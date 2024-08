Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμενόταν να δώσει το «παρών» σε συγκέντρωση στο Μπόουζμαν, με στόχο να ενισχύσει τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων για τη Γερουσία των ΗΠΑ, Τιμ Σίχι, στην κούρσα του εναντίον του εν ενεργεία Δημοκρατικού Τζον Τέστερ.

Ωστόσο, το ιδιωτικό αεροπλάνο του εξετράπη με ασφάλεια στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπίλινγκς μετά από μηχανικό πρόβλημα. Ο Τραμπ θα συνεχίσει το ταξίδι του με διαφορετικό αεροπλάνο.

«Το αεροπλάνο του Ντόναλντ Τραμπ χρειάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο Μπίλινγκς πριν από την εμφάνισή του στο Μπόουζμαν απόψε λόγω μηχανικού προβλήματος», αναφέρουν τα τοπικά Μέσα.

MORE: The Former President was expected at a rally this evening in Bozeman, aiming to boost Republican U.S. Senate candidate Tim Sheehy in his race against incumbent Democrat Jon Tester. https://t.co/tDe7CXq1zS

— Breaking 4 News (@Breaking_4_News) August 9, 2024