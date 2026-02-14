Γιώργος Μαζωνάκης: Χειρουργήθηκε με επιτυχία ο τραγουδιστής

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη με γρίπη τύπου Α σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, αλλά μέσα από τις εξετάσεις που του έγιναν, εντοπίστηκαν πέτρες στη χολή, οι οποίες έπρεπε να αφαιρεθούν.

Τα συμπτώματα της γρίπης άρχισαν να υποχωρούν το πρώτο 24ωρο, όμως ο Γιώργος Μαζωνάκης συνέχιζε να αισθάνεται πόνους. Αυτό οδήγησε τους γιατρούς στην απόφαση για μια σειρά από νέες εξετάσεις, που έδειξαν το πρόβλημα στη χολή.

Γιώργος Μαζωνάκης: Το σημερινό χειρουργείο

Σήμερα το πρωί ο τραγουδιστής οδηγήθηκε στο χειρουργείο όπου έκανε αφαίρεση χολής και η επέμβαση ήταν επιτυχής. Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση και μάλιστα αναμένεται να πάρει εξιτήριο νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Πότε παίρνει εξιτήριο – Ποιοι τον επισκέφθηκαν

Είναι πολύ πιθανό, ακόμα αύριο Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, οι γιατροί να του επιτρέψουν να βγει από το νοσοκομείο και να επιστρέψει στο σπίτι του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δέχτηκε το πρωί και την πρώτη επίσκεψη στο νοσοκομείο, μετά το χειρουργείο του. Ο επιχειρηματίας – ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου που εμφανίζεται τη φετινή σεζόν, τον επισκέφθηκε και μίλησε μαζί του ευχόμενος καλή επιτυχία.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου για την επέμβαση

Ο κος Γεώργιος Μαζωνάκης εισήχθη στις 10/02/2026 στο Metropolitan Hospital στο Φάληρο, με συμπτώματα εμπύρετου ίωσης και κοιλιακού άλγους.

Κατά τον κλινικό εργαστηριακό έλεγχο, διεπιστώθη τυχαίο εύρυμα χολολιθίασης. Θα αντιμετωπιστεί χειρουργικά το Σάββατο 14/02/2026.

Ο θεράπων ιατρός κ. Χρήστος Ζαφειρίου.