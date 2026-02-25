Σοκάρουν οι νέες εικόνες από την Κυψέλη, στις οποίες ο 64χρονος επίδοξος βιαστής χτυπά με μανία τη μητέρα των δύο 25χρονων διδύμων γυναικών με αναπηρία, η οποία προσπαθούσε να σώσει τις κόρες της.

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας του διαμερίσματος στην Κυψέλη, ο 64χρονος φέρεται να είχε εισέλθει στο σπίτι με αντικλείδι, το οποίο, κατά την καταγγελία, είχε κατασκευάσει χωρίς να το γνωρίζει η μητέρα, εκμεταλλευόμενος την απουσία της. Κατά την ίδια καταγγελία, φέρεται να προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της μίας 25χρονης, ενώ αποπειράθηκε να επιτεθεί σεξουαλικά και στη δίδυμη αδελφή της. Η μία εκ των δύο εξετάστηκε από ιατροδικαστή και, όπως διευκρινίστηκε, πρόκειται για ασελγείς πράξεις και όχι για βιασμό, ενώ για τη δεύτερη γίνεται λόγος για απόπειρα βιασμού.

Νέο βίντεο από την Κυψέλη: Η στιγμή που ο 64χρονος χτυπά μέσα στο σπίτι της τη μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ

Στο βίντεο που παρουσίασε η ΕΡΤ, καταγράφει τη στιγμή που η μητέρα επιστρέφει στο σπίτι, έχοντας αντιληφθεί μέσω της κάμερας ότι κάτι συμβαίνει, καθώς άκουσε τα κορίτσια να κλαίνε. Στις εικόνες φαίνεται να ζητά εξηγήσεις από τον 64χρονο και να τον απειλεί ότι θα καλέσει την αστυνομία.

Ακολουθούν σκηνές βίας κατά τις οποίες ο άνδρας χτυπά τη γυναίκα με γροθιές στο πρόσωπο, τη ρίχνει στο πάτωμα και συνεχίζει να τη χτυπά για αρκετά δευτερόλεπτα, προκειμένου να διαφύγει. Η γυναίκα σύρεται στο πάτωμα από την ένταση των χτυπημάτων.

Η μητέρα προσπάθησε να τον ακινητοποιήσει, κρατώντας ένα τηγάνι και στη συνέχεια ένα μαχαίρι, προκειμένου να τον κρατήσει στο σπίτι μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί. Ο 64χρονος, ωστόσο, κατάφερε τελικά να διαφύγει.

Δείτε το βίντεο

Κυψέλη: Στα χέρια των αρχών ο δράστης

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 64χρονος, αλβανικής καταγωγής, βρίσκεται πλέον ενώπιον των Αρχών, καθώς παραδόθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του. Αναζητούνταν μετά την καταγγελία της μητέρας των κοριτσιών για το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στο διαμέρισμα της γυναίκας στην Κυψέλη.