Τραμπ: Το αεροσκάφος που του δώρισε το Κατάρ θα είναι έτοιμο την Ημέρα της Ανεξαρτησίας

Κόσμος 08 Μαΐου 2026, 23:50

Η αναβάθμιση του πολυτελούς αεροπλάνου που προσφέρει το Κατάρ απαιτούσε αναβαθμίσεις ασφαλείας, βελτιώσεις στις επικοινωνίες για την αποτροπή των κατασκόπων από το να παρακολουθούν και την ικανότητα αποτροπής εισερχόμενων πυραύλων

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το αεροσκάφος Boeing που του δώρισε το Κατάρ θα είναι έτοιμο για να χρησιμοποιηθεί ως κυβερνητικό αεροσκάφος έως την 4η Ιουλίου, παρά τις συνεχιζόμενες επικρίσεις και τις καταγγελίες για διαφθορά που περιβάλλουν τη συμφωνία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο εάν αναμένει το αεροσκάφος να είναι διαθέσιμο στους εορτασμούς της 250ής επετείου της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Ναι».

Ο Λευκός Οίκος παρέλαβε το πολυτελές αεροσκάφος από το Κατάρ το 2025. Στη συνέχεια ζήτησε από την Πολεμική Αεροπορία να αναβαθμίσει γρήγορα το αεροσκάφος στα προεδρικά πρότυπα. Εάν η εταιρεία τηρήσει την προθεσμία της, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα έχει ένα νέο προεδρικό αεροσκάφος εγκαίρως για τους εθνικούς εορτασμούς.

Η αναβάθμιση του πολυτελούς αεροπλάνου που προσφέρει η βασιλική οικογένεια του Κατάρ απαιτούσε αναβαθμίσεις ασφαλείας, βελτιώσεις στις επικοινωνίες για την αποτροπή των κατασκόπων από το να παρακολουθούν και την ικανότητα αποτροπής εισερχόμενων πυραύλων, δήλωσαν ειδικοί.

Εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας δήλωσε: «Το αεροσκάφος είναι εντός χρονοδιαγράμματος για να παραδοθεί αυτό το καλοκαίρι». Το αεροσκάφος έχει ολοκληρώσει την τροποποίηση και τις δοκιμές πτήσης και τώρα βάφεται, δήλωσε η Πολεμική Αεροπορία την περασμένη Παρασκευή.

Το δώρο του Κατάρ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δέχτηκε το αεροσκάφος-δώρο από την κυβέρνηση του Κατάρ τον Μάιο του 2025. Η αποδοχή του αεροσκάφους προκάλεσε τις έντονες επικρίσεις των Δημοκρατικών και ειδικών σε θέματα δεοντολογίας. Επίσης, πυροδότησε συζήτηση σε σχέση με πιθανή διαφθορά εκ μέρους της αμερικανικής κυβέρνησης και ξένη επιρροή.

Σύμφωνα με παλαιότερα δημοσιεύματα, υπολογίζεται ότι η αξία του Boeing 747 κυμαίνεται στα 400 εκατομμύρια δολάρια. Οι Δημοκρατικοί χαρακτήρισαν το δώρο «κατάφωρη διαφθορά» και απείλησαν με διαμαρτυρίες στο Κογκρέσο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα υπεραμυνθεί της αποδοχής του αεροσκάφους από το Κατάρ. Έχει υποστηρίξει ότι η απόρριψη ενός «δωρεάν, πολύ ακριβού αεροπλάνου» θα ήταν «κάτι ηλίθιο». Επίσης, είπε ότι η συμφωνία θα εξοικονομήσει χρήματα στους Αμερικανούς φορολογούμενους.

Το Κατάρ έχει επίσης απορρίψει την κριτική για τη συμφωνία. Ο πρωθυπουργός Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι είπε στο CNN ότι πρόκειται για «συναλλαγή μεταξύ κυβερνήσεων». Συνεπώς, ο ίδιος δεν καταλαβαίνει την αντιπαράθεση σε σχέση με το αεροσκάφος.

Πάπας Λέων ΙΔ’: Έξι πράγματα που μάθαμε για τον πρώτο Αμερικάνο ποντίφικα στο πρώτο έτος της θητείας του
Κόσμος 08.05.26

Ο καρδινάλιος Ρομπέρ Πρεβό, ο οποίος επέλεξε το όνομα Πάπας Λέων ΙΔ' εξελέγη στις 8 Μαΐου 2025 ως ο 267ος επίσκοπος της Ρώμης και ηγέτης των 1,4 δισεκατομμυρίων καθολικών παγκοσμίως

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μασκ: Ξανά κλήτευση από την γαλλική εισαγγελεία για το Χ
Κόσμος 08.05.26

Οι εισαγγελείς του Παρισιού ζητούν προκαταρκτικές κατηγορίες εναντίον του Μασκ και της πρώην CEO Γιακαρίνο, ακόμη και αν δεν εμφανιστούν. Η εταιρεία χαρακτήρισε την έρευνα «καταχρηστική».

Yποπτο κρούσμα χανταϊού εντοπίστηκε στην Ισπανία – 32χρονη γυναίκα υποβάλλεται σε εξετάσεις
Κόσμος 08.05.26

Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού πάνω στο πλοίο, το οποίο μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, κατά κανόνα μόνον έπειτα από στενή επαφή.

Μοναχική φέτος η «Ημέρα της Νίκης»: Ποιοι θα παρευρεθούν στην παρέλαση του Πούτιν στη Μόσχα και ποιοι όχι;
Κόσμος 08.05.26

Για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, η Ημέρα της Νίκης είναι αναμφισβήτητα η σημαντικότερη εθνική εορτή του έτους. Αυτή τη φορά, όμως, ακόμη και οι πρώην σύμμαχοι της Ρωσίας κρατούν αποστάσεις

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: «Απολύτως χαμηλός» ο κίνδυνος εξάπλωσης του χανταϊού για τον παγκόσμιο πληθυσμό
Κόσμος 08.05.26

«Δεν είναι κάτι σαν την ιλαρά, για παράδειγμα: αν βρίσκεστε εδώ στην αίθουσα Τύπου και κάποιος από μπροστά βήχει, οι πρώτες σειρές θα διατρέχουν κίνδυνο. Δεν πρόκειται για νέο Covid», δήλωσε εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Δείκτης Αντίληψης Δημοκρατίας: «Βουτιά» στο -16% έκαναν οι ΗΠΑ στη δεύτερη θητεία Τραμπ
Παγκόσμια έρευνα 08.05.26

Στις πολιτικές Τραμπ φαίνεται να πιστώνεται η εν λόγω αρνητική «διάκριση», με αποτέλεσμα οι ΗΠΑ να βρίσκονται, βάσει του Δείκτη, σε χειρότερη θέση συγκριτικά με τη Ρωσία

Βρετανία: Νίκη του ακροδεξιού Φάρατζ στις τοπικές εκλογές – Σημαντικές απώλειες για το Εργατικό Κόμμα Στάρμερ
Κόσμος 08.05.26

Αν και αυτές οι εκλογές στην Βρετανία δεν αναδεικνύουν εθνική κυβέρνηση, αναμένεται να λειτουργήσουν ως ένα ισχυρό πολιτικό βαρόμετρο για την πορεία της χώρας και της κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ

Ινδονησία: Τρεις νεκροί και δέκα αγνοούμενοι πεζοπόροι έπειτα από έκρηξη ηφαιστείου
Κόσμος 08.05.26

Από την έκρηξη του ηφαιστείου Ντουκόνο στην Ινδονησία έχασε τη ζωή του ένας κάτοικος του νησιού Τερνάτε, ενώ οι άλλοι δύο ήταν ξένοι, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας

Γιατί τόσο λίγες γεννήσεις; Ίσως να έχουμε παραβλέψει τον σημαντικότερο λόγο από όλους
Κόσμος 08.05.26

Όπως συμβαίνει με κάθε ριζική κοινωνική αλλαγή, εδώ δεν επηρεάζει ένας μόνο παράγοντας, αλλά όλο και περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι το άγχος της γέννησης ενός παιδιού σε έναν τόσο αβέβαιο κόσμο ίσως να υπερτερεί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Χανταϊός: Σε επιφυλακή οκτώ χώρες για πιθανή διασπορά μέσω επιβατών στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius
Παγκόσμια ανησυχία 08.05.26

Το κρουαζιερόπλοιο έχει αποφασιστεί να μη δέσει στα Κανάρια Νησιά, όπου αναμένεται να φτάσει το Σάββατο - Η απομάκρυνση των επιβαινόντων σε αυτό έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Μόνο τρεις εβδομάδες έκατσε σε κέντρο θεραπείας η ποπ σταρ μετά τη σύλληψή της
Οδήγηση & αλκοόλ 08.05.26

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς φέρεται να μπήκε σε ιδιωτικό κέντρο θεραπείας μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αλλά αποχώρησε σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες

Η στεγαστική κρίση θερίζει, ο πρωθυπουργός πανηγυρίζει – Στο 13,8% ο πληθωρισμός στέγασης
Κοινωνικός εφιάλτης 08.05.26

Η στεγαστική κρίση οξύνεται ραγδαία, με τον πληθωρισμό στη στέγαση να τρέχει με ετήσιο ρυθμό 13,8% και 40% στην εξαετία. Παρεμβάσεις από την αντιπολίτευση για στεγαστικό και ακρίβεια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Παναθηναϊκός – Βαλένθια 86-89: Ηττήθηκε ξανά και πάει για «τελικό» στην Ισπανία
Μπάσκετ 08.05.26

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε για 2η σερί φορά στο ΟΑΚΑ από τη Βαλένθια (89-86), οι Ισπανοί ισοφάρισαν τη σειρά σε 2-2 και πλέον η πρόκριση στο Final-4 της Αθήνας θα κριθεί σε πέμπτο παιχνίδι στην έδρα τους

NBA Europe: Το σχέδιο των 3 δισ. δολαρίων που αλλάζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ
Μπάσκετ 08.05.26

NBA και η FIBA ετοιμάζουν τη μεγαλύτερη επανάσταση στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με επενδύσεις-μαμούθ, μόνιμα franchises, εγγυημένα έσοδα και στόχο τη δημιουργία μιας νέας πανευρωπαϊκής «σουπερλίγκας»

Γιώργος Μαζιάς
Ζαλγκίρις – Φενέρμπαχτσε 90-94: Πρόκριση στην παράταση οι Τούρκοι και «ραντεβού» με τον Ολυμπιακό στο F-4
Μπάσκετ 08.05.26

Η πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε επικράτησε στην παράταση της Ζαλγκίρις με 94-90, έκανε το 3-1 στη σειρά και προκρίθηκε στο Final 4 της Αθήνας όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

«Είπα στην οικογένειά του ότι ήταν οροθετικός»: Ο καλύτερος φίλος του Κιθ Χάρινγκ θυμάται
1983 08.05.26

Ο Κέρμιτ Όσβαλντ γνώριζε τον Κιθ Χάρινγκ από τότε που ήταν πέντε ετών. Ξεκίνησαν ανταλλάσσοντας σημειώματα στην εκκλησία της γενέτειράς τους, το Κούτσταουν της Πενσυλβανίας.

Έφη Αλεβίζου
Παραδοχή Μέσι: «Η Αργεντινή δεν είναι φαβορί για το Μουντιάλ» – Τι είπε για την «κόντρα» του με τον Ρονάλντο
Ποδόσφαιρο 08.05.26

Ο Λιονέλ Μέσι δήλωσε ότι η Αργεντινή δεν είναι το φαβορί για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 που θα φιλοξενήσουν ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδάς, από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Επίθεση στην κυβέρνηση για καθυστέρηση στους εμβολιασμούς ζώων εξαπέλυσε από τη Λέσβο ο Π. Δουδωνής, ζητώντας άμεση στήριξη των κτηνοτρόφων.

«Στο εξωτερικό κινδυνεύει η ζωή μου»: Συγκλονίζει η ιστορία Ιρακινής που ζητά άδεια διαμονής από το υπ. Μετανάστευσης
Τι λέει στο in 08.05.26

«Ζητώ μόνο να μείνω και να δουλέψω μόνιμα στη χώρα που μεγάλωσα. Έφυγα για να γλυτώσω. Με διώχνουν και από την Ελλάδα. Δεν έχω πού αλλού να πάω» λέει η 35χρονη, που δέχεται απειλές από μαφία προηγμένης δυτικής χώρας. Η απάντηση πηγών του υπουργείου.

Γεωργία Κακή
Acropolis Swim Open: Σπουδαίος Σίσκος στα 200μ. ύπτιο, καλύτερη επίδοση στον κόσμο και Πανελλήνιο ρεκόρ! (vid)
«Τρέλανε» τα χρονόμετρα 08.05.26

Εντυπωσιακός ο Απόστολος Σίσκος στην πρεμιέρα του «Acropolis Swim Open» στο ΟΑΚΑ. Ο 21χρονος πρωταθλητής σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ και την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στα 200μ. ύπτιο!

Μπάσκετ 08.05.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βαλένθια για το Game 4 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Κόντρα στην πολιτική της η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου
Διεθνής Οικονομία 08.05.26

Παρά την θέληση της ΕΕ να απεξαρτηθεί από την ρωσική ενέργεια, η ένωση αύξησε τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία τους τέσσερις πρώτους μήνες του 2026

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

