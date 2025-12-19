Συνεχίζεται ο «πόλεμος» ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μπαρτσελόνα με αφορμή την υπόθεση «Νεγκρέιρα» που θέλει εμπλεκόμενους τους «Μπλαουγκράνα».

Τρεις ημέρες πριν ο πρόεδρος της «βασίλισσας» είχε εξαπολύσει επίθεση στην χριστουγεννιάτικη γιορτή που παρέθεσε η ομάδα του στους εκπροσώπους του Τύπου, λέγοντας μεταξύ άλλων πως «Είναι πιθανό κάποιες ομάδες να έχουν υποβιβαστεί λόγω της υπόθεσης Νεγκρέιρα».

Λίγα 24ωρα μετά ήρθε η… σειρά του ομολόγου του στην Μπαρτσελόνα να εξαπολύσει τη δική του επίθεση κατά την ομιλία του στη χριστουγεννιάτικη γιορτή των Καταλανών προς τα μέλη και το προσωπικό.

«Όλοι γνωρίζουμε ότι σε κάθε αθλητική, κοινωνική, θεσμική, ακόμη και οικονομική δράση, αφήνουμε το στίγμα μας, ως ένας σεβαστός, αναγνωρισμένος, θαυμαστός και αγαπημένος σύλλογος. Πρέπει επίσης να πω ότι αυτό το κύρος που έχουμε, δημιουργεί έναν φθόνο που γίνεται αρνητικά δεκτός από εκείνους που, μέσω ύπουλων τακτικών, αγνοούν όλους τους κώδικες δεοντολογίας, όχι μόνο στον αθλητισμό, εννοώ γενικά. Φαντάζομαι ότι ξέρετε σε ποιους αναφέρομαι, σε αυτούς που είναι οι αρχιτέκτονες των συνεχιζόμενων εκστρατειών για να δυσφημίσουν το έμβλημά μας και την ίδια μας την ουσία. Δεν θα το επιτρέψουμε αυτό», δήλωσε αρχικά ο Λαπόρτα που μπορεί να μην ανέφερε το όνομα της Ρεάλ ή του Πέρεθ αλλά ουσιαστικά τους «φωτογράφισε».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αυτοί είναι που συγχέουν την εξουσία με την απολυταρχία, αυτοί είναι που έχουν αλαζονεία, αυτοί είναι που έχουν ένα τηλεοπτικό τερατούργημα που ξερνάει μόνο ψέματα και δηλητηριάζει συνεχώς και μόνιμα τον αέρα. Σε αυτούς τους ανθρώπους λέω ότι η Μπάρτσα είναι ξανά δυνατή, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου, και ενώ προσπαθούν να σβήσουν ή να διαστρεβλώσουν την ιστορία, δεν θα τα καταφέρουν. Χτίζουμε μια λαμπρή περίοδο στην ιστορία της Μπάρτσα που θα φτάσει ξανά στη δόξα και θα γράψει ιστορία, και αυτό χάρη σε εσάς».