Λαπόρτα: «Ρεάλ και Πέρεθ έχουν… Μπαρτσελονίτιδα»

Σαν το… σκύλο με τη γάτα! Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης αποτελούν πιθανότατα το πιο μεγαλύτερο δίπολο στον παγκόσμιο αθλητισμό και όπως είναι αναμενόμενο τα «καρφάκια» εκατέρωθεν δεν λείπουν.

Αυτή τη φορά ήταν η «σειρά» του ισχυρού άνδρα των Καταλανών, Ζοάν Λαπόρτα να επιτεθεί/απαντήσει (όπως το το πάρει κανείς) στην Ρεάλ.

Δίνοντας το «παρών» σε παρουσίαση βιβλίου το οποίο έχει θέμα την Βαρκελώνη και την Καταλονία, ο Λαπόρτα αναφέρθηκε στον ομόλογό του στη βασίλισσα με αφορμή κάποιες αιχμές που έχει αφήσει ο τελευταίος κατά των «μπλαουγκράνα».

«Ο Φλορεντίνα Πέρεθ και η Ρεάλ πάσχουν από… Μπαρτσελονίτιδα», είπε ο Λαπόρτα ελεύθερη μετάφραση κατηγορώντας ουσιαστικά τον Πέρεθ για εμμονή απέναντι στην Μπαρτσελόνα

Μάλιστα ο Λαπόρτα δεν το άφησε εκεί, αλλά έκανε λόγο και για την εύνοια της Ρεάλ από τους διαιτητές και για την ιδιαίτερη πίεση που ασκούν οι Μαδριλένοι μέσω του τηλεοπτικού σταθμού που διαθέτουν, προκειμένου κερδίζουν σφυρίγματα…

«Τώρα που βρίσκομαι στην Ανδόρα, θυμάμαι τις δηλώσεις στη Συνέλευση της Ρεάλ Μαδρίτης, τις οποίες δεν είχα την ευκαιρία να σχολιάσω. Νομίζω ότι είναι οφσάιντ, υποδηλώνουν την… Μπαρτσελονίτιδα που έχουν στη Μαδρίτη. Φαίνεται ότι πρέπει να μιλήσουν για την Μπάρτσα για να δικαιολογήσουν, δεν ξέρω τι.

Είναι παρόντες ανά πάσα στιγμή στη δικαστική διαδικασία της «Υπόθεσης Νεγκρέιρα», ότι την τεντώνουν σαν τσίχλα επειδή ξέρουν ότι δεν υπάρχει τίποτα, αλλά είναι ένας τρόπος να δικαιολογήσουν κάτι που δεν είναι αλήθεια: η Μπάρτσα δεν αγόρασε ποτέ διαιτητή και η Μπάρτσα γενικά δεν ευνοείται από τους διαιτητές.

Ευνοούν τη Ρεάλ σε όλη τους τη ζωή. Χωρίς να επεκταθώ περισσότερο, την περασμένη αγωνιστική, σκόραραν δύο γκολ που από τη δική μου οπτική γωνία είναι σαφές ότι ο Μπέλινγκχαμ αγγίζει την μπάλα με το χέρι του και αυτό του διευκολύνει να σκοράρει. Στην άλλη ο Βινίσιους σπάει τη μύτη του Ινιάκι, και αυτά τα δύο γκολ δεν έπρεπε να είχαν ανέβει και τώρα η Μπάρτσα θα ήταν πρώτη στο πρωτάθλημ. Το τηλεοπτικό κανάλι της Ρεάλ Μαδρίτης προσπαθεί να επηρεάσει τους διαιτητές κάθε εβδομάδα».

Ακόμη ο Λαπόρτα είπε:«Έχουν ένα σύμπλεγμα καταδίωξης ενάντια στην καλύτερη περίοδο στην ιστορία της Μπάρτσα. Δεν τους άρεσε που η Μπάρτσα ήταν η κορυφαία ομάδα στον κόσμο από το 2004 έως το 2015, όταν η Μπάρτσα ήταν κυρίαρχη, και προσπαθούν να βρουν δικαιολογίες που δεν οδηγούν πουθενά.

Ήταν μια ένδοξη εποχή. Ήμασταν η ομάδα που έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο, αναγνωρίσιμη, θαυμασμένη και σεβαστή για αυτά που δώσαμε, αναγνωρισμένη για αυτά που κάναμε και θαυμασμένη για τον τρόπο που το κάναμε. Κερδίσαμε πολλούς τίτλους και το στιλ παιχνιδιού της Μπάρτσα γοήτευσε τον κόσμο. Θαυμάστηκε παγκοσμίως, οπότε μην βρίσκετε άχρηστες δικαιολογίες: Η Μπάρτσα κέρδισε με τα δικά της πλεονεκτήματα. Απλώς προσπαθούν να δικαιολογήσουν τον εαυτό τους», κατέληξε.