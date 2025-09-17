newspaper
17.09.2025 | 13:37
Φωτιά στο Καματερό – Στη μάχη και εναέριες δυνάμεις
Αεροπλάνο παραλίγο να συγκρουστεί με το Air Force One του Τραμπ – «Στρίψτε αμέσως 20 μοίρες δεξιά»
Κόσμος 17 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:18

Αεροπλάνο παραλίγο να συγκρουστεί με το Air Force One του Τραμπ – «Στρίψτε αμέσως 20 μοίρες δεξιά»

Την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, πετούσε προς τη Βρετανία, αεροπλάνο παραλίγο να πέσει πάνω στο Air Force One.

Ένα επιβατικό αεροσκάφος της Spirit Airlines πλησίασε πολύ κοντά το Air Force One που μετέφερε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και την Πρώτη Κυρία Μελάνια στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Δώστε προσοχή, Spirit 1300, στρίψτε 20 μοίρες προς τα δεξιά»

Το Air Force One και η πτήση 1300 της Spirit Airlines με προορισμό το Fort Lauderdale στη Βοστώνη, πετούσαν πάνω από το Long Island όταν ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας παρατήρησαν ότι τα ύψη τους ήταν παρόμοια και οι διαδρομές πτήσης τους συνέκλιναν.

«Spirit 1300, στρίψτε 20 μοίρες δεξιά. Αμέσως»

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έδωσαν επανειλημμένα εντολή στους πιλότους της Spirit Airlines να στρίψουν μακριά από το Air Force One.

«Δώστε προσοχή, Spirit 1300, στρίψτε 20 μοίρες προς τα δεξιά», επανέλαβε ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας, αφού το πλήρωμα της αεροπορικής εταιρείας δεν απάντησε στο αρχικό του μήνυμα. «Spirit 1300, στρίψτε 20 μοίρες ΑΜΕΣΩΣ».

Αυξάνοντας ξανά τη φωνή του, ο ελεγκτής είπε: «Spirit 1300, στρίψτε 20 μοίρες δεξιά. Αμέσως».

Εν τέλει, οι πιλότοι της Spirit ανταποκρίθηκαν στην εντολή για αλλαγή πορείας.

«Spirit 1300, υπάρχει κίνηση 6 ή 8 μίλια αριστερά από το αριστερό σας φτερό. 747. Είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να δείτε ποιος είναι», είπε ο ελεγκτής, αναφερόμενος στο αεροσκάφος Air Force One. «Θα είχα το νου μου, είναι λευκό και μπλε».

Στο ακόλουθο ηχητικό, ακούγεται ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας να απευθύνεται στον πιλότο του αεροσκάφους της Spirit και να του ζητά να διατηρήσει απόσταση από το Air Force One

Economy
Στουρνάρας: Τα 4+3 βαρίδια της ελληνικής οικονομίας

Στουρνάρας: Τα 4+3 βαρίδια της ελληνικής οικονομίας

Πώς είναι δυνατόν από τη μία να προωθείται η διακοπή εμπορικών σχέσεων με το Ισραήλ και από την άλλη να επιχορηγείται η πολεμική του μηχανή από την ΕΕ;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Κάποιες από τις πρόσφατες κινήσεις δείχνουν πρόχειρα μελετημένες» αναφέρουν ειδικοί που βλέπουν με ανησυχία τον τρόπο χειρισμού του πολέμου από το επιτελείο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οι ΗΠΑ επαναλαμβάνουν την αποστολή όπλων στην Ουκρανία στο πλαίσιο μίας νέας συμφωνίας που προβλέπει τη χρηματοδότηση τους μέσω κεφαλαίων των χωρών του ΝΑΤΟ

Σύνταξη
Οι αρχές συνέλαβαν τέσσερα άτομα που πρόβαλαν με προτζέκτορα τη φωτογραφία του του Τραμπ στο κάστρο του Γουίνδσορ με τον καταδικασμένο για μαστροπεία Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
Από το κρυφό οχυρό του στα βουνά του Μεξικού ο Οσεγουέρα μοιάζει ο νέος «βασιλιάς» της κοκαΐνης, όπως σημειώνει η WSJ, την ώρα που ο Τραμπ ρίχνει το βάρος του στον πόλεμο κατά της φαιντανύλης.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Διαφορετικές είναι οι οικονομικές επιλογές της Gen Z και των millennials, σε σχέση με άλλες γενιές, καθώς αποφασίζουν να καθυστερήσουν μεγάλα «βήματα» όπως ο γάμος και η δημιουργία οικογένειας

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Χιλιάδες εγκαταλείπουν την πόλη της Γάζας - Οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα τα πρώτα πλάνα από τη χερσαία εισβολή - Η Κομισιόν προτείνει περιορισμό του εμπορίου με το Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Λωρίδα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τα σιδηροδρομικά δρομολόγια προς το Μάτσου Πίτσου, στο Περού, ανεστάλησαν τη Δευτέρα, καθώς διαδηλωτές είχαν αποκλείσει τις σιδηροτροχιές - Από την περιοχή απομακρύνθηκαν 1.400 τουρίστες

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέπτεται τη Βρετανία, όπως είχε κάνει και ο Ρόναλντ Ρίγκαν το 1982 - Το CNN γράφει για τα επικίνδυνα σενάρια που προκύπτουν από τη στάση του απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το έγγραφο αυτό, υπογράμμιζε ότι «εξτρεμιστές της ακροδεξιάς έχουν διαπράξει πολύ περισσότερες δολοφονίες με ιδεολογικά κίνητρα απ’ ό,τι εξτρεμιστές της άκρας αριστεράς και ισλαμιστές εξτρεμιστές»

Σύνταξη
Οι κυρώσεις και οι φόβοι τραπεζών σπρώχνουν τη Μόσχα σε ανταλλακτικές συμφωνίες με κίνδυνο επανάληψης του χάους των ‘90s

Γεώργιος Μαζιάς
LIVE: Παναιτωλικός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson Παναιτωλικός – Άρης. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 1.

Σύνταξη
Η σειρά της Betsson στο YouTube, «Η Betsson στο χωριό σου», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, συνεχίζει το ταξίδι της σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ο έκτος σταθμός είναι η Τήνος, ένα νησί με ιδιαίτερες προκλήσεις, ειδικά κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Σύνταξη
Η συγκλονιστική πράξη αυτοθυσίας του Γκόγκα Λεντιάν στις όχθες του Αράχθου όχι μόνο συγκίνησε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και τον οδήγησε στην τιμητική απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Σύνταξη
Διαδήλωσε ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ, υποστήριξε τους Μαύρους Πάνθηρες, διαμαρτυρήθηκε για τα δικαιώματα των ζώων, κατέληξε στη φυλακή μετά από μια καθιστική διαμαρτυρία για το κλίμα – και πρωταγωνίστησε στις ταινίες Babe, LA Confidential και Succession. Ο Τζέιμς Κρόμγουελ εξηγεί πώς έγινε ο απόλυτος ακτιβιστής-ηθοποιός.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Με μια μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στους δημιουργούς Δημήτρη Μητρόπουλο, Νίκο Καζαντζάκη και Μίκη Θεοδωράκη ολοκλήρωσε τις καλοκαιρινές του εκδηλώσεις το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός μετά την επιστροφή του από την Κύπρο, είδε τον Κίναν Έβανς να τραυματίζεται και να χάνει εκτός συγκλονιστικού απροόπτου την πρεμιέρα της Euroleague – Τι συνέβη με τον Αμερικανό γκαρντ.

Σύνταξη
Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Τουρκία κατά την πάγια τακτική της - μετά την ανακοίνωση της ελληνικής άσκησης στο Αιγαίο εξέδωσε navtex στην οποία επαναφέρει τις αξιώσεις της για αποστρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών

Σύνταξη
Τέσσερα χρόνια έχουν περάσει από την άγρια δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς από τον σύζυγό της, Μπάμπη Αναγνωστόπουλο στα Γλυκά Νερά - Τι λέει ο πατέρας της Καρολάιν για την εγγονή του.

Σύνταξη
Αρχαιολόγοι στην Αλβανία ανακάλυψαν το πρώτο ρωμαϊκό μαυσωλείο της χώρας, που ανήκε σε πολίτη ανώτερης τάξης πριν από 1.700 χρόνια, με ελληνικές επιγραφές, αφιέρωση στον Δία και χρυσά κεντήματα

Σύνταξη
