ΗΠΑ: F-16 αναχαίτισε πολιτικό αεροπλάνο γιατί πλησίασε το γήπεδο γκολφ του Τραμπ!

Ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 αναχαίτισε το Σάββατο ένα αεροσκάφος της πολιτικής αεροπορίας το οποίο παραβίασε έναν προσωρινό περιορισμό του εναέριου χώρου πάνω από τη λέσχη γκολφ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Μπέντμινστερ του Νιου Τζέρσεϊ, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο αμερικανικός στρατός, όπως μετέφερε το ΑΠΕ.

Η Διοίκηση Αεροδιαστημικής Άμυνας της Βόρειας Αμερικής (NORAD) ανέφερε ότι το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε γύρω στις 14:39 (18:39 GMT), σηματοδότησε την πέμπτη μη εξουσιοδοτημένη εισβολή στον περιορισμένο εναέριο χώρο το Σάββατο. Ένας εκπρόσωπος επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος που προέβη στην αναχαίτιση ήταν ένα F-16.

Τα αεροσκάφη της NORAD πραγματοποίησαν τον λεγόμενο ελιγμό headbutt για να τραβήξουν την προσοχή του πολιτικού πιλότου και το αεροσκάφος οδηγήθηκε με ασφάλεια εκτός της περιοχής, ανέφερε η NORAD σε ανακοίνωσή της.

A US military F-16 fighter jet was called in to intercept a civilian plane that had allegedly violated «restricted airspace» over Trump’s golf club in Bedminster. In a statement, NORAD (North American Aerospace Defence Command) confirmed that a «headbutt manoeuvre» was used to… pic.twitter.com/aTUm9ZnwOs

Ο Λευκός Οίκος δεν είχε κανένα άμεσο σχόλιο για το περιστατικό. Η NORAD έχει αναφέρει πολλαπλά παρόμοια περιστατικά τις τελευταίες εβδομάδες και προτρέπει τους πιλότους της γενικής αεροπορίας να ελέγχουν όλες τις ειδοποιήσεις πριν απογειωθούν στην περιοχή.

It happened last time Trump was in new jersey a few weeks ago. A small plane took of from Doylestown Pa Airport heading east toward Trumps golf course F 16 intercepted it. They were not f-ing around . Getting the pilots attention.

— Matt L 2 (@Mattlys777) July 6, 2025