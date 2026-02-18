Γιώργος Μαζωνάκης: Πότε επιστρέφει στο νυχτερινό κέντρο μετά την εγχείρηση χολής
Ο Γιώργος Μαζωνάκης αναρρώνει μετά τη νοσηλεία των τελευταίων ημερών. Ο τραγουδιστής αναμένεται να επιστρέψει στις νυχτερινές του εμφανίσεις.
Ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη στο νοσοκομείο την περασμένη εβδομάδα με υψηλό πυρετό και έντονους πόνους στην κοιλιά.
Αρχικά διαγνώστηκε με γρίπη Α, ωστόσο οι εξετάσεις που ακολούθησαν έδειξαν πως υπήρχαν πέτρες στη χολή, με τους γιατρούς να κρίνουν απαραίτητη την άμεση αφαίρεσή τους. Αφού το χειρουργείο στέφθηκε με επιτυχία, ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στο σπίτι του όπου αναρρώνει τις τελευταίες ημέρες.
Γιώργος Μαζωνάκης: Έτοιμος να επιστρέψει στην Ακτή Πειραιώς
Ο Γιώργος Μαζωνάκης πρόκειται να επιστρέψει στις βραδινές εμφανίσεις του αύριο, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου. Ο τραγουδιστής από την αρχή της χρονιάς τραγουδά στην Ακτή Πειραιώς με τις βραδιές να είναι sold out.
Επίσης ο καλλιτέχνης ετοιμάζει να κυκλοφορήσει ένα νέο κομμάτι.
Τα νεότερα για την υγεία του τραγουδιστή
Ο γιατρός και κουμπάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χρήστος Ζαφειρίου, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του ALPHA είπε για την κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή.
«Ο Γιώργος είναι πάρα πολύ καλά. Έχει πάρει εξιτήριο. Το Σάββατο έγινε, αφαιρέθηκε η χολή και η χοληδόχος κύστη, όπως λέγεται, και πήγαν όλα άριστα.
Περίπου μία εβδομάδα ανάρρωση και τώρα είναι και θέμα του ίδιου. Ο ίδιος θέλει να πάει την Πέμπτη στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται, αλλά θα δούμε».
Όλες αυτές τις μέρες ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να μην έχει επικοινωνήσει με μέλη της οικογένειάς του.
