Σαρωτικοί έλεγχοι στα ηλεκτρικά πατίνια: Ένας στους τρεις οδηγά χωρίς κράνος

Δεκάδες παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών (Ε.Π.Η.Ο.) για μη χρήση προστατευτικού κράνους και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ βεβαιώθηκαν στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής το τριήμερο της Πρωτομαγιάς.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο τροχονομικών δράσεων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. για την πρόληψη της οδήγησης Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) χωρίς τη χρήση προστατευτικού κράνους και την οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, πραγματοποιήθηκε από πρώτες πρωινές ώρες της 30 Απριλίου 2026 έως πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Μαΐου 2026, ειδική εξόρμηση αστυνομικών των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, διενεργήθηκαν 397 έλεγχοι σε οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου του Νομού Αττικής, όπου βεβαιώθηκαν 127 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και 8 για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης από οδηγούς Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Όπως τονίζεται από την Τροχαία, οι έλεγχοι θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση. Άλλωστε, τα πρόσφατα συμβάντα με πατίνια δείχνουν ότι θα πρέπει αυστηρός έλεγχος στην οδήγησή τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Συνολικά 135 παραβάσεις οδηγών Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) για μη χρήση προστατευτικού κράνους και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ βεβαιώθηκαν στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α.

Στο πλαίσιο τροχονομικών δράσεων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. για την πρόληψη της οδήγησης Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) χωρίς τη χρήση προστατευτικού κράνους και την οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, πραγματοποιήθηκε από πρώτες πρωινές ώρες της 30 Απριλίου 2026 έως πρώτες πρωινές ώρες χθες (3-5-2026), ειδική εξόρμηση αστυνομικών των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής.

Πιο συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν -397- έλεγχοι σε οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου του Νομού Αττικής, όπου βεβαιώθηκαν -127- παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και -8- για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης από οδηγούς Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).