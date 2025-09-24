«Έπιανε» τα 205χλμ. και ανέβαζε τα βίντεο στα social media – Ποιος είναι ο 36χρονος οδηγός που συνελήφθη
Ο 36χρονος ταυτοποιήθηκε από ειδική ομάδα της Τροχαίας που παρακολουθεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παραβατικές συμπεριφορές οδηγών
Ένας 36χρονος με πλούσια παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ασχολείται με το εμπόριο αυτοκινήτων συνελήφθη για υπερβολική ταχύτητα μέσα από τα βίντεο που ο ίδιος ανέβαζε στους λογαριασμούς του στα social media.
Συγκεκριμένα το βίντεο που κινητοποίησε τις Αρχές ήταν ένα που φαίνεται να κινείται με 205χλμ την ώρα στη νέα εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου σε σημείο που το ανώτατο ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι μόλις 80 χλμ/ώρα.
Το βίντεο του οδηγού
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. «η έρευνα των αστυνομικών της Ο.Ε.Π.Τ.Α. (Ομάδα Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να διακριβώσουν παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές, οι οποίες στη συνέχεια αναρτώνται σε αυτά, αποκάλυψε βίντεο σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης».
Στο βίντεο εμφανιζόταν οδηγός οχήματος να κινείται επί της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου με ταχύτητα έως και 205 χλμ/ώρα, τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο σημείο είναι μόλις 80 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.
Η σύλληψη
Άμεσα οι αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο δημοσιοποιημένο υλικό και αφού ταυτοποίησαν τον οδηγό του οχήματος, προχώρησαν στη σύλληψή του.
Όπως προέκυψε από την περαιτέρω έρευνα του περιστατικού, διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος είχε αναρτήσει και δεύτερο βίντεο σε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπου εμφανιζόταν να κινείται με μεγάλη ταχύτητα σε κατοικημένη περιοχή.
Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
