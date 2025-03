Το πανόραμα του Champions League μετά τα πρώτα ματς της φάσης των «16»

Η Μπάγερν Μονάχου πήρε ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης με τη νίκη της με σκορ 3-0 επί της Λεβερκούζεν, με τις «ασπιρίνες» να έχουν πολύ δύσκολο έργο στη ρεβάνς.

Η Λίβερπουλ ήταν η μεγάλη νικήτρια του ντέρμπι με την Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς νίκησε με σκορ 1-0 μέσα στη Γαλλία. Η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Μπενφίκα με 1-0 στη Λισαβόνα και έχει τον πρώτο λόγο για την πρόκριση, όπως και η Ίντερ που νίκησε με 2-0 τη Φέγενορντ εκτός έδρας.

Χθες Τρίτη (5/3) «κλείδωσαν» ουσιαστικά την πρόκρισή τους στα προημιτελικά του Champions League η Άρσεναλ, με το 7-1 επί της Αϊντχόφεν στην Ολλανδία και η Άστον Βίλα με το 3-1 επί της Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη στο Βέλγιο. Ανοιχτοί λογαριασμοί για Ρεάλ – Ατλέτικο (2-1, ισχνό το προβάδισμα της «Βασίλισσας») και για Ντόρτμουντ – Λιλ (1-1).

Αναλυτικά το πρόγραμμα στους «16» του Champions League

Κλαμπ Μπριζ – Άστον Βίλα 1-3

Αϊντχόφεν – Άρσεναλ 1-7

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1

Ντόρτμουντ – Λιλ 1-1

Φέγενορντ – Ίντερ 0-2

Μπάγερν Μονάχου – Μπάγερ Λεβερκούζεν 3-0

Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ 0-1

Μπενφίκα – Μπαρτσελόνα 0-1

Αναλυτικά οι ρεβάνς των «16»

11/3, 19:45 Μπαρτσελόνα – Μπενφίκα

11/3, 22:00 Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν

11.3, 22:00 Ίντερ – Φέγενορντ

11/3, 22:00 Λεβερκούζεν – Μπάγερν Μονάχου

12/3,19:45 Λιλ – Ντόρτμουντ

12/3, 22:00 Άστον Βίλα – Κλαμπ Μπριζ

12/3, 22:00 Ατλέτικο – Ρεάλ

12/3, 22:00 Άρσεναλ – Αϊντχόφεν

Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά (8-9 & 15-16 Απριλίου)

Παρί – Λίβερπουλ Vs Κλαμπ Μπριζ – Άστον Βίλα

Αϊντχόφεν – Άρσεναλ Vs Ρεάλ – Ατλέτικο

Μπενφίκα – Μπαρτσελόνα Vs Ντόρτμουντ – Λιλ

Μπάγερν – Λεβερκούζεν Vs Φέγενορντ – Ίντερ

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά (29-30 Απριλίου & 6-7 Μαϊου)

Αϊντχόφεν – Άρσεναλ ή Ρεάλ – Ατλέτικο Vs Παρί – Λίβερπουλ ή Κλαμπ Μπριζ – Άστον Βίλα

Μπάγερν – Λεβερκούζεν ή Φέγενορντ – Ίντερ Vs Μπενφίκα – Μπαρτσελόνα Vs Ντόρτμουντ – Λιλ