Ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ φέρνει… τιμωρία στη Σέλτικ

Ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ, Διάδοχος του θρόνου του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι γνωστός ποδοσφαιρόφιλος. Ο Άγγλος γαλαζοαίματος παρακολουθεί συχνά τα παιχνίδια της Άστον Βίλα, πανηγυρίζει τα γκολ με ένταση και εκδηλώνει τα συναισθήματα του, ενώ έχει αποκαλύψει πως γράφει με ψευδώνυμο σε φόρουμ οπαδών της ομάδας του.

Ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ βρέθηκε την Τετάρτη στο Βίλα Παρκ και είδε τους «Βίλανς» να επικρατούν 4-2 της Σέλτικ και να προκρίνονται από τη League Phase του Champions League. Ο 40χρονος ευγενής ξέσπασε σε έξαλλους πανηγυρισμούς ειδικά στο τέταρτο γκολ στις καθυστερήσεις, με τον φωτογραφικό φακό να αποτυπώνει τη στιγμή.

Prince William celebrating the Aston Villa win against Celtic at Villa Park 😂⚽ pic.twitter.com/jt7aV4fysj

— royal watcher (@royalnewsss) January 30, 2025