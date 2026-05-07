Δάφνη Καραβοκύρη: Πότε ξεκίνησε η νευρική ανορεξία

Η Δάφνη Καραβοκύρη μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» για τη νευρική ανορεξία.

Δάφνη Καραβοκύρη: «Νόσησα στα 15»

«Εγώ επειδή νόσησα στα 15, υπήρχε πάρα πολύ λίγη ενημέρωση και πληροφορία σχετικά με αυτό και να πούμε ότι ήτανε κι ένα μεγάλο ταμπού.

Δηλαδή, εάν μπορούσε να το διακρίνει ο γονιός, ήσουνα τυχερός. Εμένα οι γονείς μου το είδανε. Και αντιμετωπίστηκε.

Και με ψυχολόγο και με διατροφολόγο. Φυσικά αυτό είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, δεν είναι απ’ τη μια στιγμή στην άλλη ότι το ξεπερνάς.

Μαθαίνεις όμως μεγαλώνοντας να το διαχειριστείς, κάνοντας πολλή δουλειά με τον εαυτό σου. Και ούσα πάντα μαθήτρια», ανέφερε αρχικά η Δάφνη Καραβοκύρη.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε πως έμαθε να απολαμβάνει πράγματα τα τελευταία χρόνια αφήνοντας ελεύθερο τον εαυτό της.

Το διαζύγιο των γονιών της

«Υπήρχανε πάρα πολλά θέματα μεταξύ των γονιών μου στο σπίτι, διότι χωρίζανε. Οπότε, ήταν ο τρόπος μου να τους πω:

«Έ, γονείς, είμαι κι εγώ εδώ, θέλω λίγη προσοχή, μπορείτε να σταματήσετε; Να σταματήσει να γίνεται αυτός ο χαμός μέσα στο σπίτι;».

Γιατί τα προβλήματα των γονιών μου, φώλιασαν στη νευρική ανορεξία. Δηλαδή, δεν ξεκινάει από μόνη της μια μέρα… Οπότε ήτανε μία ανάγκη για προσοχή και φροντίδα.

Και μπορεί να μην αντιλήφθηκαν το λόγο, αλλά κατάλαβαν το πρόβλημα».

Ποια είναι η τωρινή κατάσταση της υγείας της

Απαντώντας στα σχόλια που έκανε ο Θοδωρής Ρακοντζής στην διαδικτυακή του εκπομπή, όταν μιλώντας για την ίδια αναφέρθηκε στην δημοσιογράφο, Νανά Καραγιάννη που έφυγε από τη ζωή με νευρική ανορεξία, η Δάφνη Καραβοκύρη απάντησε πως επικοινώνησε μαζί του στα social media.

«Δηλαδή, βγήκε ο Θοδωρής ο Ρακιντζής –και το λέω με πολλή αγάπη– κι έκανε ένα σχόλιο και έκανε έναν παραλληλισμό με την Νανά την Καραγιάννη. Και λέει ότι «η Δάφνη περνάει αυτή τη στιγμή νευρική ανορεξία» και τα λοιπά…

Είναι πάρα πολύ άσχημο να βάζεις ταμπέλες σε ανθρώπους που είναι υγιείς. Του έστειλα προσωπικά ένα μήνυμα λοιπόν.

Όχι ένα, δύο και τρία, μιλήσαμε στο Instagram, και του λέω: «Θοδωρή μου, εκτιμώ πολύ το ενδιαφέρον».

Ειλικρινά, δεν είναι ότι με εκνευρίζει αυτό που συμβαίνει. «Εκτιμώ το ενδιαφέρον, αλλά ξέρεις τι; Είμαι πολύ υγιής». Και δεν με στεναχωρεί για μένα.

Με στεναχωρεί για τον κόσμο που τα διαβάζει. Ότι ανησύχησε ο κόσμος, ότι μου έστειλε μηνύματα».

Οι επιπτώσεις στην υγεία της

«Μου είχε κοπεί η περίοδος, έχασα μαλλιά αρκετά, το δέρμα μου είχε βγάλει εκζέματα, είχα μία τρομερή υπερδιέγερση λόγω της έλλειψης του φαγητού (…) Ήμουνα ένα χρόνο, μπαινοέβγαινα στο νοσοκομείο»