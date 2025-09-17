Αεροπλάνο παραλίγο να συγκρουστεί με το Air Force One του Τραμπ – «Στρίψτε αμέσως 20 μοίρες δεξιά»

Ένα επιβατικό αεροσκάφος της Spirit Airlines πλησίασε πολύ κοντά το Air Force One που μετέφερε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και την Πρώτη Κυρία Μελάνια στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Δώστε προσοχή, Spirit 1300, στρίψτε 20 μοίρες προς τα δεξιά»

Το Air Force One και η πτήση 1300 της Spirit Airlines με προορισμό το Fort Lauderdale στη Βοστώνη, πετούσαν πάνω από το Long Island όταν ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας παρατήρησαν ότι τα ύψη τους ήταν παρόμοια και οι διαδρομές πτήσης τους συνέκλιναν.

«Spirit 1300, στρίψτε 20 μοίρες δεξιά. Αμέσως»

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έδωσαν επανειλημμένα εντολή στους πιλότους της Spirit Airlines να στρίψουν μακριά από το Air Force One.

«Δώστε προσοχή, Spirit 1300, στρίψτε 20 μοίρες προς τα δεξιά», επανέλαβε ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας, αφού το πλήρωμα της αεροπορικής εταιρείας δεν απάντησε στο αρχικό του μήνυμα. «Spirit 1300, στρίψτε 20 μοίρες ΑΜΕΣΩΣ».

Αυξάνοντας ξανά τη φωνή του, ο ελεγκτής είπε: «Spirit 1300, στρίψτε 20 μοίρες δεξιά. Αμέσως».

Εν τέλει, οι πιλότοι της Spirit ανταποκρίθηκαν στην εντολή για αλλαγή πορείας.

«Spirit 1300, υπάρχει κίνηση 6 ή 8 μίλια αριστερά από το αριστερό σας φτερό. 747. Είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να δείτε ποιος είναι», είπε ο ελεγκτής, αναφερόμενος στο αεροσκάφος Air Force One. «Θα είχα το νου μου, είναι λευκό και μπλε».

Στο ακόλουθο ηχητικό, ακούγεται ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας να απευθύνεται στον πιλότο του αεροσκάφους της Spirit και να του ζητά να διατηρήσει απόσταση από το Air Force One