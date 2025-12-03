Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Έκτος ο Απόστολος Σίσκος στα 200μ. ύπτιο με νέο πανελλήνιο ρεκόρ (vid)
Με επίδοση 1:50.26, ο εξαιρετικός Απόστολος κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ ανδρών στα 200μ. ύπτιο, καταλαμβάνοντας την 6η θέση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας πισίνας.
- Αγρότες: Ένταση με τα ΜΑΤ προς τον Προμαχώνα – Λεωφορείο της αστυνομίας απωθούσε τα τρακτέρ
- Πώς θα μπείτε στο μπάνιο χωρίς να κρυώνετε – Μικρά τρικ που θα σας ζεστάνουν
- Αγρότης κάνει σπαγγάτο σε ζωντανή σύνδεση στην Καρδίτσα και γίνεται το απόλυτο viral
- Γάζα: Η Αίγυπτος διαψεύδει ότι υπάρχει συμφωνία για το άνοιγμα του περάσματος στη Ράφα
Νέα κατάθεση ψυχής έκανε ο Απόστολος Σίσκος, αυτή τη φορά στον τελικό των 200μ ύπτιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα σε πισίνα 25μ. στο Λούμπλιν της Πολωνίας και τελικά τερμάτισε στην 6η θέση, πετυχαίνοντας ένα μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1:50.26!
Μέχρι απόψε (3/12) το κατείχε με 1:50.75 από τις 3/12/2021 (σαν σήμερα) ο Απόστολος Χρήστου, συνεχίζει πλέον ένας συνονόματος…
Ο 20χρονος Σερραίος, πρωταθλητής Ευρώπης Νέων Ανδρών στην 50άρα πισίνα, κολύμπησε στην έβδομη διαδρομή. Πέρασε τα 50μ στη 2η θέση, στα 100μ ήταν 5ος με πολύ γρήγορο χρόνο 53.83. Στα 150μ ήταν 6ος αλλά συνέχιζε να δίνει την μεγάλη του μάχη για το μετάλλιο.
Πρώτος ο 18χρονος Ιρλανδός Τζον Σορτ με παγκόσμιο ρεκόρ εφήβων 1:47.89. Από εκεί και πέρα δεύτερος τερμάτισε ο Γάλλος Μεουέν Τομάκ με 1:48.62 και τρίτος ο Τσέχος Γιαν Τσέικα με 1:49.43.
Ο μεγάλος τελικός, ΕΔΩ.
Η κατάταξη του τελικού
- 1.Τζον Σορτ (Ιρλανδία) 1:47.89
- 2.Μιούεν Τομάκ (Γαλλία) 1:48.62
- 3.Γιάν Τσέικα (Τσεχία) 1:49.43
- 4.Λούκε Γκρίνμπακ (Τσεχία) 1:49.48
- 5.Λορέντζο Μόρα (Ιταλία) 1:49.74
- 6.Απόστολος Σίσκος (Ελλάδα) 1:50.26
- 7.Μπένεντεκ Κόβατς (Ουγγαρία) 1:51.38
- 8.Ιβάν Μαρτίνεζ Σότα (Ισπανία) 1:51.58
- LIVE: Μπράιτον – Άστον Βίλα
- LIVE: Άρσεναλ – Μπρέντφορντ
- LIVE: Γουλβς – Νότιγχαμ Φόρεστ
- LIVE: Άρης – ΠΑΟΚ
- LIVE: Ολυμπιακός – Βάσας
- Άρης: Οι αρχικές επιλογές του Χιμένεθ για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο
- ΠΑΟΚ: Η 11άδα που επέλεξε ο Λουτσέσκου για το ντέρμπι Κυπέλλου με τον Άρη (pic)
- Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Έκτος ο Απόστολος Σίσκος στα 200μ. ύπτιο με νέο πανελλήνιο ρεκόρ (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις