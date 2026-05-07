Πέμπτη 07 Μαϊου 2026
07.05.2026 | 14:36
Ο ΕΟΦ αποσύρει από την αγορά γνωστό αντισηπτικό – Ο λόγος
Δάφνη Καραβοκύρη: Πότε ξεκίνησε η νευρική ανορεξία
Fizz 07 Μαΐου 2026, 13:10

Η Δάφνη Καραβοκύρη μιλά για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.

Η Δάφνη Καραβοκύρη μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» για τη νευρική ανορεξία.

Δάφνη Καραβοκύρη: «Νόσησα στα 15»

«Εγώ επειδή νόσησα στα 15, υπήρχε πάρα πολύ λίγη ενημέρωση και πληροφορία σχετικά με αυτό και να πούμε ότι ήτανε κι ένα μεγάλο ταμπού.

Δηλαδή, εάν μπορούσε να το διακρίνει ο γονιός, ήσουνα τυχερός. Εμένα οι γονείς μου το είδανε. Και αντιμετωπίστηκε.

Και με ψυχολόγο και με διατροφολόγο. Φυσικά αυτό είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, δεν είναι απ’ τη μια στιγμή στην άλλη ότι το ξεπερνάς.

Μαθαίνεις όμως μεγαλώνοντας να το διαχειριστείς, κάνοντας πολλή δουλειά με τον εαυτό σου. Και ούσα πάντα μαθήτρια», ανέφερε αρχικά η Δάφνη Καραβοκύρη.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε πως έμαθε να απολαμβάνει πράγματα τα τελευταία χρόνια αφήνοντας ελεύθερο τον εαυτό της.

Το διαζύγιο των γονιών της

«Υπήρχανε πάρα πολλά θέματα μεταξύ των γονιών μου στο σπίτι, διότι χωρίζανε. Οπότε, ήταν ο τρόπος μου να τους πω:

«Έ, γονείς, είμαι κι εγώ εδώ, θέλω λίγη προσοχή, μπορείτε να σταματήσετε; Να σταματήσει να γίνεται αυτός ο χαμός μέσα στο σπίτι;».

Γιατί τα προβλήματα των γονιών μου, φώλιασαν στη νευρική ανορεξία. Δηλαδή, δεν ξεκινάει από μόνη της μια μέρα… Οπότε ήτανε μία ανάγκη για προσοχή και φροντίδα.

Και μπορεί να μην αντιλήφθηκαν το λόγο, αλλά κατάλαβαν το πρόβλημα».

Ποια είναι η τωρινή κατάσταση της υγείας της

Απαντώντας στα σχόλια που έκανε ο Θοδωρής Ρακοντζής στην διαδικτυακή του εκπομπή, όταν μιλώντας για την ίδια αναφέρθηκε στην δημοσιογράφο, Νανά Καραγιάννη που έφυγε από τη ζωή με νευρική ανορεξία, η Δάφνη Καραβοκύρη απάντησε πως επικοινώνησε μαζί του στα social media.

«Δηλαδή, βγήκε ο Θοδωρής ο Ρακιντζής –και το λέω με πολλή αγάπη– κι έκανε ένα σχόλιο και έκανε έναν παραλληλισμό με την Νανά την Καραγιάννη. Και λέει ότι «η Δάφνη περνάει αυτή τη στιγμή νευρική ανορεξία» και τα λοιπά…

Είναι πάρα πολύ άσχημο να βάζεις ταμπέλες σε ανθρώπους που είναι υγιείς. Του έστειλα προσωπικά ένα μήνυμα λοιπόν.

Όχι ένα, δύο και τρία, μιλήσαμε στο Instagram, και του λέω: «Θοδωρή μου, εκτιμώ πολύ το ενδιαφέρον».

Ειλικρινά, δεν είναι ότι με εκνευρίζει αυτό που συμβαίνει. «Εκτιμώ το ενδιαφέρον, αλλά ξέρεις τι; Είμαι πολύ υγιής». Και δεν με στεναχωρεί για μένα.

Με στεναχωρεί για τον κόσμο που τα διαβάζει. Ότι ανησύχησε ο κόσμος, ότι μου έστειλε μηνύματα».

Οι επιπτώσεις στην υγεία της

«Μου είχε κοπεί η περίοδος, έχασα μαλλιά αρκετά, το δέρμα μου είχε βγάλει εκζέματα, είχα μία τρομερή υπερδιέγερση λόγω της έλλειψης του φαγητού (…) Ήμουνα ένα χρόνο, μπαινοέβγαινα στο νοσοκομείο»

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Επενδυτική βαθμίδα από τη Moody’s

Φυσική λύση: 5 χυμοί που μειώνουν την υπέρταση

Κόσμος
Αναφορές ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το σταδιακό άνοιγμα των Στενών

Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Ο έρωτας της Τζέιν Φόντα και του Τεντ Τέρνερ – «Η ζωή είναι πολύ σύντομη για τσακωμούς»
Παρελθόν 07.05.26

Η ηθοποιός, Τζέιν Φόντα, και ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης, Τεντ Τέρνερ, ο οποίος απεβίωσε στις 6 Μαΐου σε ηλικία 87 ετών, ήταν παντρεμένοι από το 1991 έως το 2001. Αλλά ο Τεντ ήταν άπιστος.

Έφη Αλεβίζου
Η επιτομή του κουλ, αυτοσαρκασμός κι ευφυΐα – Ο Τζορτζ Κλούνεϊ έγινε 65
Ωραίος 07.05.26

Ο Κλούνεϊ, δύο φορές «Sexiest Man Alive» γιόρτασε τα 65α γενέθλιά του στις 6/5 -αρχικά του δίνουμε τα συγχαρητήριά μας και στη συνέχεια ανατρέχουμε σε μια σχετικά παλιότερη συνέντευξη του Ramp Style

Έφη Αλεβίζου
Κέιτ Μίντλετον: Γιατί επιλέγει την Ιταλία ως τον πρώτο της προορισμό μετά τη θεραπεία για τον καρκίνο;
Ατζέντα 06.05.26

Η Κέιτ Μίντλετον θα ταξιδέψει στην Ιταλία την ερχόμενη εβδομάδα για την πρώτη επίσημη επίσκεψή της στο εξωτερικό μετά την περιπέτεια της υγείας της

Χαβιέ Μπαρδέμ: H γενοκτονία στην Παλαιστίνη, η ευλογία της Πενέλοπε Κρουζ και η κατάρα του FOMO
Πριν τις Κάννες 06.05.26

Σε μια εποχή που το Χόλιγουντ μένει σιωπηλό απέναντι στην αδικία, ο Χαβιέ Μπαρδέμ υψώνει το ανάστημά του -όταν δεν αποθεώνει τη «γ@@@@@να όμορφη» Πενέλοπε Κρουζ

Λουκάς Καρνής
Ο «πόλεμος» των Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι τελείωσε – Οι δικηγόροι τους πανηγυρίζουν
Money, money, money 06.05.26

Μετά από 18 μήνες καταγγελιών, μηνύσεων και ακροάσεων, οι Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι τα βρήκαν... κάτω από το τραπέζι. Και οι δικηγόροι τους έχουν κάθε λόγο να το γιορτάζουν

Φροίξος Φυντανίδης
Η Βικτόρια επιτέλους απάντησε στον Μπρούκλιν στον «πόλεμο» του brand Beckham
Οικογένεια ή πολυεθνική; 06.05.26

Πέντε μήνες μετά από τη μέρα που ο Μπρούκλιν αποκάλεσε την οικογένειά του «brand Beckham» και κρέμασε στα... μανταλάκια τους γονείς του, η Βικτόρια αποφάσισε να απαντήσει

Φροίξος Φυντανίδης
Γιατί η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ αποχώρησε από τo The White Lotus; Χάος και παρασκήνιο με τον Μάικ Γουάιτ
Πίσω από τις κάμερες 06.05.26

Λίγες μέρες μετά την έναρξη των γυρισμάτων της επερχόμενης τέταρτης σεζόν του The White Lotus, η Βρετανίδα σταρ αποχώρησε από το καστ λόγω διαφωνιών με τον δημιουργό της σειράς, Μάικ Γουάιτ.

Έφη Αλεβίζου
Η Αντζελίνα Τζολί πούλησε την ιστορική έπαυλή της στο Χόλιγουντ για 30 εκατ. δολάρια
Νέο κεφάλαιο 06.05.26

Μετά από περίπου μια δεκαετία εκεί, η σταρ της μεγάλης οθόνης Αντζελίνα Τζολί ετοιμάζεται όχι απλά να αφήσει το Χόλιγουντ, αλλά και τις ΗΠΑ

Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χανταϊός: Θρίλερ με τους 40 επιβάτες που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο πριν ξεσπάσει η επιδημία
Κόσμος 07.05.26

Χώρες σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να εντοπίσουν ανθρώπους που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius - Μία αεροσυνοδός της KLM νοσηλεύεται με ύποπτα συμπτώματα

Πύργος: Υπό φύλαξη στο νοσοκομείο 17χρονος, έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία
Εισαγγελική εντολή 07.05.26

Ο 17χρονος φιλοξενείται στο Νοσοκομείο Πύργου έπειτα από εισαγγελική εντολή που εκδόθηκε αμέσως αφότου καταγγέλθηκε ενδοοικογενειακή βία στο περιβάλλον του ανήλικου

Ηράκλειο: Βίντεο – ντοκουμέντο από το τροχαίο που έχασε τη ζωή του ο 17χρονος Γιώργος και «οδήγησε» στη δολοφονία του 20χρονου Νικήτα
Ηράκλειο 07.05.26

Στο βίντεο καταγράφεται το ΙΧ να «φεύγει» από την πορεία του και να προσκρούει με σφοδρότητα σε κολόνα φωτισμού στη διαχωριστική νησίδα, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 17χρονου Γιώργου

Όμιλος AKTOR: Ισχυρό χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ με επενδύσεις άνω του €1 δισ.
Τα Νέα της Αγοράς 07.05.26

Ο Όμιλος AKTOR επενδύει στρατηγικά στην ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), με στόχο την εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε νέους τομείς της οικονομίας, τη διαφοροποίηση του μείγματος εσόδων του με σταθερές ροές στο μέλλον, αλλά και τη συμβολή στην πράσινη μετάβαση της Ελλάδας και την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργει και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)

Πινακίδες: Χαμός με τα νέα Ι.Χ. – Οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να τα παραλάβουν λόγω έλλειψης… τσίγκου
Κλαυσίγελως 07.05.26

Οι μεγαλύτερες δυσλειτουργίες με τις πινακίδες κυκλοφορίας για να νέα αυτοκίνητα εντοπίστηκαν στη Λάρισα, όπου ταξινομήθηκαν μόλις δύο οχήματα τον Απρίλιο

Τσουκαλάς: Η ομιλία Μητσοτάκη είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιωκτισμού
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

«Αυτά που προκρίνει λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει, τα έχει ήδη παραβιάσει», τονίζει χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τις προτάσεις Μητσοτάκη για την συνταγματική αναθεώρηση

Αέρας δηλητήριο – Πόσοι Έλληνες πεθαίνουν κάθε χρόνο από ατμοσφαιρική ρύπανση;
Περιβάλλον 07.05.26

Η Ελλάδα έρχεται όγδοη στην Ευρώπη στη θνησιμότητα από αιωρούμενα σωματίδια PM2,5. Γενικά  τα Βαλκάνια είναι η περιοχή που δέχεται τη μεγαλύτερη επιβάρυνση από την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Δολοφονία Μοσχούρη: Οι δράστες σχεδίαζαν μια ακόμα δολοφονία ατόμου που είχε σχέσεις με τη Greek Mafia
Ελλάδα 07.05.26

Οι αστυνομικοί έχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση είχε βάλει στο στόχαστρο έναν έγκλειστο των φυλακών - Περίμεναν να πάρει άδεια για να εκτελέσουν το συμβόλαιο θανάτου

Νέα στοιχεία για Predator και κατασκοπεία κατέθεσε ο Χρ. Σπίρτζης στον Αρειο Πάγο – Ζήτησε εξαίρεση Τζαβέλλα και ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Ο Χρήστος Σπίρτζης ζήτησε και την εξαίρεση του ανωτάτου εισαγγελικού λειτουργού από τον περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης επικαλούμενος και το πρόσφατο δημοσίευμα του in για τις 11 διατάξεις που  είχε υπογράψει ο κ Τζαβέλλας την περίοδο που ήταν εποπτεύων εισαγγελέας στην ΕΥΠ

Μίνα Μουστάκα
«Ισλαμικό Κίνημα των Συντρόφων της Δεξιάς Χειρός» – Το «μακρύ χέρι» του Ιράν στην Ευρώπη;
Υβριδική τρομοκρατία 07.05.26

Η νεοεμφανιζόμενη ισλαμιστική οργάνωση συνδέεται με κλιμακούμενες επιθέσεις κατά εβραϊκών στόχων και της εξόριστης ιρανικής αντιπολίτευσης στην Ευρώπη, με εκτιμώμενη δράση ως «πληρεξούσια» του Ιράν

Μαργαρίτα Βεργολιά
Live οι ομιλίες στην ΚΟ της ΝΔ: Επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Γκρίνιες για τους «προστατευμένους» υπουργούς
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, με τους βουλευτές να «ξεσπαθώνουν» κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και να εκφράζουν τις απόψεις τους για τον ρόλο του βουλευτή, καθώς και τις διαφωνίες τους με όσους υπουργούς βρίσκονται στο απυρόβλητο

Η Ακροδεξιά και η υποπολιτική της
Αποδαιμονοποίηση και κανονικοποίηση 07.05.26

Ένα πρόσφατο βιβλίο προσπαθεί να εξηγήσει πώς η Ακροδεξιά κατάφερε μια «παράξενη νίκη»

Παναγιώτης Σωτήρης
Μόσχα: Αποκαλύφθηκε η άκρως μυστική σχολή που εκπαιδεύει Ρώσους πράκτορες – Ποιο γνωστό πανεπιστήμιο τη «φιλοξενεί»
Κόσμος 07.05.26

Η μυστική σχολή προετοιμάζει πράκτορες αντίστοιχους με αυτούς που έχουν χακάρει δυτικά κοινοβούλια, έχουν δηλητηριάσει αντιφρονούντες και έχουν παρέμβει σε εκλογές σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χανιά: Οδηγός πατινιού έπεσε σε λακούβα και τραυματίστηκε – «Πάει» στα δικαστήρια τον δήμο, αρνείται αποζημίωση 900 ευρώ
Στα Χανιά 07.05.26

Ο οδηγός του πατινιού νοσηλεύτηκε στο Γενικό Νοσοκομείο στα Χανιά και ζητεί καταβολή μισθών, φιλοδωρημάτων, εξόδων διατροφής, ιατρικών εξόδων και ηθικής βλάβης συνολικού ποσού 11.420,50 ευρώ

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

