Τι αποκάλυψε ο Λαπόρτα για το συμβόλαιο του Μέσι πριν φύγει από τη Μπαρτσελόνα

Ο Λιονέλ Μέσι αποτελεί τον κορυφαίο παίκτη που έχει φορέσει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, όμως ο τρόπος που αποχώρησε το 2021 από τον σύλλογο σόκαρε τον κόσμο του ποδοσφαίρου και άλλαξε για πάντα την ταυτότητα του συλλόγου. Λόγω οικονομικών προβλημάτων, ο Ζοάν Λαπόρτα δεν κράτησε τον Αργεντινό σούπερ σταρ, όμως εξήγησε τους λόγους.

Ο πρώην -από τις 9 Φεβρουαρίου- πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, στο βιβλίο που κυκλοφόρησε και στο οποίο εξηγεί πώς έζησε τα πέντε χρόνια που ήταν πρόεδρος στους Καταλανούς κατά την εποχή Μέσι, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο «αντίο» του Αργεντινού αστέρα στους «μπλαουγκράνα» και πώς οι δύο πλευρές οδηγήθηκαν στο «διαζύγιο».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Λαπόρτα για τον Μέσι:

«Όταν διαπραγματευόταν την ανανέωση, είχε μια πολύ απαιτητική ομάδα, και παρόλο που ο πατέρας του ήταν πιο κατανοητικός, ο στενός του κύκλος έδωσε την εντύπωση ότι δεν ήταν. Καταλήξαμε σε μια τρελή λύση: ένα μακροπρόθεσμο συμβόλαιο με μια αρχική θητεία ως παίκτης της Μπάρτσα και μια δεύτερη ως δανεικός σε μια ομάδα του MLS, κάτι που φαινόταν να παρακάμπτει τους κανόνες της LaLiga. Αλλά η LaLiga μας είπε να το ξεχάσουμε, ότι έπρεπε να υπογράψουμε μια συμφωνία για να πουλήσουμε ένα ποσοστό των τηλεοπτικών δικαιωμάτων για πενήντα χρόνια μέσω ενός fund που ονομάζεται CVC», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λαπόρτα και έπειτα τόνισε πως υπήρχε η πιθανότητα επιστροφής του μετά το τέλος της θητείας του στην Παρί Σεν Ζερμέν.

🚨 Joan Laporta: «The relationship with Messi is not what it used to be. There was also an incident at the Ballon d’Or ceremony where I went to greet him and he considered that we should not greet each other.» «From that point on, there have been some attempts to reach out and… pic.twitter.com/M0KGtldNaX — Barça Universal (@BarcaUniversal) February 23, 2026

«Ο Ζόρζε Μέσι ήρθε σπίτι μου, ετοίμασα το συμβόλαιο, του το έστειλα και δεν απάντησε. Περνάει μια εβδομάδα, δύο… ένα μήνα αργότερα, επιτέλους επιστρέφει σπίτι μου και μου λέει ότι αποφάσισαν να πάνε στην Ίντερ Μαϊάμι, όπου δεν θα βρίσκεται υπό τόση πίεση», τόνισε.