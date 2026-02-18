magazin
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
18.02.2026 | 09:10
Απαγορευτικό απόπλου σε πολλά λιμάνια λόγω των θυελλωδών ανέμων
Σημαντική είδηση:
18.02.2026 | 08:55
Κυκλοφοριακό έμφραγμα στον Κηφισό – Σημειωτόν σε κεντρικές οδικές αρτηρίες
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γιώργος Μαζωνάκης: Πότε επιστρέφει στο νυχτερινό κέντρο μετά την εγχείρηση χολής
Fizz 18 Φεβρουαρίου 2026, 09:50

Γιώργος Μαζωνάκης: Πότε επιστρέφει στο νυχτερινό κέντρο μετά την εγχείρηση χολής

Ο Γιώργος Μαζωνάκης αναρρώνει μετά τη νοσηλεία των τελευταίων ημερών. Ο τραγουδιστής αναμένεται να επιστρέψει στις νυχτερινές του εμφανίσεις.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Απώτερος σκοπός η μακροζωία: Ξεκινήσετε σήμερα με 7+1 μικρές αλλαγές

Απώτερος σκοπός η μακροζωία: Ξεκινήσετε σήμερα με 7+1 μικρές αλλαγές

Spotlight

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη στο νοσοκομείο την περασμένη εβδομάδα με υψηλό πυρετό και έντονους πόνους στην κοιλιά.

Αρχικά διαγνώστηκε με γρίπη Α, ωστόσο οι εξετάσεις που ακολούθησαν έδειξαν πως υπήρχαν πέτρες στη χολή, με τους γιατρούς να κρίνουν απαραίτητη την άμεση αφαίρεσή τους. Αφού το χειρουργείο στέφθηκε με επιτυχία, ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στο σπίτι του όπου αναρρώνει τις τελευταίες ημέρες.

Γιώργος Μαζωνάκης: Έτοιμος να επιστρέψει στην Ακτή Πειραιώς

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πρόκειται να επιστρέψει στις βραδινές εμφανίσεις του αύριο, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου. Ο τραγουδιστής από την αρχή της χρονιάς τραγουδά στην Ακτή Πειραιώς με τις βραδιές να είναι sold out.

Επίσης ο καλλιτέχνης ετοιμάζει να κυκλοφορήσει ένα νέο κομμάτι.

Τα νεότερα για την υγεία του τραγουδιστή

Ο γιατρός και κουμπάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χρήστος Ζαφειρίου, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του ALPHA  είπε για την κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή.

«Ο Γιώργος είναι πάρα πολύ καλά. Έχει πάρει εξιτήριο. Το Σάββατο έγινε, αφαιρέθηκε η χολή και η χοληδόχος κύστη, όπως λέγεται, και πήγαν όλα άριστα.

Περίπου μία εβδομάδα ανάρρωση και τώρα είναι και θέμα του ίδιου. Ο ίδιος θέλει να πάει την Πέμπτη στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται, αλλά θα δούμε».

Όλες αυτές τις μέρες ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να μην έχει επικοινωνήσει με μέλη της οικογένειάς του.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
ΑΧΙΑ: «Ταύρος» για το Χρηματιστήριο Αθηνών – Τα 5 top picks το 2026

ΑΧΙΑ: «Ταύρος» για το Χρηματιστήριο Αθηνών – Τα 5 top picks το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Απώτερος σκοπός η μακροζωία: Ξεκινήσετε σήμερα με 7+1 μικρές αλλαγές

Απώτερος σκοπός η μακροζωία: Ξεκινήσετε σήμερα με 7+1 μικρές αλλαγές

Ποντοπόρος
Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

inWellness
inTown
inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Stream magazin
«Σε παρακαλώ, Τζέφρι»: Η Σάρα Φέργκιουσον παρακαλούσε τον Έπσταϊν να την «κάνει οικιακή βοηθό» του μετά την πρώτη του καταδίκη
2010 17.02.26

«Σε παρακαλώ, Τζέφρι»: Η Σάρα Φέργκιουσον παρακαλούσε τον Έπσταϊν να την «κάνει οικιακή βοηθό» του μετά την πρώτη του καταδίκη

«Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί δεν με κάνεις την οικιακή σου βοηθό. Είμαι απόλυτα ικανή και έχω απεγνωσμένα ανάγκη τα χρήματα», φέρεται να έγραφε το 2010 η Σάρα Φέργκιουσον στον καταδιακασμένο παιδοβιαστή και μαστροπό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για το ράντσο των 4,7 εκατ. και αμφισβήτηση του διαδικτυακού εράνου – «Προσβολή»
Debate 17.02.26

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για το ράντσο των 4,7 εκατ. και αμφισβήτηση του διαδικτυακού εράνου – «Προσβολή»

Η είδηση ότι ο θάνατος του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ άφησε την οικογένειά του σε δεινή οικονομική θέση πυροδότησε μια από τις πιο έντονες ψηφιακές διαμάχες των τελευταίων ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Υπάρχει πρόβλημα διαδοχής στη Vogue; Η νευρικότητα μεταξύ παλιάς διευθύντριας και της νέας προστατευόμενής της
Χμμμ... 17.02.26

Υπάρχει πρόβλημα διαδοχής στη Vogue; Η νευρικότητα μεταξύ παλιάς διευθύντριας και της νέας προστατευόμενής της

Η κοινή συνέντευξη της Άννα Γουίντουρ και της Κλόε Μαλ με τους New York Times δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα και το μόνο που σκέφτονται οι οξυδερκείς παρατηρητές της μόδας είναι εάν η Vogue έχει πρόβλημα με το brand της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ίαν ΜακΚέλεν «έχει αποδεχτεί ότι δεν είναι αθάνατος» – Το συμβάν που τον έφερε αντιμέτωπο με τη θνητότητα
Σοφός 17.02.26

Ο Ίαν ΜακΚέλεν «έχει αποδεχτεί ότι δεν είναι αθάνατος» - Το συμβάν που τον έφερε αντιμέτωπο με τη θνητότητα

«Έχω αποδεχτεί ότι δεν είμαι αθάνατος», δήλωσε ο υποψήφιος για Όσκαρ για τον ρόλο του στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, Ίαν ΜακΚέλεν. «Ωστόσο, εξακολουθώ να λειτουργώ».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Απαίσιος και απατεώνας: Ο Τζον Λε Καρέ δημιούργησε τον κακό του The Night Manager έχοντας ως έμπνευση τον πατέρα του
Fizz 17.02.26

Απαίσιος και απατεώνας: Ο Τζον Λε Καρέ δημιούργησε τον κακό του The Night Manager έχοντας ως έμπνευση τον πατέρα του

Με τον 2ο κύκλο του The Night Manager να έχει φτάσει στο τέλος του, ο γιος του Τζον Λε Καρέ αποκάλυψε την πηγή έμπνευσης πίσω από τον έμπορο όπλων Ντίκι Ρόπερ.

Σύνταξη
Παιδιά, η γυναικεία φιλία υπάρχει – Η Σίνθια Ερίβο απαντά στις φήμες περί ερωτικής σχέσης με την Αριάνα Γκράντε
Φιλία, αγάπη 16.02.26

Παιδιά, η γυναικεία φιλία υπάρχει – Η Σίνθια Ερίβο απαντά στις φήμες περί ερωτικής σχέσης με την Αριάνα Γκράντε

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Σίνθια Ερίβο αναφέρθηκε στις «παράξενες» εικασίες ότι είναι ερωμένη της συμπρωταγωνίστριας της στο «Wicked», Αριάνα Γκράντε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αυτό δεν ήταν γάμος, αλλά reunion του Stranger Things: Μάγια Χοκ και Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν στη Νέα Υόρκη
Παρτάρα 16.02.26

Αυτό δεν ήταν γάμος, αλλά reunion του Stranger Things: Μάγια Χοκ και Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν στη Νέα Υόρκη

Έχοντας δίπλα της τους διάσημους γονείς της Ούμα Θέρμαν και Ίθαν Χοκ, αλλά και σχεδόν όλους τους σταρ της σειράς Stranger Things, η Μάγια Χοκ και ο Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου.

Σύνταξη
Η Γκισλέιν Μάξγουελ ζητά προεδρική χάρη για να μιλήσει – Ντόναλντ Τραμπ και Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι, λέει ο δικηγόρος της
«Η αλήθεια έχει σημασία» 16.02.26

Η Γκισλέιν Μάξγουελ ζητά προεδρική χάρη για να μιλήσει – Ντόναλντ Τραμπ και Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι, λέει ο δικηγόρος της

Ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ δήλωσε μεταξύ άλλων πως ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι για οποιαδήποτε παρανομία, λέγοντας πως «μόνο εκείνη μπορεί να εξηγήσει το γιατί και το κοινό δικαιούται αυτή την εξήγηση».

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σκιάθος: Πέθανε 38χρονη λεχώνα είκοσι ημέρες αφότου γέννησε το τρίτο παιδί της
Στη Σκιάθο 18.02.26

Πέθανε 38χρονη λεχώνα είκοσι ημέρες αφότου γέννησε το τρίτο παιδί της

Η νεαρή λεχώνα νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Βόλου με εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη πριν από μία εβδομάδα - Η κατάστασή της έδειχνε να βελτιώνεται ώσπου παρουσιάστηκε ραγδαία επιδείνωση

Σύνταξη
ΣΦΕΑ – Καισαριανή: Πάνδημο αίτημα να αποκτηθούν από την πολιτεία οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών
Ελλάδα 18.02.26

ΣΦΕΑ – Καισαριανή: Πάνδημο αίτημα να αποκτηθούν από την πολιτεία οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών

«Η Ιστορία δεν είναι ουδέτερη. Έχει πρόσωπα, έχει ονόματα χαραγμένα με αίμα στη συλλογική μνήμη. Οι '200' δεν ήταν αριθμός. Ήταν εργάτες, δάσκαλοι, φοιτητές», τονίζει ο ΣΦΕΑ

Σύνταξη
Σενάρια από την Τουρκία για Ντιαλό: «Μεγάλο ενδιαφέρον ενόψει καλοκαιριού»
Euroleague 18.02.26

Σενάρια από την Τουρκία για Ντιαλό: «Μεγάλο ενδιαφέρον ενόψει καλοκαιριού»

Ο Άλφα Ντιαλό είναι ένας από τους καλύτερους φόργουορντ στην Euroleague, η κατάσταση στη Μονακό είναι στον αέρα και οι ομάδες της Euroleague θέλουν να το εκμεταλλευτούν – Τα δεδομένα για τον Αμερικανό

Σύνταξη
Tax Revenues at 6.207Β in January
English edition 18.02.26

Tax Revenues at 6.207Β in January

The primary result on a modified cash basis showed a surplus of 3.510 billion euros, compared with a target of 1.751 billion euros.

Σύνταξη
Χαμένοι στη μετάφραση της ΑΙ: Τα Άρλεκιν δείχνουν τον δρόμο… της καταστροφής;
Επαγγέλματα χάνονται 18.02.26

Χαμένοι στη μετάφραση της ΑΙ: Τα Άρλεκιν δείχνουν τον δρόμο… της καταστροφής;

Στη Γαλλία τα Άρλεκιν δεν θα μεταφράζονται πια από ανθρώπους αλλά από ΑΙ. Στην Ελλάδα το επάγγελμα του υποτιτλιστή κινδυνεύει. Θα «σκοτώσει» η τεχνητή νοημοσύνη τις μεταφραστικές εργασίες;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
H Charli XCX δήλωσε ότι δεν θέλει να κάνει παιδιά και η απάντηση του Τζέισον Μπέιτμαν ήταν το λίγοτερο αποκρουστική
Ορίστε; 18.02.26

H Charli XCX δήλωσε ότι δεν θέλει να κάνει παιδιά και η απάντηση του Τζέισον Μπέιτμαν ήταν το λίγοτερο αποκρουστική

Η Charli XCX κλήθηκε στο να απαντήσει έαν θέλει «ένα ή περισσότερα παιδιά» και η απάντηση της δεν φάνηκε να αρέσει στον Τζέισον Μπέιτμαν (αλλά ποιος νοιάζεται;).

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βιολάντα: Στον ανακριτή ο ιδιοκτήτης – Συνεχείς οι αποκαλύψεις για την παραβίαση των κανόνων ασφαλείας
Εργατικό δυστύχημα 18.02.26

Βιολάντα: Στον ανακριτή ο ιδιοκτήτης – Συνεχείς οι αποκαλύψεις για την παραβίαση των κανόνων ασφαλείας

Τα στοιχεία που εμπεριέχονται στη δικογραφία, από τις καταθέσεις εργαζομένων, στη Βιολάντα για την ένταση της μυρωδιάς προπανίου στην επιχείρηση, που αγνοήθηκε από την ιδιοκτησία, είναι αποκαλυπτικά

Σύνταξη
Κίνηση: Κυκλοφοριακό έμφραγμα στον Κηφισό – Σημειωτόν σε κεντρικές οδικές αρτηρίες
Υπομονή 18.02.26

Κυκλοφοριακό έμφραγμα στον Κηφισό - Σημειωτόν σε κεντρικές αρτηρίες - Καθυστερήσεις έως 25' στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις φτάσουν σχεδόν το μισάωρο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας - Προβλήματα παρατηρούνται στη λεωφόρο Κηφισίας καθώς και στον Καρέα στο ρεύμα προς Ηλιούπολη

Σύνταξη
Ελβετικό φράγκο: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα ρύθμισης διανείων – Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι servicers
Η προτεινόμενη λύση 18.02.26

Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα ρύθμισης διανείων σε ελβετικό φράγκο - Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι servicers

Τα συγκεκριμένα δάνεια σε ελβετικό φράγκο έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά από την υποτίμηση του ευρώ σε σχέση με το ξένο νόμισμα - Συνολικές οφειλές 6 δισ. ευρώ που αφορούν περί τους 40.000 δανειολήπτες

Αγης Μάρκου
Αγης Μάρκου
Απάντηση στο «Νέα Δημοκρατία ή χάος» έδωσε ο Ανδρουλάκης – «Οι μόνοι που έχουν να χάσουν είναι οι ολιγάρχες»
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Απάντηση στο «Νέα Δημοκρατία ή χάος» έδωσε ο Ανδρουλάκης – «Οι μόνοι που έχουν να χάσουν είναι οι ολιγάρχες»

«Ο κ. Μητσοτάκης είπε να μη θέσουμε σε περιπέτεια τις κατακτήσεις μας (...). Οι μόνοι που έχουν να χάσουν από τις κατακτήσεις που τους πρόσφερε είναι οι ολιγάρχες», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο