Σημαντική είδηση:
07.05.2026 | 11:22
Τραυματισμός 12χρονου που επέβαινε σε πατίνι – Παρασύρθηκε από ΙΧ
Χανιά: Οδηγός πατινιού έπεσε σε λακούβα και τραυματίστηκε – «Πάει» στα δικαστήρια τον δήμο, αρνείται αποζημίωση 900 ευρώ
Ελλάδα 07 Μαΐου 2026, 12:50

Χανιά: Οδηγός πατινιού έπεσε σε λακούβα και τραυματίστηκε – «Πάει» στα δικαστήρια τον δήμο, αρνείται αποζημίωση 900 ευρώ

Ο οδηγός του πατινιού νοσηλεύτηκε στο Γενικό Νοσοκομείο στα Χανιά και ζητεί καταβολή μισθών, φιλοδωρημάτων, εξόδων διατροφής, ιατρικών εξόδων και ηθικής βλάβης συνολικού ποσού 11.420,50 ευρώ

Γιόγκα: Μπορεί να γίνει το καλύτερο «φάρμακο» για τις ημικρανίες;

Στα δικαστήρια προσφεύγει μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες ένας πολίτης στα Χανιά, ο οποίος το περασμένο καλοκαίρι έπεσε σε λακούβα με το πατίνι που οδηγούσε και υπέστη κάταγμα.

«Αν είχε τεταμένη την προσοχή του, θα είχε αντιληφθεί εγκαίρως την λακούβα και θα την είχε αποφύγει»

Ο ίδιος αναφέρει ότι νοσηλεύτηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων με κάταγμα οσφυικού σπονδύλου με ύψος βλάβης μη καθορισμένο και αιτείται καταβολή μισθών, φιλοδωρημάτων, εξόδων διατροφής, ιατρικών εξόδων και ηθικής βλάβης συνολικού ποσού 11.420,50 ευρώ.

Αναγνωρίζοντας την υπαιτιότητά του, ο Δήμος Χανίων προχώρησε σε αποζημίωση ύψους 905 ευρώ και 67 λεπτά, αναφέρει το patris.gr. Ωστόσο, ο ίδιος δεν αποδέχθηκε το συγκεκριμένο ποσό και δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε δικαστική προσφυγή μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, όπως προβλέπεται από τον νόμο.

Το τροχαίο συνέβη στις 6 Αυγούστου 2025, όταν ο συγκεκριμένος κινούνταν με το πατίνι του επί της οδού Νικηφόρου Φωκά και έπεσε σε λακούβα, με συνέπεια να τραυματιστεί και να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο.

Ο Δήμος Χανίων αποφάσισε να του καταβάλει 905 ευρώ και 67 λεπτά, προκειμένου να καλύψει τη μισθολογική απώλεια που θα είχε λόγω του τραυματισμού.

Χανιά: Τι λέει ο δήμος

Από πλευράς του Δήμου Χανίων, η νομική σύμβουλος σημειώνει πως ο αιτών όφειλε να είχε τεταμένη την προσοχή του που εάν συνέβαινε αυτό θα είχε αντιληφθεί εγκαίρως την λακούβα και θα την είχε αποφύγει, χωρίς να έχει τραυματιστεί, προτείνοντας την καταβολή μίας μικρής αποζημίωσης, αποδεχόμενος ο δήμος την συνυπαιτιότητα.

Προστίθεται δε, ότι δεν απώλεσε το σύνολο των μισθών του μέχρι να γίνει καλά, αλλά μόνο το 1/3 του μηνός Οκτωβρίου και σημειώνει ότι θα πρέπει να προσκομιστούν τα απαραίτητα αποδεικτικά δικαιολογητικά.

Επίσης, όπως αναφέρει η νομική σύμβουλος, ούτε αποζημίωση διατροφής ούτε ηθικής βλάβης ούτε χρήματα για απώλεια φιλοδωρημάτων από την εργασία του θα πρέπει να δοθούν.

Ο Δήμος Χανίων καταλήγει ότι:

Ο αιτών δικαιούται αποζημίωση μόνον για τη καθαρή μισθολογική απώλεια που υπέστη κατά το χρονικό διάστημα 06-08-2025 έως 06-10-2025.

Το αποζημιώσιμο ποσό ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 905,67 ευρώ.

Το ποσό αυτό τελεί υπό την επιφύλαξη εφαρμογής ποσοστού συνυπαιτιότητας, το οποίο εναπόκειται στη διακριτική κρίση της Δημοτικής Επιτροπής.

Δεν υφίσταται δικαίωμα αποζημίωσης για φιλοδωρήματα, έξοδα διατροφής ή για οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα.

Τράπεζες: Στα 2 δισ. ευρώ η πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα στο πρώτο τρίμηνο του 2026

Γιόγκα: Μπορεί να γίνει το καλύτερο «φάρμακο» για τις ημικρανίες;

Αναφορές ότι το Ιράν θα απαντήσει σήμερα στην πρόταση των ΗΠΑ

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Κρουαζιερόπλοιο MV Hondius: Εν πλω προς τα Κανάρια – «Όλοι θα μείνουν μέσα μέχρι την άφιξη των αεροσκαφών»
Άνδρος: Στα 40 μέτρα το ναυάγιο «Corsage C» – Σήμερα η επιχείρηση ειδικών συνεργείων δυτών
Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα
«Ισλαμικό Κίνημα των Συντρόφων της Δεξιάς Χειρός» – Το «μακρύ χέρι» του Ιράν στην Ευρώπη;
Η Ακροδεξιά και η υποπολιτική της
Μόσχα: Αποκαλύφθηκε η άκρως μυστική σχολή που εκπαιδεύει Ρώσους πράκτορες – Ποιο γνωστό πανεπιστήμιο τη «φιλοξενεί»
Ο έρωτας της Τζέιν Φόντα και του Τεντ Τέρνερ – «Η ζωή είναι πολύ σύντομη για τσακωμούς»
Κρουαζιερόπλοιο MV Hondius: Εν πλω προς τα Κανάρια – «Όλοι θα μείνουν μέσα μέχρι την άφιξη των αεροσκαφών»
Σάλος στη Γερμανία για τον Ζοάο Πινιέιρο: «Σκάνδαλο στο Μόναχο»
Άνδρος: Στα 40 μέτρα το ναυάγιο «Corsage C» – Σήμερα η επιχείρηση ειδικών συνεργείων δυτών
Μητσοτάκης στην ΚΟ ΝΔ: «Κλείνει» το μάτι στους «13» του ΟΠΕΚΕΠΕ – Βάζει «κόφτη» στην εσωκομματική κριτική
NBA: Διέλυσαν τους Τίμπεργουλβς και ισοφάρισαν οι Σπερς, 2-0 για τους Νικς (vids)
Για έναν στρατηγό του IDF, η τρομοκρατία των εποίκων αποτελεί λεκέ στην θεσμική εβραϊκή βία
Κουτσούμπας: Αλληλεγγύη στον δίκαιο αγώνα των εργολαβικών εργαζομένων στα ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης
