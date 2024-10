«Παραλίγο να χάσω τη φωνή μου»: Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ όπως δεν τον έχεις δει ποτέ ξανά

Όταν κάποιος κάνει εικόνα τον πρίγκιπα Γουίλιαμ τα τελευταία χρόνια, οι πρώτες εικόνες που του έρχονται στο μυαλό είναι ένας ήρεμος τύπος, χαμογελαστός τις περισσότερες φορές, που δίνει χειραψίες, παίρνει αγκαλιά παιδάκια και κάνει πρόβες το στέμμα για όταν θα αναλάβει τον θρόνο. Α, ναι: και να κοντράρεται με τον αδερφό του πρίγκιπα Χάρι.

Σίγουρα, πάντως, δεν τον έχουμε στο μυαλό μας σαν έναν φανατικό υποστηρικτή του ποδοσφαίρου, που τρελαίνεται με την αγαπημένη του ομάδα. Κι όμως, ο πρίγκιπας της Ουαλίας είναι μεγάλος φαν της Άστον Βίλα και το βράδυ της Τετάρτης δεν έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στις κερκίδες του Βίλα Παρκ, για να δει το αγαπημένο του κλαμπ κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου στο πρώτο εντός έδρας αγώνα του στο Τσάμπιονς Λιγκ μετά από 41 χρόνια.

Ok, δεν έκατσε στο… πέταλο με τους οργανωμένους, αλλά έδειξε από νωρίς ότι ήταν ο αγώνας που δεν θα έχανε με τίποτα, κάνοντας όλα τα κλασικά πράγματα που κάνουν και οι υπόλοιποι κοινοί θνητοί.

Πριν το ματς ανέβασε ποστ στο Χ, γράφοντας: «Έτοιμοι για το πρώτο εντός έδρας ματς σε αυτή την Ευρωπαϊκή περιπέτεια…». Ενώ γνώρισε και από κοντά τους παίκτες της Άστον Βίλα που το 1982 είχαν κατακτήσει το Κύπελλο Πρωταθλητριών (πλέον Τσάμπιονς Λιγκ) – ok, αυτό δεν το κάνουν οι κοινοί θνητοί.

42 years on, our 1982 European Cup winning legends are here on an historic night for @AVFCOfficial

Ready for the first game on home turf in this year’s European adventure… #UTV pic.twitter.com/xvrOVSUHIf

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) October 2, 2024