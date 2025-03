Υπερθέαμα: Όλα τα γκολ του Champions League (vids)

Ολοκληρώθηκε το πρώτο κομμάτι της φάσης των «16» του Champions League, με τις ομάδες να δίνουν μεγάλες μάχες και να προσφέρουν πλούσιο θέαμα.

Νίκη μισή – πρόκριση για την Λίβερπουλ στο «Παρκ Ντε Πρενς», με τους παίκτες του Άρνε Σλοτ να επικρατούν της Παρί Σεν Ζερμέν με 1-0. Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι και είχαν ευκαιρίες για να σκοράρουν, αλλά δεν τις εκμεταλλεύτηκαν, με τον Έλιοτ στο 87’ να τους τιμωρεί και να δίνει το διπλό στους Reds και ξεκάθαρο προβάδισμα ενόψει Άνφιλντ.

Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε η Μπάγερν Μονάχου τον γερμανικό «εμφύλιο» με την Λεβερκούζεν, με τους Βαυαρούς να επικρατούν με το εμφατικό 3-0. Δύο γκολ ο Χάρι Κέιν (9’, 75’), ένα ο Τζαμάλ Μουσιάλα (54’) για την ομάδα του Βινσέντ Κομπανί.

Μπορεί να έπαιζε με 10 ποδοσφαιριστές από το 22’, όταν αποβλήθηκε ο Κουμπαρσί, αλλά η Μπαρτσελόνα βρήκε τον τρόπο να πάρει τη νίκη στη Λισαβόνα απέναντι στην Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη με 1-0. Το «χρυσό» γκολ για τους Καταλανούς πέτυχε ο Ραφίνια στο 61’.

Με το… ενάμιση πόδι στα προημιτελικά του Champions League βρίσκεται η Ίντερ, που επικράτησε εκτός έδρας της Φέγενορντ με 2-0. Ο Τουράμ στο 38’ άνοιξε το σκορ για τους Νερατζούρι και ο Λαουτάρο Μαρτίνες στο 50’ σφράγισε τη νίκη για τους Μιλανέζους.

Στο ντέρμπι της Μαδρίτης, η Ρεάλ επικράτησε της Ατλέτικο με 2-1 και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα προημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Η Βασίλισσα άνοιξε το σκορ στο 4ο λεπτό με τον Ροντρίγκο, οι Ροχιμπλάνκος ισοφάρισαν στο 32’ με τον Άλβαρες, αλλά οι Μερέγχες στο 55’ έκαναν το 2-1 με τον Ντίας.

«Πάρτι» της Άρσεναλ στην Ολλανδία, με τους Κανονιέρηδες να ισοπεδώνουν με 7-1 την Αϊντχόφεν. Πλουραλισμός στην επίθεση για την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα, που είχε έξι διαφορετικούς σκόρερ. Τίμπερ (18’), Ναουνέρι (21’) και Μερίνο (31’), Όντεγκααρντ (47’, 73’), Τροσάρ (48’) και Καλαφιόρι (85’) τα γκολ για τους νικητές. Λανγκ (43’) για τους γηπεδούχους.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στη Γερμανία ανάμεσα στην Ντόρτμουντ και την Λιλ, με τις δύο ομάδες να έρχονται ισόπαλες 1-1. Οι Βεστφαλοί προηγήθηκαν στο 22’ με τον Αντεγέμι. Αλλά οι Γάλοι απάντησαν στον 68’ με τον Χάραλντσον.

Μεγάλο διπλό, που την φέρνει «αγκαλιά» με την πρόκριση στην επόμενη φάση πέτυχε η Άστον Βίλα στο Βέλγιο, με τους Χωριάτες να επικρατούν της Κλαμπ Μπριζ με 3-1. Μπέιλε στο 3’, Μέχελε (αυτ.) στο 82’ και Ασένσιο (πεν.) στο 88’ τα γκολ για τους νικητές. Οι γηπεδούχοι είχαν ισοφαρίσει σε 1-1 στο 12’ με τον Ντε Κάιπερ, μετά από ασίστ του Τζόλη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων στους «16» του Champions League:

Κλαμπ Μπριζ – Άστον Βίλα 1-3

Ντόρτμουντ – Λιλ 1-1

Ρεάλ – Ατλέτικο 2-1

Αϊντχόφεν – Άρσεναλ 1-7

Φέγενορντ – Ίντερ 0-2

Μπάγερν – Λεβερκούζεν 3-0

Παρί – Λίβερπουλ 0-1

Μπενφίκα – Μπαρτσελόνα 0-1

Αναλυτικά οι ρεβάνς των «16»

11/3, 19:45 Μπαρτσελόνα – Μπενφίκα

11/3, 22:00 Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν

11.3, 22:00 Ίντερ – Φέγενορντ

11/3, 22:00 Λεβερκούζεν – Μπάγερν Μονάχου

12/3,19:45 Λιλ – Ντόρτμουντ

12/3, 22:00 Άστον Βίλα – Κλαμπ Μπριζ

12/3, 22:00 Ατλέτικο – Ρεάλ

12/3, 22:00 Άρσεναλ – Αϊντχόφεν

Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά

Παρί – Λίβερπουλ Vs Κλαμπ Μπριζ – Άστον Βίλα

Αϊντχόφεν – Άρσεναλ Vs Ρεάλ – Ατλέτικο

Μπενφίκα – Μπαρτσελόνα Vs Ντόρτμουντ – Λιλ

Μπάγερν – Λεβερκούζεν Vs Φέγενορντ – Ίντερ

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Αϊντχόφεν – Άρσεναλ ή Ρεάλ – Ατλέτικο Vs Παρί – Λίβερπουλ ή Κλαμπ Μπριζ – Άστον Βίλα

Μπενφίκα – Μπαρτσελόνα ή Ντόρτμουντ – Λιλ Vs Μπάγερν – Λεβερκούζεν ή Φέγενορντ – Ίντερ