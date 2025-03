Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της Οδησσού, στρατηγικής σημασίας λιμανιού στη νότια Ουκρανία (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, σπίτι έχει τυλιχτεί στις φλόγες μετά τη ρωσική επίθεση).

Consequences of the Russian attack on the Odessa region

«As a result of the attack, fires broke out in three private residential buildings. Critical infrastructure was also damaged,» the State Emergency Service reported.

According to preliminary information, no one was injured.… pic.twitter.com/xMmtuPWTOl

