Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Στον τελικό των 200μ. ύπτιο, με πανελλήνιο ρεκόρ στους Νέους, ο Απόστολος Σίσκος
Άλλα Αθλήματα 02 Δεκεμβρίου 2025 | 22:30

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Στον τελικό των 200μ. ύπτιο, με πανελλήνιο ρεκόρ στους Νέους, ο Απόστολος Σίσκος

Ο Απόστολος Σίσκος θα αγωνιστεί στον δεύτερο τελικό της καριέρας του στη διοργάνωση καθώς το 2023 στο Οτοπένι ήταν 7ος.

Σύνταξη
Ο εξαιρετικός Απόστολος Σίσκος, με ένα εντυπωσιακό τελευταίο 50άρι στη 2η ημιτελική σειρά των 200μ ύπτιο, τερμάτισε σε χρόνο 1:50.99 -το οποίο αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ Νέων ανδρών- τερμάτισε τρίτος κι έτσι προκρίθηκε στον τελικό του του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κολύμβησης σε πισίνα 25μ ανδρών/γυναικών στο Λούμπλιν της Πολωνίας.

Το νέο ραντεβού του Έλληνα κολυμβητή δόθηκε για την Τετάρτη 3/12 στις 20:17.

Ο Απόστολος, ξεκίνησε καλά από την 6η διαδρομή. Γύρισε στα 100μ 5ος σε 54.49 και στα 150μ επίσης 5ος με 1:23.28. Στα τελευταία 50μ όμως δεν κολυμπούσε αλλά…πετούσε. Προκρίθηκε με την έκτη καλύτερη επίδοση στον τελικό, «κατέβηκε» για πρώτη φορά στην καριέρα του το 1:51.00 και βελτίωσε το ατομικό του ρεκόρ- και παράλληλα πανελλήνιο ρεκόρ Νέων ανδρών- που ήταν 1:51.25 από τον πρωϊνό προκριματικό.

Ταχύτερος όλων ήταν ο Τζον Σορτ από την Ιρλανδία με 1:48.84 και η οκτάδα έκλεισε στο 1:51.15 του Ιβάν Μαρτίνεθ Σότα (Ισπανία).

Ο Απόστολος Σίσκος θα αγωνιστεί στον δεύτερο τελικό της καριέρας του στη διοργάνωση καθώς το 2023 στο Οτοπένι ήταν 7ος. Στο…πίσω μέρος του μυαλού του, όπως χαρακτηριστικά τόνισε και στις δηλώσεις του, έχει και το πανελλήνιο ρεκόρ ανδρών, το 1:50.75 του Απόστολου Χρήστου.

Ταχύτερος των ημιτελικών ήταν ο Ιρλανδός Τζον Σορτ με 1:48.84, ενώ ακόμη τρεις αθλητές «κατέβηκαν» το 1΄50΄΄: ο Γάλλος Μεουέν Τομάκ (1:49.11), ο Βρετανός Λιουκ Γκρίνμπανκ (1:49.37) και ο Τσέχος Γιαν Τσέικα (1:49.77).

«Ήταν μια πολύ ωραία κούρσα, στον τελικό με καθαρό μυαλό όλα μπορεί να συμβούν», τόνισε στην κάμερα της ΕΡΤ.

Business
Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί βιομηχανία και τράπεζες «ποντάρουν» στην ΑΙ

Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί βιομηχανία και τράπεζες «ποντάρουν» στην ΑΙ

Μυτιληναίος: «Δεν αρκεί να είμαστε πιο ψηφιακοί, αλλά να είμαστε και βιώσιμοι»

Μυτιληναίος: «Δεν αρκεί να είμαστε πιο ψηφιακοί, αλλά να είμαστε και βιώσιμοι»

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
