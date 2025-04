Κόντρα στο ρεύμα: Ο περίεργος λόγος που ο πρίγκιπας Γουίλιαμ έγινε οπαδός της Άστον Βίλα

Για τα περισσότερα παιδιά -και κυρίως τα αγόρια- σε όλο τον πλανήτη έρχεται εκείνη η στιγμή που καλούνται να αποφασίσουν ποια ομάδα υποστηρίζουν. Και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, αν και γαλαζοαίματος, σε αυτό το θέμα δεν θα μπορούσε να διαφέρει από τα υπόλοιπα «κοινά θνητά» παιδιά.

Πολλά πράγματα παίζουν ρόλο για αυτή την επιλογή: τι στηρίζει η οικογένειά μας, σε ποια πόλη μεγαλώνουμε, τι επιλέγουν οι φίλοι μας στο σχολείο, αλλά και ποια ομάδα είναι στα «πάνω» της την περίοδο που καλούμαστε να πάρουμε την κρίσιμη απόφαση. Οι περισσότεροι από εμάς κάπως έτσι έχουμε κινηθεί. Ωστόσο, ο πρίγκιπας της Ουαλίας, αποφάσισε να σπάσει όλους τους κανόνες και να πάει κόντρα στο ρεύμα.

Εδώ και περίπου δύο χρόνια έχει γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο η μεγάλη αγάπη του Γουίλιαμ για την Άστον Βίλα. Ήταν την περασμένη σεζόν που ο φωτογραφικός φακός τον συνέλαβε να πανηγυρίζει έξαλλα -λες και ήταν από τους οργανωμένους- στις εξέδρες του Βίλα Παρκ την έξοδο της ομάδας του στο Τσάμπιονς Λιγκ. Και φέτος, δεν έχει χάσει ματς που έχουν δώσει οι «Χωριάτες» στην κορυφαία διασυλλογική ποδοσφαιρική διοργάνωση – μάλιστα έχουν φτάσει στους «8».

42 years on, our 1982 European Cup winning legends are here on an historic night for @AVFCOfficial

Ready for the first game on home turf in this year’s European adventure… #UTV pic.twitter.com/xvrOVSUHIf

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) October 2, 2024