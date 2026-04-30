«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι» – Θρήνος στην Ηλεία για τον 13χρονο που σκοτώθηκε με πατίνι

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία στα Μακρίσια Ηλείας μετά το σοκαριστικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες, όπου έχασε τη ζωή του ένας 13χρονος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι μετά από σύγκρουση με ΙΧ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη σε κεντρική οδική αρτηρία του χωριού. Ο 13χρονος φέρεται να επιχείρησε ελιγμό προκειμένου να αποφύγει αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο πάνω στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με άλλο όχημα που κινείτο στο σημείο εκείνη τη στιγμή.

Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κρεστενών με ασθενοφόρο, ωστόσο οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή, καθώς λίγη ώρα αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή.

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι»

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Πύργου ο γιατρός και επιστημονικός διευθυντής της ΝΜ Κρεστένων, Γιάννης Μιχόπουλος, καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια για να σωθεί το παιδί.

«Ήταν ένα παιδάκι που το γνώριζα από την ημέρα που γεννήθηκε. Ερχόταν με τη γιαγιά του στο ιατρείο. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Το παιδάκι ήρθε με το ΕΚΑΒ ήδη με μυδρίαση, άσφυγμο –ουσιαστικά, κλινικά νεκρό. Από ό,τι μου ανέφερε ο διασώστης, είχε ήδη ξεκινήσει την ανάνηψη στην περιοχή που έγινε το συμβάν και είχε ήδη προηγηθεί από έναν νοσηλευτή που ήταν στο σημείο.

Έγινε κι εδώ σε μας ΚΑΡΠΑ για σχεδόν μία ώρα κι ένα τέταρτο. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι… Δεν μπορέσαμε να το επαναφέρουμε το παιδί. Είναι πάντα ένα θλιβερό γεγονός να βλέπεις μικρά παιδιά να “φεύγουν” έτσι και ιδιαίτερα από ένα τροχαίο», δήλωσε.

Σε βάρος του οδηγού, ο οποίος συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες τέλεσης του δυστυχήματος διενεργούν οι αστυνομικοί του ΑΤ Κρεστένων.