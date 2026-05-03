Σοβαρός τραυματισμός 11χρονου στην Κυπαρισσία – Ανήλικος έπεσε πάνω του με πατήνι

Περιστατικό με τραυματισμό 11χρονου σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην πλατεία της Κυπαρισσίας, την ώρα που ο ανήλικος έπαιζε στοσημείο.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε γονέας στο gargalianoionline, άλλο παιδί που κινούνταν με πατίνι έπεσε πάνω στον 11χρονο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στο πόδι.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο της Πάτρας.

Όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο, ο 11χρονος αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.