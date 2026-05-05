Σημαντική είδηση:
05.05.2026 | 10:55
Νεκρός 47χρονος σε λεωφορείο ΚΤΕΛ που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Πάργα
Χρυσοχοΐδης: Νομοθετική ρύθμιση για ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε
Ελλάδα 05 Μαΐου 2026, 09:58

«Είναι τόσο επικίνδυνα, προσωπικά θα ήθελα να απαγορευτούν», είπε για τα ηλεκτρονικά πατίνια ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Αυτός ο καρκίνος απειλεί τους νέους – Στο στόχαστρο οι κάτω των 45

Νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ο υπουργός μίλησε επίσης για τις τηλεφωνικές απάτες, τους ελέγχους της αστυνομίας στους δρόμους καθώς και για το panic baton.

Για τα ηλεκτρονικά πατίνια

Αναφερόμενος στη χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δήλωσε πως είναι υπέρ της κατάργησής τους λόγω της επικινδυνότητάς τους, ιδίως για τους ανηλίκους που κυκλοφορούν σε δρόμους με υψηλές ταχύτητες.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, μιλώντας στο Mega, η απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων σε δρόμους με πατίνια θα θεσμοθετηθεί, ενώ θα επιτρέπεται η χρήση τους σε πεζόδρομους και πλατείες.

«Ο ανήλικος δεν μπορεί να πηγαίνει στο πατίνι του και δεν πρέπει να πηγαίνει και είναι τόσο επικίνδυνο. Αλλά δεν είναι μόνο ο ανήλικος. Βλέπω και στον δρόμο, στις μεγάλες λεωφόρους που κυκλοφορούν όλοι αυτοί, ορισμένοι με κράνος, πολλοί χωρίς κράνος, με μεγάλες ταχύτητες. Η δική μου προσωπική θέση είναι ότι αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν. Είναι πολύ επικίνδυνο», είπε.

«Από εκεί και πέρα θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε. Πάντως, είναι κρίμα δηλαδή να χάνουν τα παιδιά τους μέσα στους δρόμους από τα πατίνια. Φοβάμαι ότι δεν φτάνουν οι πινακίδες, πιστεύω ότι χρειάζεται μια συνολικότερη ρύθμιση που να περιορίσει ή να απαγορεύσει όλα αυτά».

Για τις τηλεφωνικές απάτες

Όσον αφορά τις τηλεφωνικές απάτες, όπου επιτήδειοι εκμεταλλεύονται την αφέλεια πολιτών για να τους αποσπάσουν χρηματικά ποσά, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε πως υπάρχει ανάγκη για δραστικότερα μέτρα, μέσω της αυστηροποίησης της νομοθεσίας, αλλά και της συνεχούς ενημέρωσης του κοινού για τους κινδύνους.

«Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια με ενημέρωση, με μηνύματα, με οποιονδήποτε τρόπο να επικοινωνήσει η αστυνομία τους κινδύνους, αλλά δυστυχώς υπάρχουν περιπτώσεις που αν τις περιγράψουμε πραγματικά είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Άνθρωποι παραδίδουν στα χέρια κάποιων την περιουσία τους. Έχουν ληφθεί μια σειρά από μέτρα. Δεν φτάνει μόνο η νομοθεσία. Χρειάζεται να δούμε με ποιον τρόπο επιχειρησιακά θα γίνουμε πιο αποτελεσματικοί και θα στείλουμε περισσότερα μηνύματα στον κόσμο».

Για τα αλκοτέστ

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην επιτυχία των αλκοτέστ, ενώ παρατηρήθηκε μείωση στα τροχαία ατυχήματα και στα περιστατικά σε νοσοκομεία.

«Έχουμε δει μείωση στα ατυχήματα. Έχουμε δει μείωση στα περιστατικά τα σαββατοκύριακα στο ΚΑΤ και στα νοσοκομεία που εφημερεύουν. Η μείωση συνίσταται στο γεγονός ότι ενώ μέχρι πέρυσι το ποσοστό αυτών που ελέγχονταν και συλλαμβάνονταν, ήτανε 5-6% πάνω από τα όρια, τώρα αυτό έχει φτάσει στο 0,7 – 0,8. Άρα αυτό σημαίνει συμμόρφωση».

Για την ενδοοικογενειακή βία

Για το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανέφερε πως πέρυσι σημειώθηκαν 22.000 καταγγελίες και 12.000 συλλήψεις, ενώ το panic button χρησιμοποίησαν 15.000 γυναίκες.

«Φέτος άρχισε μια σταδιακή αποκλιμάκωση των καταγγελιών και μια μείωση του φαινομένου, διότι φαίνεται ότι υπήρξε μια έξαρση τα προηγούμενα δύο χρόνια, με αφορμή το περιστατικό των Αγίων Αναργύρων και μετά. Οργανώθηκαν οι υπηρεσίες της αστυνομίας, τα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας, οργανώθηκε η εγκατάσταση του panic button».

«Αυτή τη στιγμή είναι περίπου 15.000 οι γυναίκες που έχουν βάλει στα κινητά τους το panic button. Και έτσι λοιπόν υπάρχει πια ένας μηχανισμός προστασίας που λειτουργεί ακόμα και σπίτια, safe houses, που υπάρχουν στα αστυνομικά τμήματα και στα αστυνομικά κτίρια, προκειμένου οι γυναίκες και τα παιδιά τους να μπορούν να περάσουν ένα μικρό χρονικό διάστημα».

Για τις εκλογές

Τέλος, αναφερόμενος στις επικείμενες εκλογές ο κος Χρυσοχοΐδης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση πρέπει να επικεντρώνεται στην επίλυση προβλημάτων αντί να αναλώνεται σε ατελέσφορες πολιτικές αντιπαραθέσεις και συζητήσεις για υποθέσεις που έχουν ήδη κριθεί από τη δικαιοσύνη.

Άφαντοι οι δράστες της διπλής επίθεσης σε Νέο Κόσμο και Παγκράτι – Στο νοσοκομείο 14χρονος και 15χρονος
Ελλάδα 05.05.26

Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο τα δύο περιστατικά σε Νέο Κόσμο και Παγκράτι να συνδέονται μεταξύ τους, καθώς παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο προσέγγισης και την εξέλιξη των επιθέσεων

«Πόλεμος» για το φαράγγι της Σαμαριάς
Καυτή πατάτα 05.05.26

Τα τελευταία χρόνια εντείνονται οι πιέσεις της τοπικής κοινωνίας να παραμένει ανοιχτό, όσο περισσότερο γίνεται, το φαράγγι της Σαμαριάς, παρά την αρκετές φορές αντίθετη γνώμη των ειδικών - Μιλούν στο in o Ευθύμης Λέκκας, οι δήμαρχοι Σφακίων και Αγίου Βασιλείου και ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων

Πόσο ακραία ήταν η ψυχρή εισβολή στις αρχές Μαΐου – Τι δείχνουν τα στοιχεία του Meteo
Ελλάδα 04.05.26

Αν και η εκδήλωση χιονοπτώσεων στις αρχές Μαΐου δεν αποτελεί πρωτοφανές φαινόμενο για τον ελλαδικό χώρο, η συγκεκριμένη περίπτωση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της έντασης και της γεωγραφικής της έκτασης

inStream - Ροή Ειδήσεων
Μητσοτάκης για Marfin: Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα
Επικαιρότητα 05.05.26

«Δεκαέξι χρόνια μετά, η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της Δημοκρατίας. Μία διαρκής προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά», σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

NBA: Break των Τίμπεργουλβς στο Σαν Αντόνιο παρά την ιστορική βραδιά του Γουεμπανιάμα (vids)
Μπάσκετ 05.05.26

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς έσπασαν την έδρα των Σαν Αντόνιο Σπερς στο Game 1 των ημιτελικών της Δύσης, σε μια βραδιά που ο Βίκτορ Γουεμπανιάμε διέλυσε ένα ακόμη ρεκόρ στην ιστορία του NBA – Εύκολη νίκη των Νικς επί των Σίξερς στην Ανατολή.

«Επιχείρηση συγκάλυψη» από την κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές – Σφυροκόπημα από την αντιπολίτευση
Πολιτική 05.05.26

Με το βλέμμα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ την ερχόμενη Πέμπτη, και σε μία προσπάθεια να τηρηθούν οι ισορροπίες και να αποφευχθούν νέες «ενοχλητικές» διαφοροποιήσεις μετά την ανοιχτή επιστολή των πέντε βουλευτών, το Μέγαρο Μαξίμου επιλέγει να μπλοκάρει τη σύσταση Προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ ετοιμάζεται να μπλοκάρει και την πρόταση για σύσταση εξεταστικής για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΣΤ’)
Language 05.05.26

Ο επικουρισμός πρεσβεύει ότι μια γνώμη («δόξα») είναι αληθής όταν επιβεβαιώνεται ή δεν καταρρίπτεται, ενώ ελέγχεται ως ψευδής όταν δεν επιβεβαιώνεται ή καταρρίπτεται

ΗΠΑ: Σχεδόν αμετάβλητες οι πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν μετά από δύο μήνες πολέμου – Τι λένε οι μυστικές υπηρεσίες
Reuters 05.05.26

Ένας από τους στόχους που έχει θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμό του απέναντι στο Ιράν είναι η εξάλειψη του πυρηνικού του προγράμματος - Οι μυστικές υπηρεσίες κάνουν λόγο για περιορισμένες ζημιές

Το νέο trailer της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν είναι επικό
«Πες μου τι θυμάσαι;» 05.05.26

Κάτι περισσότερο από δύο μήνες έμειναν μέχρι να βγει στις σκοτεινές αίθουσες η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν και ο γνωστός δημιουργός μας έδωσε μια γεύση από όλα όσα θα δούμε

Δύο τα επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό – «Θέλουμε να πάμε σπίτι μας»
Ένας Έλληνας στους επιβάτες 05.05.26

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius φαίνεται να έχει αγκυροβολήσει στα ανοιχτά του λιμανιού του Πράσινου Ακρωτηρίου τη Δευτέρα. Δεν έχει επιτραπεί στους επιβάτες να αποβιβαστούν από το πλοίο

Ιαπωνία: Παρέλαβε ρωσικό πετρέλαιο μετά το κλείσιμο της στρόφιγγας στη Μέση Ανατολή – «Αναθέρμανση σχέσεων με Μόσχα»
Ανακατατάξεις 05.05.26

Η Ιαπωνία όπως και άλλες χώρες της Ασίας αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ καθώς εφοδιάζονται πετρέλαιο κατά κύριο λόγο από τον Περσικό

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

