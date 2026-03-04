magazin
Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
Γιώργος Μαζωνάκης: Γιόρτασε τα γενέθλια του με ένα λαμπερό πάρτι – Το νέο τραγούδι «Επιπτώσεις»
Ο Γιώργος Μαζωνάκης γιόρτασε τα γενέθλιά του στον Πειραιά το βράδυ της Τρίτης 3 Μαρτίου και οι φίλοι του τον τίμησαν.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, σήμερα 4 Μαρτίου, συμπληρώνει τα 54 χρόνια του και με αφορμή τα γενέθλια του, αλλά και την κυκλοφορία του νέου τραγουδιού του διοργάνωσε ένα μεγάλο πάρτι με πολλές εκπλήξεις.

Το νέο τραγούδι ονομάζεται «Επιπτώσεις», σε μουσική και στίχους του Μιχάλη Κουινέλη και παραγωγή του Κώστα Καλημέρη.

Κυκλοφορεί ήδη σε όλες τις streaming υπηρεσίες, ενώ σύντομα θα μεταφερθεί με music video στο YouTube.

Γιώργος Μαζωνάκης: Δεν κρυβει την ηλικία του

Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευδιάθετος, μετά την πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία του ενώ επέλεξε ένα ιδιαίτερα εκκεντρικό look. Ο αγαπημένος τραγουδιστής φόρεσε ένα κατακόκκινο outfit, ενώ είχε βάψει τα μαλλιά και τα νύχια του σε κόκκινη απόχρωση.

Ο καλλιτέχνης έσβησε τα κεράκια σε μία εντυπωσιακή τούρτα με το λογότυπό του.

Με ποιον δημοσιογράφο θέλει να κάνει συνέντευξη

Ο ίδιος έκανε δηλώσεις στις κάμερες και τόνισε μεταξύ άλλων ότι στις περιπέτειες που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια, τα media του έχουν φερθεί άψογα ενώ κάποια στιγμή θα ήθελε να μιλήσει για όλα αυτά σε μια μεγάλη συνέντευξη την οποία θα επιθυμούσε να του την κάνει ο Παύλος Τσίμας.

«Οι επιπτώσεις είναι εδώ και 3-4 χρόνια. Γι΄αυτό θα μιλήσω σε μια πολύ μεγάλη συνέντευξη που θα ήθελα να την κάνω με τον Παύλο Τσίμα, παρακαλώ… Και να πω και να λύσω τα πάντα εκεί», τόνισε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Και πρόσθεσε σε άλλο σημείο: «Δεν υπάρχει το «τα έχω ζήσει όλα». Η πίστη κινεί το θαύμα. Η πίστη μου ήταν αυτή που με βοήθησε όλα αυτά τα χρόνια.

Τα media μου φέρθηκαν άψογα

«Δεν μου λείπουν άνθρωποι από τη ζωή μου, όχι. Κάθε εποχή έχει τους ανθρώπους της. Ο κόσμος έκανε κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία. Δηλαδή, πήρε το μέρος μου στην αλήθεια, στο δίκιο».

Όταν ρωτήθηκε «αν θα ήθελε ανθρώπους από την οικογένειά του σε αυτό το πάρτι γενεθλίων, απάντησε: «Αυτό είναι μια συζήτηση πολύ μεγάλη που δεν μπορεί να γίνει έτσι. Τα εν οίκω μη εν δήμω… Τα media μου φέρθηκαν άψογα. Όπως δεν περίμενε κανείς».

Οι εκπλήξεις των συνεργατών του

Ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, του έκανε έκπληξη με μία ειδικά κατασκευασμένη πλακέτα από γυαλί για τις πλατινένιες και χρυσές πωλήσεις των πρόσφατων επιτυχιών «Ανάσα», «Να Περνάς» και «Παιδί Της Νύχτας».

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ο πιο εμβληματικός ερμηνευτής των τελευταίων χρόνων. Η αλήθεια δεν κρύβεται και η δική σου αλήθεια δεν κρύβεται ποτέ, γι’ αυτό θα συνεχίσεις να μας τραγουδάς και να είσαι διαμαντένιος, πλατινένιος, χρυσός και ό,τι άλλο θες», είπε ο Γ. Αρσενάκος.

