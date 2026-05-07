Στα δικαστήρια προσφεύγει μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες ένας πολίτης στα Χανιά, ο οποίος το περασμένο καλοκαίρι έπεσε σε λακούβα με το πατίνι που οδηγούσε και υπέστη κάταγμα.

Ο ίδιος αναφέρει ότι νοσηλεύτηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων με κάταγμα οσφυικού σπονδύλου με ύψος βλάβης μη καθορισμένο και αιτείται καταβολή μισθών, φιλοδωρημάτων, εξόδων διατροφής, ιατρικών εξόδων και ηθικής βλάβης συνολικού ποσού 11.420,50 ευρώ.

Αναγνωρίζοντας την υπαιτιότητά του, ο Δήμος Χανίων προχώρησε σε αποζημίωση ύψους 905 ευρώ και 67 λεπτά, αναφέρει το patris.gr. Ωστόσο, ο ίδιος δεν αποδέχθηκε το συγκεκριμένο ποσό και δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε δικαστική προσφυγή μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, όπως προβλέπεται από τον νόμο.

Το τροχαίο συνέβη στις 6 Αυγούστου 2025, όταν ο συγκεκριμένος κινούνταν με το πατίνι του επί της οδού Νικηφόρου Φωκά και έπεσε σε λακούβα, με συνέπεια να τραυματιστεί και να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο.

Ο Δήμος Χανίων αποφάσισε να του καταβάλει 905 ευρώ και 67 λεπτά, προκειμένου να καλύψει τη μισθολογική απώλεια που θα είχε λόγω του τραυματισμού.

Χανιά: Τι λέει ο δήμος

Από πλευράς του Δήμου Χανίων, η νομική σύμβουλος σημειώνει πως ο αιτών όφειλε να είχε τεταμένη την προσοχή του που εάν συνέβαινε αυτό θα είχε αντιληφθεί εγκαίρως την λακούβα και θα την είχε αποφύγει, χωρίς να έχει τραυματιστεί, προτείνοντας την καταβολή μίας μικρής αποζημίωσης, αποδεχόμενος ο δήμος την συνυπαιτιότητα.

Προστίθεται δε, ότι δεν απώλεσε το σύνολο των μισθών του μέχρι να γίνει καλά, αλλά μόνο το 1/3 του μηνός Οκτωβρίου και σημειώνει ότι θα πρέπει να προσκομιστούν τα απαραίτητα αποδεικτικά δικαιολογητικά.

Επίσης, όπως αναφέρει η νομική σύμβουλος, ούτε αποζημίωση διατροφής ούτε ηθικής βλάβης ούτε χρήματα για απώλεια φιλοδωρημάτων από την εργασία του θα πρέπει να δοθούν.

Ο Δήμος Χανίων καταλήγει ότι:

Ο αιτών δικαιούται αποζημίωση μόνον για τη καθαρή μισθολογική απώλεια που υπέστη κατά το χρονικό διάστημα 06-08-2025 έως 06-10-2025.

Το αποζημιώσιμο ποσό ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 905,67 ευρώ.

Το ποσό αυτό τελεί υπό την επιφύλαξη εφαρμογής ποσοστού συνυπαιτιότητας, το οποίο εναπόκειται στη διακριτική κρίση της Δημοτικής Επιτροπής.

Δεν υφίσταται δικαίωμα αποζημίωσης για φιλοδωρήματα, έξοδα διατροφής ή για οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα.