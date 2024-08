Νέα πλάνα ήρθαν στο φως από την ημέρα της απόπειρας δολοφονίας εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ με δράστη τον 20χρονο Τόμας Κρουκς.

Υπενθυμίζεται πως το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ομιλίας του Τραμπ στην Πενσιλβάνια στις 13 Ιουλίου. Ως αποτέλεσμα είχε τον θάνατο ενός 50χρονου θεατή, τον τραυματισμό άλλων δύο. Ο Ντόναλντ Τραμπ τραυματίστηκε στο πάνω μέρος του δεξιού αυτιού.

Ο νεαρός δράστης λίγα λεπτά μετά έπεσε νεκρός από πυρά των αστυνομικών.

Σύμφωνα με τη New York Post, το καινούριο βίντεο που δημοσιοποιείται για πρώτη φορά, καταγράφηκε από την κάμερα στη στολή του αστυνομικού ο οποίος σκαρφάλωσε πρώτος, με τη βοήθεια ενός συναδέλφου του, στη στέγη όπου βρισκόταν κουρνιασμένος ο Κρουκς και βρέθηκε αντιμέτωπος με την κάννη του όπλου του.

Στο βίντεο τον βλέπουμε να προσπαθεί να πιαστεί από την οροφή, να βλέπει τον ένοπλο και, μέσα σε μια στιγμή, να πέφτει ξανά στο έδαφος. Στη συνέχεια ο αστυνομικός αρχίζει να τρέχει γύρω από το κτίριο προκειμένου να ενημερώσει τους συναδέλφους του και να ζητήσει από τον κόσμο να απομακρυνθεί.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά από αυτή την σκηνή, ο Κρουκς θα άνοιγε πυρ στην προεκλογική συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ και κατόπιν θα έπεφτε και ο ίδιος νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών.

Το κλιπ αρχικά δεν έχει ήχο, ωστόσο από τα μισά και κάτω ο ήχος επιστρέφει και μπορεί να ακούσει κανείς το χάος που επικρατεί.

«Φοράει γυαλιά, έχει μακριά μαλλιά» ακούγεται να λέει ο αστυνομικός, περιγράφοντας το σακίδιο του Κρουκς και το τουφέκι AR-15 που κρατούσε. Στον ασύρματο ακούγεται κάποιος να ζητάει ασθενοφόρο.

Δείτε το βίντεο:

🚨Breaking: New bodycam footage obtained by FoxNews via a records request to Butler Township»shows a police officer being lifted up to the roof of the AGR building where would-be Trump assassin Thomas Crooks was perched.» pic.twitter.com/omsrRG1seu

— John Greenewald, Jr. (@blackvaultcom) August 8, 2024