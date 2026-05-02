Θάνατος 13χρονου στην Ηλεία: Συγκινητικό μήνυμα από τον πατέρα του 14χρονου που επέζησε ατυχήματος με πατίνι

Ο τραγικός θάνατός του 13χρονου Κωνσταντίνου στην Ηλεία, δεν είναι δυστυχώς ένα μεμονωμένο περιστατικό. Ο άδικος χαμός του μικρού αγοριού, ξυπνά μνήμες από τα δεκάδες περιστατικά εφήβων και μικρών παιδιών που τραυματίστηκαν και κατέληξαν ακόμη και στην εντατική κατά τη χρήση του ηλεκτρικού πατινιού.

Ήταν μόλις ενάμιση μήνα πριν, όταν ο ένας 14χρονος στην Κέρκυρα κατέληξε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, μετά από σοβαρότατο τραυματισμό του με ηλεκτρικό πατίνι. Τα τραύματα του 14χρονου ήταν τότε εκτεταμένα – στο κεφάλι και όχι μόνο – όμως μετά από κάποιες μέρες νοσηλείας το παιδί τα κατάφερε.

Ο πατέρας του 14χρονου – τότε – τραυματία, μιλά στο in, μία μέρα μετά την κηδεία του μικρού Κωνσταντίνου. Έχοντας δει και εκείνος το δικό του παιδί να προσπαθεί να κρατηθεί στη ζωή μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι, θέλησε να μεταφέρει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του μικρού Κωνσταντίνου.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένα παιδί πέθανε κατ’ αυτόν τον τρόπο, γιατί κανένα παιδί στον κόσμο δεν πρέπει να πάθει κάτι τέτοιο και να φύγει από τη ζωή τόσο νωρίς. Το άδικο είναι πολύ λίγο! Όταν δεν υπάρχουν κατάλληλοι δρόμοι, για ποδηλατάδες, για πατίνια, για πεζούς… είναι κάτι άδικο που φεύγουν αυτά τα μικρά παιδιά έτσι. Ο γιος μου, είχε πατίνι τέσσερα χρόνια πριν. Δεν ήταν πρώτη φορά που πήρε πατίνι. Ούτε θα ξανά καβαλήσει. Δεν το θέλει ο ίδιος όχι ότι του το απαγόρευσα εγώ. Δε το θέλει ο ίδιος. Όταν ακούμε για ένα παιδάκια 13 χρονών και 14, όπως ήταν κι ο γιος μου είναι λίγο πιο τραγικό και πιο άδικο. Γιατί δεν μπορούν να κουμαντάρουν και να υπολογίζουν τις δυσκολίες. Ότι και να πω εγώ για αυτή τη μάνα, αυτά τα λόγια θα είναι λίγο. Γιατί δε θα ξανά δει το παιδί της. Είναι άδικο αυτό το πράμα, έχω ανατριχιάσει ολόκληρος και δεν μπορώ να συνέλθω με αυτό το πράγμα που ακούω τώρα.» ανέφερε στο in, ο πατέρας του 14χρονου, λίγο αφότου έμαθε πώς έγιναν όλα.

