Γιώργος Μαζωνάκης: Χειρουργήθηκε με επιτυχία ο τραγουδιστής
Ο Γιώργος Μαζωνάκης οδηγήθηκε στο νοσοκομείο με συμπτώματα πυρετού και πόνους στην κοιλιακή χώρα.
- Τρομακτικό τροχαίο - Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε δύο ΙΧ και καρφώθηκε μέσα σε φροντιστήριο
- Ακρωτηριάστηκε στο πόδι η γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό στο Ηράκλειο
- Τζέσικα Άλμπα - Κας Γουόρεν: Οριστικός χωρισμός - Ποιος αναλαμβάνει την επιμέλεια των παιδιών τους
- Απόκριες: Σε ποια καρναβάλια στην Αθήνα μπορείτε να γιορτάσετε το Σαββατοκύριακο
Ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη με γρίπη τύπου Α σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, αλλά μέσα από τις εξετάσεις που του έγιναν, εντοπίστηκαν πέτρες στη χολή, οι οποίες έπρεπε να αφαιρεθούν.
Τα συμπτώματα της γρίπης άρχισαν να υποχωρούν το πρώτο 24ωρο, όμως ο Γιώργος Μαζωνάκης συνέχιζε να αισθάνεται πόνους. Αυτό οδήγησε τους γιατρούς στην απόφαση για μια σειρά από νέες εξετάσεις, που έδειξαν το πρόβλημα στη χολή.
Γιώργος Μαζωνάκης: Το σημερινό χειρουργείο
Σήμερα το πρωί ο τραγουδιστής οδηγήθηκε στο χειρουργείο όπου έκανε αφαίρεση χολής και η επέμβαση ήταν επιτυχής. Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση και μάλιστα αναμένεται να πάρει εξιτήριο νωρίτερα από το αναμενόμενο.
Πότε παίρνει εξιτήριο – Ποιοι τον επισκέφθηκαν
Είναι πολύ πιθανό, ακόμα αύριο Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, οι γιατροί να του επιτρέψουν να βγει από το νοσοκομείο και να επιστρέψει στο σπίτι του.
Ο Γιώργος Μαζωνάκης δέχτηκε το πρωί και την πρώτη επίσκεψη στο νοσοκομείο, μετά το χειρουργείο του. Ο επιχειρηματίας – ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου που εμφανίζεται τη φετινή σεζόν, τον επισκέφθηκε και μίλησε μαζί του ευχόμενος καλή επιτυχία.
Η ανακοίνωση του νοσοκομείου για την επέμβαση
Ο κος Γεώργιος Μαζωνάκης εισήχθη στις 10/02/2026 στο Metropolitan Hospital στο Φάληρο, με συμπτώματα εμπύρετου ίωσης και κοιλιακού άλγους.
Κατά τον κλινικό εργαστηριακό έλεγχο, διεπιστώθη τυχαίο εύρυμα χολολιθίασης. Θα αντιμετωπιστεί χειρουργικά το Σάββατο 14/02/2026.
Ο θεράπων ιατρός κ. Χρήστος Ζαφειρίου.
- Το άλμα της Μαρίας Σάκκαρη στην παγκόσμια κατάταξη μετά τις νίκες στη Ντόχα
- Ποιες είναι οι χώρες που έχουν απαγορεύσει τους εορτασμούς της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου
- Χαρίτσης: Η νησιωτικότητα δεν είναι σύνθημα, είναι εθνική υποχρέωση – Η κυβέρνηση έχει σχέδιο καταστροφικό
- Αθηνά Οικονομάκου: «Είχα μάθει σε σχέσεις κακοποιητικές, δεν ήξερα τι θα πει η αληθινή αγάπη»
- LIVE: Λεβερκούζεν – Ζανκτ Πάουλι
- Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Ήρθε η ώρα η Ευρώπη να σπάσει τα ταμπού – Να αναλάβει την ευθύνη για την άμυνά της
- Οι οπαδοί του Ηρακλή σήκωσαν το πανό της χρονιάς στο ματς με τον Ολυμπιακό! (pics)
- AI: Δραματική προειδοποίηση ότι σε 18 μήνες θα έχει αντικαταστήσει τα «λευκά κολάρα»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις