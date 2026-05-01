Ανησυχητικά στοιχεία για τα τροχαία με τα πατίνια
Μέσα στο 2025 περίπου 400 παιδιά χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία έπειτα από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια
Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνουν τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια, με τα στοιχεία να προκαλούν έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια, ιδιαίτερα των ανηλίκων.
Σύμφωνα με δεδομένα της ΠΟΕΔΗΝ, μέσα στο 2025 περίπου 400 παιδιά χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία έπειτα από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια.
Η κατάσταση φαίνεται να συνεχίζεται και το 2026, καθώς μόνο κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους έχουν ήδη καταγραφεί 150 τραυματισμοί ανηλίκων.
Τα στοιχεία έρχονται στο φως με αφορμή και το τραγικό τροχαίο δυστύχημα με το πατίνι όπου έχασε τη ζωή ένα 13χρονο παιδί στην Ηλεία.
Την ίδια ώρα, τα στοιχεία για τα τροχαία είναι επίσης ανησυχητικά. Το 2025 σημειώθηκαν συνολικά 109 περιστατικά, εκ των οποίων τα 2 ήταν θανατηφόρα και τα 4 σοβαρά.
Για το πρώτο δίμηνο του 2026 έχουν ήδη καταγραφεί 17 τροχαία ατυχήματα.
Οι αριθμοί αποτυπώνουν τη συχνότητα του φαινομένου, καθώς κατά μέσο όρο σημειώνονται περίπου 9 ατυχήματα κάθε μήνα, δηλαδή ένα ατύχημα σχεδόν κάθε τρεις ημέρες.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις