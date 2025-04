Η πολιτική που έχει ακολουθήσει ο Τραμπ στη Γροιλανδία δεν έχει τύχει θετικής υποδοχής ούτε από τους αμερικανούς στρατιώτες στην περιοχή, όπως φαίνεται από την κριτική που άσκησε η διοικήτρια της αμερικανικής βάσης που στη συνέχεια αποπέμφθηκε από τη θέση της.

«Οι διοικητές οφείλουν να σέβονται τους αυστηρότερους κανόνες συμπεριφοράς, κυρίως σε ό,τι αφορά την αμεροληψία στην άσκηση των καθηκόντων τους», αναφέρεται σε ανακοίνωση του αρχηγείου της Space Force των ΗΠΑ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Εκπρόσωπος του Πενταγώνου, ο Σον Παρνέλ, έγραψε στο Χ ότι «οι ενέργειες που έχουν ως στόχο να διαταράξουν την ιεραρχική αλυσίδα και να τορπιλίσουν το πρόγραμμα του προέδρου Τραμπ δεν θα γίνουν ανεκτές στο υπουργείο Άμυνας».

Good on @PeteHegseth and his team for their quick action here. https://t.co/4ZffW15Ok4

— Eric Schmitt (@Eric_Schmitt) April 11, 2025