Κρήτη: Στη ΜΕΘ 40χρονος μετά από ατύχημα με πατίνι
Η κατάσταση της υγείας του 40χρονου χαρακτηρίζεται κρίσιμη
Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται ένας 40χρονος άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην περιοχή της Χερσονήσου.
Το περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, όταν ο 40χρονος, με καταγωγή από το Μπαγκλαντές, κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι στη περιοχή.
Σύμφωνα με το neakriti, ο άνδρας, ο οποίος εργάζεται σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, έχασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες τον έλεγχο του πατινιού, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε τοίχο και να τραυματιστεί σοβαρά.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη.
