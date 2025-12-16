O πρόεδρος της Μπαρτσελόνα έγινε… Φραπές: Κατέθεσε για το «σκάνδαλο Νεγκρέιρα» και… επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής (vids, pic)

Απίθανα πράγματα συνέβησαν στην κατάθεση του προέδρου της Μπαρτσελόνα, Τζοάν Λαπόρτα, για την πολύκροτη υπόθεση «Νεγκρέιρα» που έχει προκαλέσει… σεισμό στο ισπανικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Ο καταλανικός σύλλογος κατηγορείται για πληρωμές συνολικού ύψους άνω των 7 εκατομμυρίων ευρώ σε εταιρείες που συνδέονται με τον Χοσέ Μαρία Ενρίκεθ Νεγκρέιρα, την περίοδο 2001-2018, όταν ο ίδιος ήταν αντιπρόεδρος της CTA, δηλαδή της ισπανικής επιτροπής διαιτησίας.

Las declaraciones de Laporta del Caso NEGREIRA son de risas. No pueden ser más culpables JAJAJAJAJ, que triste ser aficionado del Barcelona y que tu era dorada fue toda con corrupción. 💀💀💀 pic.twitter.com/v9aCIgePbY — MT2 (@madrid_total2) December 16, 2025

«Ενημερώθηκα (όταν ανέλαβα την προεδρία το 2003) ότι υπήρχε μια συμβουλευτική υπηρεσία διαιτησίας και θεωρήσαμε ότι είναι ενδεχομένως χρήσιμο για το αθλητικό τμήμα να συνεχίσει να πληρώνει για αυτήν. Η Μπαρτσελόνα δεν έχει κάνει καμία παρέμβαση με σκοπό να χειραγωγήσει τον ανταγωνισμό ή να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Αυτό είναι απολύτως σαφές. Αποδίδω όσα λέγονται σε μια ενορχηστρωμένη εκστρατεία για να αμαυρώσει τη φήμη της Μπάρτσα κατά τη διάρκεια μιας ένδοξης περιόδου, μιας περιόδου που δεν θα καταφέρουν να σπιλώσουν επειδή ο σύλλογος έγινε παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τον τρόπο που κέρδισε και τον τρόπο που έπαιξε» είπε, μεταξύ άλλων, ο Λαπόρτα.

«Δεν θυμάμαι»

Εντύπωση, επίσης, προκάλεσε ένα στιγμιότυπο από την κατάθεση. Ο Λαπόρτα δέχθηκε μία ερώτηση σχετικά με μια πληρωμή του συλλόγου προς τον Νεγκρέιρα ύψους 60.000 ευρώ που είχαν «περαστεί» ως… προϊόντα aloe vera, κάτι που προφανώς προκάλεσε εντύπωση καθώς υπάρχουν υπόνοιες ότι το δώρο ήταν κάτι άλλο. Πώς απάντησε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα; «Είναι μία απόδειξη προ 20ετίας, δεν θυμάμαι». Μία φοβερή απάντηση η οποία θύμισε… Φραπέ και το «δικαίωμα της σιωπής» κατά τη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ…

– Fiscal: Hay una factura de 60.000€ que el concepto es «Packs de regalo Aloe Vera», esto son informes? Laporta: Es una factura de hace 20 años, no la recuerdo. Os juro que estoy a lagrima viva viendo el juicio, este cenutrio no se ha preparado absolutamente nada. pic.twitter.com/lTfAu1Kl1n — FeyValentine (@valentine_fey) December 16, 2025

Η αντίδραση της Ρεάλ και του Φλορεντίνο Πέρεθ:

«Πώς είναι δυνατόν ο πρόεδρος της ένωσης διαιτητών να μας ζητά να το ξεχάσουμε αυτό; Πώς μπορούμε να ξεχάσουμε το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία του ποδοσφαίρου; Πώς μπορούν η RFEF (σ.σ. ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία) και η LaLiga να συμπεριφέρονται έτσι; Έχουν καθήκον να διασφαλίζουν την ακεραιότητα.

🚨🗣️ Florentino Pérez on the Negreira case involving Barcelona: «Who will believe that millions of euros were paid for technical reports that apparently were supposed to be useless because they weren’t even provided to the coaches?» «Who, apparently, didn’t even know of their… pic.twitter.com/xSMCRmLvUx — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 15, 2025

Η υπόθεση Νεγκρέιρα είναι η πιο σοβαρή στο ποδόσφαιρο σήμερα. Γνωρίζουμε ότι πληρώθηκαν περισσότερα από 8 εκατομμύρια ευρώ για τεχνικές αναφορές για τους διαιτητές, και επιπλέον, οι προπονητές δεν τις έλαβαν ποτέ. Ποιος μπορεί να πιστέψει ότι αυτές οι αναφορές, τις οποίες οι προπονητές δεν γνώριζαν καν ότι υπήρχαν, πληρώθηκαν; Υπογραμμίζει την ανάγκη για ριζική αλλαγή» ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ.