτα, προκειμένου να διαφύγει. Η γυναίκα σύρεται στο πάτωμα από την ένταση των χτυπημάτων.

Η μητέρα προσπάθησε να τον ακινητοποιήσει, κρατώντας ένα τηγάνι και στη συνέχεια ένα μαχαίρι, προκειμένου να τον κρατήσει στο σπίτι μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί. Ο 64χρονος, ωστόσο, κατάφερε τελικά να διαφύγει.

Δείτε το βίντεο

Κυψέλη: Στα χέρια των αρχών ο δράστης

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 64χρονος, αλβανικής καταγωγής, βρίσκεται πλέον ενώπιον των Αρχών, καθώς παραδόθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του. Αναζητούνταν μετά την καταγγελία της μητέρας των κοριτσιών για το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στο διαμέρισμα της γυναίκας στην Κυψέλη.

Φυσικό αέριο
Συμφωνίες στην Ουάσιγκτον: Το αμερικανικό LNG αναδιατάσσει τον ενεργειακό χάρτη

Συμφωνίες στην Ουάσιγκτον: Το αμερικανικό LNG αναδιατάσσει τον ενεργειακό χάρτη

Τράπεζες
Τράπεζες: Αποκαλυπτήρια για κέρδη και 3ετή business plans

Τράπεζες: Αποκαλυπτήρια για κέρδη και 3ετή business plans

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Stream newspaper
Εικόνες αποκάλυψης στον Έβρο: Πλημμύρισε ο κάμπος των Λαβάρων – Τα νερά απειλούν οικισμούς, ήχησε το 112
Φωτογραφίες - Βίντεο 25.02.26

Εικόνες αποκάλυψης στον Έβρο: Πλημμύρισε ο κάμπος των Λαβάρων – Τα νερά απειλούν οικισμούς, ήχησε το 112

Η υπερχείλιση του Έβρου έχει προκαλέσει βιβλικές καταστροφές, με περισσότερα από 150.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης να έχουν μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη, ενώ τα νερά απειλούν οικισμούς

Σύνταξη
Τέμπη: Ξεσηκωμός στις 28 Φεβρουαρίου – Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα
Χάρτης 24.02.26

Τα Τέμπη «δεν ήταν μια κακιά στιγμή» - Ξεσηκωμός στις 28 Φεβρουαρίου – Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Στις 28 Φεβρουαρίου 2023, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ο χρόνος πάγωσε. Τρία χρόνια από την αποφράδα ημέρα που 57 ψυχές έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη, στη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία της χώρας, κανείς δεν ξεχνά…

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τέμπη: Τι γνωρίζουμε για την τεράστια πυρόσφαιρα – Βάζοντας σε μια σειρά βασικές πληροφορίες
Σε 12 λεπτά 24.02.26

Τι γνωρίζουμε για την τεράστια πυρόσφαιρα στα Τέμπη - Βάζοντας σε μια σειρά βασικές πληροφορίες

Με την πληγή που άφησε το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη να παραμένει ανοιχτό, τους συγγενείς των θυμάτων και μια ολόκληρη κοινωνία να αναζητεί οξυγόνο το νέο βίντεο της ΕΔΑΠΟ εστιάζει σε ένα από τα πιο σκοτεινά και κρίσιμα ερωτήματα της τραγωδίας: Την πυρόσφαιρα που προκλήθηκε μετά τη σύγκρουση.

Σύνταξη
Στρατιωτική θητεία: Από σήμερα σε εφαρμογή το νέο μοντέλο – Όλα όσα αλλάζουν
Ελλάδα 24.02.26

Πρεμιέρα για τη νέα στρατιωτική θητεία - Βίντεο και φωτογραφίες από την κατάταξη της Α' ΕΣΣΟ σε Θήβα και Αυλώνα

«Η νέα θητεία αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες της μεταρρύθμισής "Ατζέντα 2030"» έχει επισημάνει ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας,

Σύνταξη
Μνήμη ενάντια στη λήθη: Τοιχογραφία αφιερωμένη στους 200 της Καισαριανής στη Σχολή Καλών Τεχνών
Θάρρος 24.02.26

Μνήμη ενάντια στη λήθη: Τοιχογραφία αφιερωμένη στους 200 της Καισαριανής στη Σχολή Καλών Τεχνών

Οι φοιτητές/ριες της Σχολής Καλών Τεχνών δημιούργησαν μια τοιχογραφία που απεικονίζει μια από τις φωτογραφίες των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν από τους ναζί στην Καισαριανή.

Σύνταξη
Με σημαίες και δάκρυα: Η κοινότητα της Ουκρανίας ζητά τέλος στον πόλεμο – Μεγαλειώδης πορεία από τα Προπύλαια στο Σύνταγμα
Ελλάδα 24.02.26

Με σημαίες και δάκρυα: Η κοινότητα της Ουκρανίας ζητά τέλος στον πόλεμο – Μεγαλειώδης πορεία από τα Προπύλαια στο Σύνταγμα

Με αφετηρία τα Προπύλαια οι Ουκρανοί πραγματοποίησαν πορεία μέχρι την πλατεία Συντάγματος κατακλύζοντας προηγουμένως την οδό Σταδίου με σημαίες της χώρας τους.

Σύνταξη
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη βελτιώνεται γρήγορα. Η παραγωγικότητά της, όχι και τόσο
The Economist 25.02.26

Η τεχνητή νοημοσύνη βελτιώνεται γρήγορα. Η παραγωγικότητά της, όχι και τόσο

Παρά τις υποσχέσεις για έκρηξη παραγωγικότητας χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, τα πράγματα δεν είναι έτσι ακριβώς –τουλάχιστον όχι ακόμα. Και όλα δείχνουν ότι και η ΑΙ χρειάζεται χρόνο για να αποδώσει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τέλος χρόνου για τα Airbnb – Μέχρι 28 Φεβρουαρίου οι διορθώσεις στις δηλώσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 25.02.26

Τέλος χρόνου για τα Airbnb – Μέχρι 28 Φεβρουαρίου οι διορθώσεις στις δηλώσεις

Ο φόρος που επιβάλλεται στα εισοδήματα από Airbnb, φθάνει έως το 45% ανάλογα με το ύψος των εσόδων - Ποιοι κινδυνεύουν με βαριά πρόστιμα, έως και διαγραφή από τις πλατφόρμες

Σύνταξη
Κεντέν Ντεράνκ: Ο θάνατος του ακροδεξιού αντικείμενο εκμετάλλευσης με στόχο να στιγματιστεί η γαλλική αριστερά
Νομιμοποιώντας την ακροδεξιά 25.02.26

Κεντέν Ντεράνκ: Ο θάνατος του ακροδεξιού αντικείμενο εκμετάλλευσης με στόχο να στιγματιστεί η γαλλική αριστερά

Ο Ζορντάν Μπαρντελά κάλεσε σε «σύμφωνο αποκλεισμού» κατά της Ανυπότακτης Γαλλίας. Και η γαλλική δεξιά σπεύδει να προειδοποιήσει ενάντια στην «επικίνδυνη ριζοσπαστική αριστερά».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Εικόνες αποκάλυψης στον Έβρο: Πλημμύρισε ο κάμπος των Λαβάρων – Τα νερά απειλούν οικισμούς, ήχησε το 112
Φωτογραφίες - Βίντεο 25.02.26

Εικόνες αποκάλυψης στον Έβρο: Πλημμύρισε ο κάμπος των Λαβάρων – Τα νερά απειλούν οικισμούς, ήχησε το 112

Η υπερχείλιση του Έβρου έχει προκαλέσει βιβλικές καταστροφές, με περισσότερα από 150.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης να έχουν μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη, ενώ τα νερά απειλούν οικισμούς

Σύνταξη
Τραμπ :Δεν θα αφήσω το Ιράν, τον υπ’ αριθμόν έναν τρομοκράτη να αποκτήσει πυρηνικά
Κόσμος 25.02.26

Τραμπ :Δεν θα αφήσω το Ιράν, τον υπ’ αριθμόν έναν τρομοκράτη να αποκτήσει πυρηνικά

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέες δηλώσεις του ανέφερε ότι «προτιμά» τη διπλωματική οδό για την επίλυση της διένεξης με την Τεχεράνη, ωστόσο η άφιξη και δεύτερου αεροπλανοφόρου στην περιοχή γύρω από το Ιράν δείχνει πολεμικές προετοιμασίες

Σύνταξη
Αύξηση κατά 1,5 έτος στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
Προ των πυλών 25.02.26

Αύξηση κατά 1,5 έτος στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έτος μεγάλων αλλαγών το 2030 - Από τρεις δημογραφικούς δείκτες θα εξαρτηθούν οι ανατροπές - Ποιες είναι οι 5 κατηγορίες ασφαλισμένων που δεν θα επηρεαστούν από τις σχεδιαζόμενες αλλαγές

Ηλίας Γεωργάκης
Οι νέοι στη Δανία κάνουν συχνά σεξ σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες
Αισθησιασμός 25.02.26

Οι νέοι στη Δανία κάνουν συχνά σεξ σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες

Οι περιστασιακές σχέσεις στη Δανία είναι σε μεγάλο βαθμό συνηθισμένες και οι γυναίκες δεν κρίνονται για το αν είναι σεξουαλικά ενεργές - μήπως τελικά φταίει και αυτό για την ερωτική άνθηση στη χώρα;

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί οι αξιωματούχοι ασφαλείας ξαγρυπνούν στον φόβο για μια κυβερνοεπίθεση
«Παιχνίδια Πολέμου» 25.02.26

Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί οι αξιωματούχοι ασφαλείας ξαγρυπνούν στον φόβο για μια κυβερνοεπίθεση

Μια μεγάλη κυβερνοεπίθεση, που θα πλήξει υποδομές, μία-μία ή πολλές μαζί, είναι ζήτημα χρόνου, σύμφωνα με τους ειδικούς. Και η αιτία μπορεί να είναι η υπερβολική εμπιστοσύνη στην τεχνητή νοημοσύνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΕΣΕΕ: «Καμπανάκι» για την ελληνική οικονομία το μηδένισμα του κοντέρ στο εμπόριο – Οι αριθμοί πλέον «φωνάζουν»
Έτος συρρίκνωσης το 2025 25.02.26

«Καμπανάκι» για την ελληνική οικονομία το μηδένισμα του κοντέρ στο εμπόριο - Οι αριθμοί πλέον «φωνάζουν»

Δεύτερο συνεχόμενο έτος συρρίκνωσης του ισχυρότερου κλάδου και μεγαλύτερου εργοδότη της οικονομίας. Η εγχώρια κατανάλωση -λόγω της μειωμένης αγοραστικής δύναμης- όσο και οι αυξημένες τουριστικές εισπράξεις στρέφονται και ενισχύουν κυρίως τον κλάδο των τροφίμων. Η πτώση του κύκλου εργασιών στο εμπόριο φαίνεται να παγιώνεται.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το βλέμμα της πτώσης: Η φωτογραφία που μετατρέπει τη βασιλική ισχύ σε εικόνα παρακμής
Art 25.02.26

Το βλέμμα της πτώσης: Η φωτογραφία που μετατρέπει τη βασιλική ισχύ σε εικόνα παρακμής

Μια φωτογραφία έξω από αστυνομικό τμήμα ξεπερνά την επικαιρότητα και γίνεται σύμβολο μιας εξουσίας σε κρίση. Θα μείνει το σοκαρισμένο βλέμμα του Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ ως η εικόνα μιας εποχής παρακμής;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το Ιράν αποκλείει προσωρινή συμφωνία με τις ΗΠΑ
Κόσμος 25.02.26

Το Ιράν αποκλείει προσωρινή συμφωνία με τις ΗΠΑ

Το Ιράν απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο προσωρινής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, την ώρα που δηλώνει έτοιμο να ακολουθήσει την διπλωματική οδό καθώς θεωρεί πως κινείται στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Φόβοι πως το Καρτέλ New Generation Jalisco θα είναι η Λερναία Ύδρα του Μεξικού
Κόσμος 25.02.26

Φόβοι πως το Καρτέλ New Generation Jalisco θα είναι η Λερναία Ύδρα του Μεξικού

«Θα αντιμετωπίσουμε ένα πληγωμένο θηρίο» λέει ο αναλυτής Εντουάρντο Γκερέρο μετά τον «αποκεφαλισμό» του καρτέλ και τον θάνατο του αρχηγού του Νεμέσιο Οσεγκουέρο Θερβάντες ή «Ελ Μέντσο»

Σύνταξη
Τι είναι ο ισλαμισμός
Opinion 25.02.26

Τι είναι ο ισλαμισμός

Σήμερα ο ισλαμισμός ανταγωνίζεται τον καπιταλισμό, τον σοσιαλισμό και τον κομμουνισμό ως πρότυπο κοινωνικής οργάνωσης και διευθέτησης της οικονομίας

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Μετά το Νόμπελ Ειρήνης, ο Τραμπ απέκτησε και… χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο [βίντεο]
Χόκεϊ 25.02.26

Μετά το Νόμπελ Ειρήνης, ο Τραμπ απέκτησε και... χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέκτησε μετά το Νόμπελ Ειρήνης και ένα χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο των χειμερινών αγώνων. Η γυναικεία ομάδα χόκεϊ αρνήθηκε να παρευρεθεί στον Λευκό Οίκο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Ουρουγουάη κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας
Αγροτικός τομέας 25.02.26

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας στην Ουρουγουάη

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε το υπουργείο Γεωργίας στην Ουρουγουάη εξαιτίας της λειψυδρίας που πλήττει τον αγροκτικό και κτηνοτροφικό τομέα και οφείλεται στην έλλειψη βροχοπτώσεων.

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
