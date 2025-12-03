Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Έκτος ο Απόστολος Σίσκος στα 200μ. ύπτιο με νέο πανελλήνιο ρεκόρ (vid)

Νέα κατάθεση ψυχής έκανε ο Απόστολος Σίσκος, αυτή τη φορά στον τελικό των 200μ ύπτιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα σε πισίνα 25μ. στο Λούμπλιν της Πολωνίας και τελικά τερμάτισε στην 6η θέση, πετυχαίνοντας ένα μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1:50.26!

Μέχρι απόψε (3/12) το κατείχε με 1:50.75 από τις 3/12/2021 (σαν σήμερα) ο Απόστολος Χρήστου, συνεχίζει πλέον ένας συνονόματος…

Ο 20χρονος Σερραίος, πρωταθλητής Ευρώπης Νέων Ανδρών στην 50άρα πισίνα, κολύμπησε στην έβδομη διαδρομή. Πέρασε τα 50μ στη 2η θέση, στα 100μ ήταν 5ος με πολύ γρήγορο χρόνο 53.83. Στα 150μ ήταν 6ος αλλά συνέχιζε να δίνει την μεγάλη του μάχη για το μετάλλιο.

Πρώτος ο 18χρονος Ιρλανδός Τζον Σορτ με παγκόσμιο ρεκόρ εφήβων 1:47.89. Από εκεί και πέρα δεύτερος τερμάτισε ο Γάλλος Μεουέν Τομάκ με 1:48.62 και τρίτος ο Τσέχος Γιαν Τσέικα με 1:49.43.

Η κατάταξη του τελικού