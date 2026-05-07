Γιώργος Μαζωνάκης: Επισκέφθηκε το Άγιο Όρος – Το μήνυμα από την κουζίνα της Μονής
Ο Γιώργος Μαζωνάκης κάνει ένα διάλειμα από τις επαγγελαμτικές υποχρεώσεις.
Ο Γιώργος Μαζωνάκης, λίγο πριν ολοκληρώσει τις ιδιαίτερα επιτυχημένες εμφανίσεις του στο νυχτερινό κέντρο Ακτή Πειραιώς επέλξε να αποσυρθεί, πηγαίνοντας στο Άγιο Όρος.
Ο τραγουδιστής ανέβασε στα προσωπικά social του ένα story, όπου τον βλέπουμε να βρίσκεται στο Άγιο Όρος, περνώντας τον χρόνο του συμμετέχοντας στις καθημερινές εργασίες που απαιτεί η καθημερινότητα της ζωής εντός του μοναστηρίου.
Γιώργος Μαζωνάκης: Ο χαιρετισμός του από την κουζίνα του Άγιου Όρους
Μάλιστα φορώντας ποδιά μαγειρικής και κρατώντας κουτάλα έχει επιδοθεί στην μαγειρική, ενώ τον βλέπουμε να βρίσκεται στην κουζίνα της Μονής, μαζί με έναν μοναχό.
«Τι γίνεται παιδιά; Βρίσκομαι στο Άγιο Όρος, μαγειρεύω μαζί με τον Αρτέμιο και τον Γιώργο που με έφερε εδώ.
Σήμερα είναι του Αγίου Γεωργίου με το παλιό ημερολόγιο. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν» λέει χαρακτηριστικά στο βίντεο του.
Η επίσκεψή του στο Άγιο Όρος έρχεται λίγες μέρες πριν την ολοκλήρωση των εμφανίσεών του στο νυχτερινό κέντρο που συνεργάζεται, όπου αναμένεται να ρίξει αυλαία στις 9 Μαΐου.
Η σχέση του τραγουιστή με την πίστη
Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που ο τραγουδιστής μιλά ανοιχτά για τη σχέση του με την πίστη. Σε παλαιότερες συνεντεύξεις του έχει αναφέρει ότι η θρησκεία και η προσευχή τον βοηθούν να διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις και να βρίσκει εσωτερική δύναμη.
