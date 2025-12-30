Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης ο Ζοάν Λαπόρτα

Αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη βρίσκεται εκ νέου ο Ζοάν Λαπόρτα, καθώς το Πρωτοδικείο Ανακριτών αρ. 22 της Βαρκελώνης τον κάλεσε να καταθέσει ως κατηγορούμενος στις 16 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση φερόμενης απάτης που φέρεται να διαπράχθηκε το 2016. Την εξέλιξη επιβεβαίωσε με επίσημη ανακοίνωσή του το Ανώτατο Δικαστήριο της Καταλονίας.

Στην ίδια υπόθεση καλούνται επίσης να καταθέσουν ο αντιπρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ραφαέλ Γιούστε, καθώς και δύο πρώην στελέχη: ο οικονομολόγος Σαβιέ Σάλα ι Μαρτίν και ο πρώην γενικός διευθυντής Ζοάν Ολιβέρ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η καταγγελία αφορά επένδυση συνολικού ύψους 91.500 ευρώ από ιδιώτη επενδύτρια, η οποία υποστηρίζει ότι εξαπατήθηκε μέσω εταιρειών που συνδέονταν με τους κατηγορούμενους.

Η υπόθεση σχετίζεται με δύο επιχειρηματικά σχέδια. Το πρώτο αφορούσε δάνειο με επιτόκιο 6% για την οικονομική ενίσχυση της προσπάθειας ανόδου της Reus Deportiu από τη Segunda B στη Segunda División. Το δεύτερο συνδεόταν με ένα φιλόδοξο project δημιουργίας ακαδημιών ποδοσφαίρου στην Κίνα, εμπνευσμένων από το μοντέλο της La Masia. Η καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι κατέθεσε συνολικά πάνω από 100.000 ευρώ, εκ των οποίων της επιστράφηκαν μόλις 12.500 ευρώ το 2024, έπειτα από αλλεπάλληλες πιέσεις.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Λαπόρτα και ο Ολιβέρ εμφανίζονταν εκείνη την περίοδο ως στελέχη των εταιρειών που προωθούσαν τα δύο επενδυτικά εγχειρήματα. Η δικαστική έρευνα εξετάζει τον ρόλο δύο συγκεκριμένων εταιρειών, της Core Store και της CSSB Limited, εκπρόσωποι των οποίων έχουν επίσης κληθεί να καταθέσουν την ίδια ημέρα.

Η υπόθεση αυτή δεν είναι η πρώτη που φέρνει τον ισχυρό άνδρα της Μπαρτσελόνα αντιμέτωπο με κατηγορίες για φερόμενη απάτη. Πρόκειται για την τρίτη ανοικτή δικαστική διαδικασία που συνδέεται με τη δράση των ίδιων ή συγγενικών εταιρικών σχημάτων. Αρχικά, η συγκεκριμένη καταγγελία είχε τεθεί στο αρχείο, ωστόσο προσφυγή της καταγγέλλουσας οδήγησε το Εφετείο της Βαρκελώνης να διατάξει την επανέναρξη της έρευνας τον Νοέμβριο, κρίνοντας ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για να προχωρήσει η ανακριτική διαδικασία.

Σε μια περίοδο όπου ο Λαπόρτα προσπαθεί να σταθεροποιήσει την οικονομική και αγωνιστική πορεία της Μπαρτσελόνα, η νέα αυτή δικαστική εκκρεμότητα προσθέτει έναν ακόμη πονοκέφαλο, με πολιτικές και επικοινωνιακές προεκτάσεις. Το αν η υπόθεση θα οδηγηθεί σε περαιτέρω ποινικές ευθύνες ή θα καταρρεύσει στο στάδιο της ανάκρισης, μένει να φανεί το επόμενο διάστημα.