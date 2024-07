Ο 20χρονος άνδρας που επιχείρησε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι είχε αναρτήσει αντισημιτικό και αντιμεταναστευτικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο όταν ήταν έφηβος, δήλωσε σήμερα ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του FBI, καταθέτοντας σε μια ακρόαση της Γερουσίας.

Ο αναπληρωτής διευθυντής του FBI Πολ Αμπάτι αποκάλυψε την ύπαρξη αυτού του λογαριασμού σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης, που χρονολογείται από το 2019-20. Τότε, ο Τόμας Κρουκς, ο νεαρός που άνοιξε πυρ σε προεκλογική συγκέντρωση του Τραμπ, θα ήταν 15 ή 16 ετών. Αυτές οι πληροφορίες είναι κάποια από τα πρώτα στοιχεία που δημοσιοποιούνται για το πιθανό κίνητρο του δράστη της επίθεσης.

BREAKING:

New video shows just how early on people spotted the Trump shooter and started alerting the police pic.twitter.com/ZC2wrsJNfm

— Visegrád 24 (@visegrad24) July 15, 2024