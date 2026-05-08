Τραμπ: Το αεροσκάφος που του δώρισε το Κατάρ θα είναι έτοιμο την Ημέρα της Ανεξαρτησίας

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το αεροσκάφος Boeing που του δώρισε το Κατάρ θα είναι έτοιμο για να χρησιμοποιηθεί ως κυβερνητικό αεροσκάφος έως την 4η Ιουλίου, παρά τις συνεχιζόμενες επικρίσεις και τις καταγγελίες για διαφθορά που περιβάλλουν τη συμφωνία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο εάν αναμένει το αεροσκάφος να είναι διαθέσιμο στους εορτασμούς της 250ής επετείου της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Ναι».

Ο Λευκός Οίκος παρέλαβε το πολυτελές αεροσκάφος από το Κατάρ το 2025. Στη συνέχεια ζήτησε από την Πολεμική Αεροπορία να αναβαθμίσει γρήγορα το αεροσκάφος στα προεδρικά πρότυπα. Εάν η εταιρεία τηρήσει την προθεσμία της, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα έχει ένα νέο προεδρικό αεροσκάφος εγκαίρως για τους εθνικούς εορτασμούς.

Η αναβάθμιση του πολυτελούς αεροπλάνου που προσφέρει η βασιλική οικογένεια του Κατάρ απαιτούσε αναβαθμίσεις ασφαλείας, βελτιώσεις στις επικοινωνίες για την αποτροπή των κατασκόπων από το να παρακολουθούν και την ικανότητα αποτροπής εισερχόμενων πυραύλων, δήλωσαν ειδικοί.

Εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας δήλωσε: «Το αεροσκάφος είναι εντός χρονοδιαγράμματος για να παραδοθεί αυτό το καλοκαίρι». Το αεροσκάφος έχει ολοκληρώσει την τροποποίηση και τις δοκιμές πτήσης και τώρα βάφεται, δήλωσε η Πολεμική Αεροπορία την περασμένη Παρασκευή.

Το δώρο του Κατάρ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δέχτηκε το αεροσκάφος-δώρο από την κυβέρνηση του Κατάρ τον Μάιο του 2025. Η αποδοχή του αεροσκάφους προκάλεσε τις έντονες επικρίσεις των Δημοκρατικών και ειδικών σε θέματα δεοντολογίας. Επίσης, πυροδότησε συζήτηση σε σχέση με πιθανή διαφθορά εκ μέρους της αμερικανικής κυβέρνησης και ξένη επιρροή.

Σύμφωνα με παλαιότερα δημοσιεύματα, υπολογίζεται ότι η αξία του Boeing 747 κυμαίνεται στα 400 εκατομμύρια δολάρια. Οι Δημοκρατικοί χαρακτήρισαν το δώρο «κατάφωρη διαφθορά» και απείλησαν με διαμαρτυρίες στο Κογκρέσο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα υπεραμυνθεί της αποδοχής του αεροσκάφους από το Κατάρ. Έχει υποστηρίξει ότι η απόρριψη ενός «δωρεάν, πολύ ακριβού αεροπλάνου» θα ήταν «κάτι ηλίθιο». Επίσης, είπε ότι η συμφωνία θα εξοικονομήσει χρήματα στους Αμερικανούς φορολογούμενους.

Το Κατάρ έχει επίσης απορρίψει την κριτική για τη συμφωνία. Ο πρωθυπουργός Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι είπε στο CNN ότι πρόκειται για «συναλλαγή μεταξύ κυβερνήσεων». Συνεπώς, ο ίδιος δεν καταλαβαίνει την αντιπαράθεση σε σχέση με το αεροσκάφος.