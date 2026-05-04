Σαρωτικοί έλεγχοι στα ηλεκτρικά πατίνια: Ένας στους τρεις οδηγά χωρίς κράνος
Την ώρα που γίνονται όλο και περισσότερα ατυχήματα με πατίνια, η ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησε ελέγχους για τη χρήση κράνους και την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
- Εφιάλτης για γυναίκα στη Βρετανία: Πρώην της έφτιαξε ψεύτικο προφίλ με φωτογραφίες της και έστελνε άνδρες στο σπίτι της
- Κρήτη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το αιματηρό επεισόδιο έξω από μπαρ στο Ηράκλειο
- Σοκ στη Χαλκιδική: Ουκρανός μαχαίρωσε οικογένεια επειδή τους πέρασε για... Ρώσους
- Αλέξης Δαμιανός: Έμαθα γιατί οι Μοίρες είναι τρεις
Δεκάδες παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών (Ε.Π.Η.Ο.) για μη χρήση προστατευτικού κράνους και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ βεβαιώθηκαν στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής το τριήμερο της Πρωτομαγιάς.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο τροχονομικών δράσεων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. για την πρόληψη της οδήγησης Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) χωρίς τη χρήση προστατευτικού κράνους και την οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, πραγματοποιήθηκε από πρώτες πρωινές ώρες της 30 Απριλίου 2026 έως πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Μαΐου 2026, ειδική εξόρμηση αστυνομικών των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, διενεργήθηκαν 397 έλεγχοι σε οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου του Νομού Αττικής, όπου βεβαιώθηκαν 127 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και 8 για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης από οδηγούς Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).
Όπως τονίζεται από την Τροχαία, οι έλεγχοι θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση. Άλλωστε, τα πρόσφατα συμβάντα με πατίνια δείχνουν ότι θα πρέπει αυστηρός έλεγχος στην οδήγησή τους.
Δείτε βίντεο:
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:
Συνολικά 135 παραβάσεις οδηγών Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) για μη χρήση προστατευτικού κράνους και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ βεβαιώθηκαν στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α.
Στο πλαίσιο τροχονομικών δράσεων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. για την πρόληψη της οδήγησης Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) χωρίς τη χρήση προστατευτικού κράνους και την οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, πραγματοποιήθηκε από πρώτες πρωινές ώρες της 30 Απριλίου 2026 έως πρώτες πρωινές ώρες χθες (3-5-2026), ειδική εξόρμηση αστυνομικών των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής.
Πιο συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν -397- έλεγχοι σε οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου του Νομού Αττικής, όπου βεβαιώθηκαν -127- παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και -8- για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης από οδηγούς Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).
- Συρμός του ΗΣΑΠ βγήκε εκτός αποβάθρας – Οι επιβάτες κατέβηκαν στον επόμενο σταθμό
- ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ με τους «ακροδεξιούς ψάλτες» του ΛΑ.Ο.Σ. δεν είναι σε θέση να κάνει πολιτικές νουθεσίες
- Νέα Φιλαδέλφεια: Ξυλοδαρμός 17χρονου μαθητή στο φάσμα του αυτισμού για ένα… σπρώξιμο
- Φραντσέσκα Αλμπανέζε: «Η Ελλάδα οφείλει να παύσει κάθε υποστήριξη προς το Ισραήλ»
- Επείγουσα ειδοποίηση για πιθανή επίθεση από πυραύλους έλαβαν οι κάτοικοι των ΗΑΕ
- Ουγγαρία – Ελλάδα 9-14: «Αγκαλιά» με την πρόκριση στα τελικά του World Cup η Εθνική πόλο Γυναικών
- Τρεις συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική – Έκρυβαν κοκαΐνη και κάνναβη στο ταμπλό αυτοκινήτου
- Ο (πολύ) σημαντικός λόγος για το 3-0
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις