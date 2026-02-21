Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη ανάρτηση μετά την επέμβαση – Πότε τελικά επιστρέφει στις πίστες
Ο Γιώργος Μαζωνάκης αναρρώνει μετά το χειρουργείο του.
- Ανήλικοι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στο Αίγιο
- Ξεκίνούν οι εκδηλώσεις για το Καρναβάλι της Πάτρας - Δύο μεγάλες παρελάσεις με συμμετοχή 50.000 καρναβαλιστών
- «Κάλλιον εντάφιον η τιμή»: Ιστορικές μνήμες για τους Ηπειρώτες που εκτελέστηκαν στον τοίχο της Καισαριανής
- Συνελήφθη 25χρονος στη Θεσσαλονίκη: Έτρεχε με 186 χλμ σε δρόμο με όριο τα 90 χλμ
Ο Γιώργος Μαζωνάκης, μέσα από βίντεο στο Instagram, ευχαρίστησε τον κόσμο για την αγάπη και τις ευχές για ανάρρωση, ανακοινώνοντας πως απόψε, Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, θα ανέβει και πάλι στη σκηνή.
Γιώργος Μαζωνάκης: Το ευχαριστώ στον κόσμο
«Κύριες και κύριοι καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας και για τα περαστικά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Την Πέμπτη δεν μπόρεσα να εμφανιστώ. Ήμουν σε ανάρρωση.
Σας στέλνω αυτό το βίντεο για να σας πω ότι αύριο, Σάββατο, εμφανίζομαι κανονικά. Μου λείψατε και σας έλειψα φαντάζομαι. Το Σάββατο επίσης ετοιμάζω μία έκπληξη στον χώρο. Μαζευτείτε λοιπόν, να κάνουμε ένα ωραίο πάρτι, να κλείσουν τα φώτα και να δούμε τι θα γίνει. Ραντεβού το Σάββατο» αναφέρει στο βίντεό του, ο Γιώργος Μαζωνάκης.
Τι λέει ο θεράπων ιατρός του
Ο προσωπικός γιατρός του τραγουδιστή Χρήστος Ζαφειρίου. μιλώντας στον ΑΝΤ1 είπε για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη:
«Εμείς του είχαμε πει μια βδομάδα ρητή ανάρρωση. Χειρουργήθηκε το Σάββατο 14/2, Σάββατο με Σάββατο. Αυτός ήθελε να πάει και χτες να τραγουδήσει αλλά δεν μπόρεσε γιατί είχε μερικές ενοχλήσεις. Πήγε, έκανε την πρόβα του αλλά ξέρετε όταν τραγουδάς χρησιμοποιείται και η κοιλιά για αναπνοή.
Δεν μπορούσε ας πούμε. Οπότε του είπαμε, άστο, το Σάββατο να πάει μια μέρα και καλή».
- ΠΑΣΟΚ: Τα στημένα σόου του Γεωργιάδη εξυπηρετούν στο να δημιουργούνται τεχνητές πολώσεις
- Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη ανάρτηση μετά την επέμβαση – Πότε τελικά επιστρέφει στις πίστες
- Το ταϊμ άουτ της ντροπής
- Πάτρα: Ξεκίνούν οι εκδηλώσεις για το Καρναβάλι – Δύο μεγάλες παρελάσεις με τη συμμετοχή 50.000 καρναβαλιστών
- Ανήλικοι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στο Αίγιο
- Η μεγάλη επανάσταση του Αμβούργου
- Δήμος Θεσσαλονίκης: Ρεκόρ παραπόνων για επίλυση – Ποια είναι τα αιτήματα των κατοίκων
- Μην κυνηγάς τους πλούσιους, για να διορθώσεις αποτυχημένους προϋπολογισμούς – Δεν θα βγάλεις τίποτα…
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις