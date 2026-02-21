Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη ανάρτηση μετά την επέμβαση – Πότε τελικά επιστρέφει στις πίστες

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, μέσα από βίντεο στο Instagram, ευχαρίστησε τον κόσμο για την αγάπη και τις ευχές για ανάρρωση, ανακοινώνοντας πως απόψε, Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, θα ανέβει και πάλι στη σκηνή.

Γιώργος Μαζωνάκης: Το ευχαριστώ στον κόσμο

«Κύριες και κύριοι καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας και για τα περαστικά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Την Πέμπτη δεν μπόρεσα να εμφανιστώ. Ήμουν σε ανάρρωση.

Σας στέλνω αυτό το βίντεο για να σας πω ότι αύριο, Σάββατο, εμφανίζομαι κανονικά. Μου λείψατε και σας έλειψα φαντάζομαι. Το Σάββατο επίσης ετοιμάζω μία έκπληξη στον χώρο. Μαζευτείτε λοιπόν, να κάνουμε ένα ωραίο πάρτι, να κλείσουν τα φώτα και να δούμε τι θα γίνει. Ραντεβού το Σάββατο» αναφέρει στο βίντεό του, ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Τι λέει ο θεράπων ιατρός του

Ο προσωπικός γιατρός του τραγουδιστή Χρήστος Ζαφειρίου. μιλώντας στον ΑΝΤ1 είπε για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη:

«Εμείς του είχαμε πει μια βδομάδα ρητή ανάρρωση. Χειρουργήθηκε το Σάββατο 14/2, Σάββατο με Σάββατο. Αυτός ήθελε να πάει και χτες να τραγουδήσει αλλά δεν μπόρεσε γιατί είχε μερικές ενοχλήσεις. Πήγε, έκανε την πρόβα του αλλά ξέρετε όταν τραγουδάς χρησιμοποιείται και η κοιλιά για αναπνοή.

Δεν μπορούσε ας πούμε. Οπότε του είπαμε, άστο, το Σάββατο να πάει μια μέρα και καλή».