Ρόδος: Συνελήφθη οδηγός μηχανής που έτρεχε με 200 χλμ./ώρα – Παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και STOP

Έναν οδηγό μηχανής που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα συνέλαβαν οι αστυνομικές Αρχές στην Ρόδο.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ΑΝΤ1, τον περασμένο Απρίλιο άνδρες της ΕΛΑΣ προσπάθησαν να κάνουν έλεγχο σε μία μηχανή στην οποία επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα.

Άγρια καταδίωξη

Οι επιβάτες της μηχανής δεν σταμάτησαν με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη που διήρκησε περίπου 25 λεπτά.

Στην προσπάθειά του να ξεφύγει ο οδηγός της μηχανής ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα φτάνοντας τα 200χλμ. την ώρα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, η μηχανή περνάει σαν σίφουνας ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Ο οδηγός παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και STOP, βάζοντας σε κίνδυνο τον ίδιο, την συνεπιβάτιδά του, αλλά και διερχόμενους πεζούς και οδηγούς.

Οι άνδρες της ΕΛΑΣ σταμάτησαν την καταδίωξη, γιατί υπήρχε κίνδυνος για ατυχήματος.

Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη

Ωστόσο συνέχισαν την έρευνά τους, αναζητώντας βίντεο απο κάμερες ασφαλείας για να ταυτοποιήσουν τον οδηγό.

Το περασμένο Σάββατο (30/8)) αστυνομικοί έφτασαν το σπίτι του για να τον συλλάβουν. Ο άνδρας αντιστάθηκε και απώθησε έναν εκ των αστυνομικών για να διαφύγει, όμως δεν τα κατάφερε και συνελήφθη.