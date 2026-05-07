Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη στον Ασπρόπυργο, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε 12χρονο που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί στην οδό Θρασυβούλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Θριάσιο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανήλικος φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, οι γιατροί προχώρησαν σε διασωλήνωση, ενώ η κατάστασή του χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές.