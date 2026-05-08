Ένας σπουδαίος Απόστολος Σίσκος «τρέλανε» τα χρονόμετρα και μαζί όλους όσοι βρίσκονταν στο ΟΑΚΑ, για την πρώτη μέρα του διεθνούς μίτινγκ Acropolis Swim Open. Ο ταλαντούχος κολυμβητής με επίδοση 1:54.12 στα 200μ. ύπτιο, αφενός σημείωσε την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο, αφετέρου πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ ανδρών (ήταν 1:54.66) και νέων ανδρών βεβαίως.

Επιπλέον ο 21χρονος πρωταθλητής της Αθλητικής Ακαδημίας Αστέρια και «έπιασε» τα όρια για την παρουσία του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2026 στο Παρίσι και το παγκόσμιο πρωτάθλημα 2027 στη Βουδαπέστη!

Αναμφίβολα πρόκειται μια επίδοση που δίνει μετάλλιο ακόμα και σε Ολυμπιακούς Αγώνες, σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Κι αυτό καθώς ο χρόνος του ξεπερνάει το 1:54.21 του Ούγγρου «χρυσού» Ολυμπιονίκη Χούμπερτ Κος και τον ανεβάζει στο Νο1 της φετινής παγκόσμιας κατάταξης, ενώ φυσικά αποτελεί και όριο πρόκρισης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027.

Όπως αναφέρουμε και πιο πάνω, με το 1:54.12, ο Σϊσκος βελτίωσε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ ανδρών και νέων Κ23 (1:54.66), το οποίο είχε πετύχει στις 18 Μαϊου 2025 στη Θεσσαλονίκη, στο περσινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

Στις γυναίκες, η Ελένη Αντωνιάδου (ΠΑΟΚ) που κολύμπησε στο β’ τελικό, τερμάτισε σε 2:14.06. Πολύ κοντά στο πανελλήνιο ρεκόρ νέων γυναικών 2:13.80. Καλύτερη Ελληνίδα (3η θέση) η Γαρυφαλλιά Χαροκόπου (Πανιώνιος) 2:22.50.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα, ΕΔΩ.

Πανελλήνια ρεκόρ οι Δαμασιώτη, Διαμαντής, όρια οι Ντουντουνάκη, Παπαστάμος, Μπίλας, Ντούμας

Από εκεί και πέρα, ο τελικός στα 50μ πεταλούδα των γυναικών τα είχε όλα: πανελλήνιο ρεκόρ νέων γυναικών (26.44) από την Γεωργία Δαμασιώτη (ΑΟΠ Φαλήρου), όριο για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στο Παρίσι (10-16/8) από την Άννα Ντουντουνάκη (ΠΑΟ) που νίκησε με 26.18. Το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ κατείχε με 26.56 η Άννα-Αυγούστα Βλάχου.

Ρεκόρ πρόσφερε και ο τελικός των ανδρών: ο Στέργιος-Μάριος Μπίλας (Ολυμπιακός) νίκησε με επίδοση 23.21 παίρνοντας το εισιτήριο για τη συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2026 στο Παρίσι και το παγκόσμιο πρωτάθλημα 2027 στη Βουδαπέστη.

Ο Χρήστος-Ιωάννης Διαμαντής (Ολυμπιακός) που νίκησε με 24.00 στον τελικό β’, σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων (το είχε με 24.19 ο Νίκος Σπαθαράκης) που του έδωσε και το δικαίωμα να προκριθεί στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων στο Μόναχο.

Στα 400μ μικτή, με χρόνο 4:17.83 ο Απόστολος Παπαστάμος (Ολυμπιακός)…έβγαλε εισιτήριο για την παρουσία του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι. Τον ακολούθησε ο Βασίλης Σοφικίτης (Ολυμπιακός) 4:21.01 ενώ τρίτος ήταν ο Βασίλης Χάρα (Παναθηναϊκός) 4:27.84.

Στις γυναίκες καλύτερη Ελληνίδα ήταν η Δανάη Τσαούση (Ολυμπιακός) με 4:57.41.

Ο Ευάγγελος-Εφραίμ Ντούμας (Ολυμπιακός) με 1:01.18 ήταν τρίτος στα 100μ πρόσθιο και «έπιασε» με τη σειρά του το όριο για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων.

Ρεκόρ 17 ετών κατέρριψε στα 100μ πρόσθιο η Μάνια Τασάκου (vid)

Το 2009 η Αγγελική Εξάρχου κολύμπησε τα 100μ πρόσθιο σε 1:08.39, που αποτελούσε πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών. Αυτό το ρεκόρ έγινε…μόνιμο, μέχρι πριν λίγη ώρα σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου που η Ανδρομάχη (Μάνια) Τασάκου κολύμπησε σε 1:08.16 και το κατέρριψε! Και έκλεισε έτσι με τον καλύτερο τρόπο το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας στο Acropolis Swim Open 2026, στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ.

Παράλληλα σημείωσε και πανελλήνιο ρεκόρ νέων γυναικών που είχε η Μιχαλάκα με 1:08.66 και αυτό από το 2009.

Η Τασάκου, είναι αθλήτρια του Ολυμπιακού, 23 ετών, και προπονείται με τον Δημήτρη Παπαχαριζάνου. Ξεκίνησε να κολυμπάει από μικρή ηλικία με αξιόλογες επιδόσεις ως νεάνιδα. Στα 18 της χρόνια πήρε υποτροφία και τη δυνατότητα να σπουδάσει στις ΗΠΑ. Το αντικείμενό της; Επιστήμη της υγείας και συμπεριφοράς. Σπούδασε τέσσερα χρόνια, και όταν ολοκλήρωσε τις σπουδές της επέστρεψε στην Ελλάδα. Για λίγο; Για πολύ; Δεν γνωρίζει ακόμα. Για το ρεκόρ της Εξάρχου, γνώριζε…Με ειλικρίνεια πάντως δήλωσε στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ πως «Δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα το χρόνο που σημείωσα. Στους προκριματικούς έκανα 1:08.82 και ήμουν ήδη πολύ ικανοποιημένη».