Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και ανείπωτης θλίψης τα Μακρίσια στην Ηλεία αποχαιρετούν σήμερα Παρασκευή τον 13χρονο Κωνσταντίνο, που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα με πατίνι, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια του και την τοπική κοινωνία.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 11:00 το πρωί, από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μακρισίων, όπου συγγενείς, φίλοι και σύσσωμη η τοπική κοινωνία θα δώσουν το «παρών» για να πουν το τελευταίο αντίο.

«Σε λίγες ώρες θα σε πάω στο τελευταίο σου ταξίδι αγάπη μου … Δεν προλάβαμε.. Κάναμε σχέδια για τις διακοπές μας φέτος αλλά ο Θεός σε ήθελε εκεί κοντά του… Κωνσταντίνουλη μου μικρέ μου μαχητή άγγελε μου… Ήδη λείπεις…», έγραψε η μητέρα του στο Facebook λίγο πριν το τελευταίο αντίο.

«Ρε bro..»

Σπαρακτικά τα λόγια και του πατέρα του 13χρονου.

«Ρε bro δεν είσαι ωραίος… Εγώ σε έπαιρνα παντού μαζί και εσύ έφυγες και με άφησες εδώ… Ήσουν μόνο 13… Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα, είναι πολύ δύσκολο να σας απαντήσω. Μια προσευχή για τον dj μου… Καλό ταξίδι bro μου και θα τα λέμε εμείς μέχρι να βρεθούμε…».

«Είμαστε διαλυμένοι. Εμείς χάσαμε το παιδί μας. Ο Κωνσταντίνος ήταν το αίμα από το αίμα μου. Τι λέμε τώρα. Ήταν η κακιά η ώρα. Το παιδάκι μας έτρεχε με το πατίνι. Έτυχε. Έτυχε. Μας έτυχε η μαύρη μέρα. Δεν μας φταίει κανένας απολύτως», είπε η γιαγιά του 13χρονου.

Συμμαθητές του 13χρονου άφησαν λουλούδια στο σημείο που σκοτώθηκε με το πατίνι