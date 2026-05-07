Ασπρόπυργος: Τραυματισμός 12χρονου που επέβαινε σε πατίνι – Παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Σε σοβαρή κατάσταση 12χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ οδηγούσε πατίνι
- Χωρίς παιδίατρο η Ιθάκη - Στο νησί ζουν μόνιμα πάνω από 400 παιδιά
- Ισθμός: Πώς βρέθηκε στο νερό η 15χρονη – Σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών
- Ανεβαίνει ο υδράργυρος – Καλοκαιρινός ο καιρός και σήμερα
- Υπόθεση Έπσταϊν: Στο στόχαστρο ο υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ – «Είναι παθολογικός ψεύτης» λένε οι Δημοκρατικοί
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη στον Ασπρόπυργο, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε 12χρονο που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι.
Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί στην οδό Θρασυβούλου.
Σύμφωνα με πληροφορίες το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Θριάσιο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανήλικος φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, οι γιατροί προχώρησαν σε διασωλήνωση, ενώ η κατάστασή του χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη.
Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές.
- Σάλος στη Γερμανία για τον Ζοάο Πινιέιρο: «Σκάνδαλο στο Μόναχο»
- Άνδρος: Στα 40 μέτρα το ναυάγιο «Corsage C» – Σήμερα η επιχείρηση ειδικών συνεργείων δυτών
- Ασπρόπυργος: Τραυματισμός 12χρονου που επέβαινε σε πατίνι – Παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
- Live η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της Κ.Ο. της ΝΔ
- Καρπενήσι: Κάθειρξη 14 και 12 ετών χωρίς αναστολή σε γονείς για βαριά κακοποίηση του βρέφους τους
- NBA: Διέλυσαν τους Τίμπεργουλβς και ισοφάρισαν οι Σπερς, 2-0 για τους Νικς (vids)
- Για έναν στρατηγό του IDF, η τρομοκρατία των εποίκων αποτελεί λεκέ στην θεσμική εβραϊκή βία
- Σούπερ μάρκετ: Στο 2,23% ο πληθωρισμός τροφίμων – Σε φρούτα και λαχανικά οι μεγαλύτερες αυξήσεις
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις