sports betsson
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 13:16
ΣΤΑΣΥ: Νέα στάση εργασίας το Σάββατο σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ – Ποιες ώρες θα πραγματοποιηθεί
Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 07:49
Πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι του Πειραιά - Κατάφερε να βγει σώος ο οδηγός
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Λαπόρτα: «Ρεάλ και Πέρεθ έχουν… Μπαρτσελονίτιδα»
Ποδόσφαιρο 28 Νοεμβρίου 2025 | 16:45

Λαπόρτα: «Ρεάλ και Πέρεθ έχουν… Μπαρτσελονίτιδα»

Ο ισχυρός άνδρας της Μπαρτσελόνα εξαπέλυσε επίθεσή στη Ρεάλ και τον Φλορεντίνο Πέρεθ κατηγορώντας τους ότι έχουν εμμονή με την ομάδα του.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ανατροπή: Το «σύνδρομο του απατεώνα» βοηθά στη δουλειά

Ανατροπή: Το «σύνδρομο του απατεώνα» βοηθά στη δουλειά

Spotlight

Σαν το… σκύλο με τη γάτα! Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης αποτελούν πιθανότατα το πιο μεγαλύτερο δίπολο στον παγκόσμιο αθλητισμό και όπως είναι αναμενόμενο τα «καρφάκια» εκατέρωθεν δεν λείπουν.

Αυτή τη φορά ήταν η «σειρά» του ισχυρού άνδρα των Καταλανών, Ζοάν Λαπόρτα να επιτεθεί/απαντήσει (όπως το το πάρει κανείς) στην Ρεάλ.

Δίνοντας το «παρών» σε παρουσίαση βιβλίου το οποίο έχει θέμα την Βαρκελώνη και την Καταλονία, ο Λαπόρτα αναφέρθηκε στον ομόλογό του στη βασίλισσα με αφορμή κάποιες αιχμές που έχει αφήσει ο τελευταίος κατά των «μπλαουγκράνα».

«Ο Φλορεντίνα Πέρεθ και η Ρεάλ πάσχουν από… Μπαρτσελονίτιδα», είπε ο Λαπόρτα ελεύθερη μετάφραση κατηγορώντας ουσιαστικά τον Πέρεθ για εμμονή απέναντι στην Μπαρτσελόνα

Μάλιστα ο Λαπόρτα δεν το άφησε εκεί, αλλά έκανε λόγο και για την εύνοια της Ρεάλ από τους διαιτητές και για την ιδιαίτερη πίεση που ασκούν οι Μαδριλένοι μέσω του τηλεοπτικού σταθμού που διαθέτουν, προκειμένου κερδίζουν σφυρίγματα…

«Τώρα που βρίσκομαι στην Ανδόρα, θυμάμαι τις δηλώσεις στη Συνέλευση της Ρεάλ Μαδρίτης, τις οποίες δεν είχα την ευκαιρία να σχολιάσω. Νομίζω ότι είναι οφσάιντ, υποδηλώνουν την… Μπαρτσελονίτιδα που έχουν στη Μαδρίτη. Φαίνεται ότι πρέπει να μιλήσουν για την Μπάρτσα για να δικαιολογήσουν, δεν ξέρω τι.

Είναι παρόντες ανά πάσα στιγμή στη δικαστική διαδικασία της «Υπόθεσης Νεγκρέιρα», ότι την τεντώνουν σαν τσίχλα επειδή ξέρουν ότι δεν υπάρχει τίποτα, αλλά είναι ένας τρόπος να δικαιολογήσουν κάτι που δεν είναι αλήθεια: η Μπάρτσα δεν αγόρασε ποτέ διαιτητή και η Μπάρτσα γενικά δεν ευνοείται από τους διαιτητές.

Ευνοούν τη Ρεάλ σε όλη τους τη ζωή. Χωρίς να επεκταθώ περισσότερο, την περασμένη αγωνιστική, σκόραραν δύο γκολ που από τη δική μου οπτική γωνία είναι σαφές ότι ο Μπέλινγκχαμ αγγίζει την μπάλα με το χέρι του και αυτό του διευκολύνει να σκοράρει. Στην άλλη ο Βινίσιους σπάει τη μύτη του Ινιάκι, και αυτά τα δύο γκολ δεν έπρεπε να είχαν ανέβει και τώρα η Μπάρτσα θα ήταν πρώτη στο πρωτάθλημ. Το τηλεοπτικό κανάλι της Ρεάλ Μαδρίτης προσπαθεί να επηρεάσει τους διαιτητές κάθε εβδομάδα».

Ακόμη ο Λαπόρτα είπε:«Έχουν ένα σύμπλεγμα καταδίωξης ενάντια στην καλύτερη περίοδο στην ιστορία της Μπάρτσα. Δεν τους άρεσε που η Μπάρτσα ήταν η κορυφαία ομάδα στον κόσμο από το 2004 έως το 2015, όταν η Μπάρτσα ήταν κυρίαρχη, και προσπαθούν να βρουν δικαιολογίες που δεν οδηγούν πουθενά.

Ήταν μια ένδοξη εποχή. Ήμασταν η ομάδα που έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο, αναγνωρίσιμη, θαυμασμένη και σεβαστή για αυτά που δώσαμε, αναγνωρισμένη για αυτά που κάναμε και θαυμασμένη για τον τρόπο που το κάναμε. Κερδίσαμε πολλούς τίτλους και το στιλ παιχνιδιού της Μπάρτσα γοήτευσε τον κόσμο. Θαυμάστηκε παγκοσμίως, οπότε μην βρίσκετε άχρηστες δικαιολογίες: Η Μπάρτσα κέρδισε με τα δικά της πλεονεκτήματα. Απλώς προσπαθούν να δικαιολογήσουν τον εαυτό τους», κατέληξε.

Headlines:
Business
ΟΠΑΠ: Τι φέρνει η εποχή Allwyn – Το μήνυμα Κόμαρεκ

ΟΠΑΠ: Τι φέρνει η εποχή Allwyn – Το μήνυμα Κόμαρεκ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ανατροπή: Το «σύνδρομο του απατεώνα» βοηθά στη δουλειά

Ανατροπή: Το «σύνδρομο του απατεώνα» βοηθά στη δουλειά

Economy
Bloomberg: Υποψηφιότητα Πιερρακάκη για προεδρία Eurogroup

Bloomberg: Υποψηφιότητα Πιερρακάκη για προεδρία Eurogroup

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Ο Ερντογάν στα αποδυτήρια της εθνικής Τουρκίας – Τα τετ α τετ με Οσμάν και Αταμάν (vid)
Μπάσκετ 28.11.25

Ο Ερντογάν στα αποδυτήρια της εθνικής Τουρκίας – Τα τετ α τετ με Οσμάν και Αταμάν (vid)

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επισκέφτηκε τα αποδυτήρια της εθνικής Τουρκίας, μετά τη νίκη επί της Βοσνίας για τα προκριματικά του MundoBasket 2027 και είχε τετ α τετ με τους Αταμάν και Όσμαν.

Σύνταξη
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης στηρίζει τον Γιώργο Κουγιουμτσίδη στην προετοιμασία του για τους Ολυμπιακούς Αγώνες (pics)
Άλλα Αθλήματα 28.11.25

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης στηρίζει τον Γιώργο Κουγιουμτσίδη στην προετοιμασία του για τους Ολυμπιακούς Αγώνες (pics)

O Bαγγέλης Μαρινάκης στηρίζει έμπρακτα τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή της ελεύθερης πάλης, Γιώργο Κουγιουμτσίδη στην προετοιμασία του για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δολοφονία Σαλαμίνα: Ηχητικό ντοκουμέντο με την 75χρονη ικετεύει για στη ζωή της – «Σε παρακαλώ πάρε ό,τι θες και φύγε…»
Ελλάδα 28.11.25

Δολοφονία Σαλαμίνα: Ηχητικό ντοκουμέντο με την 75χρονη ικετεύει για στη ζωή της – «Σε παρακαλώ πάρε ό,τι θες και φύγε…»

Το ηχητικό ντοκουμέντο αποτυπώνει τον τρόμο της 75χρονης στη Σαλαμίνα, τη στιγμή που η νύφη της σπάει το παράθυρο και εισβάλει στο σπίτι.

Σύνταξη
Έκκληση ΟΗΕ σε ΗΠΑ: Συνεχίστε να φιλοξενείτε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο
Κόσμος 28.11.25

Έκκληση ΟΗΕ σε ΗΠΑ: Συνεχίστε να φιλοξενείτε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Τζέρεμι Λόρενς, δήλωσε για τους αιτούντες άσυλο πως «δικαιούνται προστασία βάσει του διεθνούς δικαίου και αυτή θα πρέπει να δοθεί με τη συνήθη διαδικασία».

Σύνταξη
Ουκρανία: Η διαφθορά εμπόδιο για την ένταξη στην ΕΕ – Οι Βρυξέλλες ζητούν λογοδοσία
Στενεύει ο κλοιός 28.11.25

Ουκρανία: Η διαφθορά εμπόδιο για την ένταξη στην ΕΕ – Οι Βρυξέλλες ζητούν λογοδοσία

Το σκάνδαλο διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα στην Ουκρανία πλήττει τις φιλοδοξίες του Κιέβου για ένταξη στην ΕΕ. Οι Βρυξέλλες καλούν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να οδηγήσει στη δικαιοσύνη συνεργάτες του.

Σύνταξη
Ο πρώην βοηθός της πριγκίπισσας Νταϊάνα λέει ότι εκείνη τον θεωρούσε «εσωτερικό εχθρό» – «Ήταν ανατριχιαστικό»
Τι θα γινόταν αν... 28.11.25

Ο πρώην βοηθός της πριγκίπισσας Νταϊάνα λέει ότι εκείνη τον θεωρούσε «εσωτερικό εχθρό» - «Ήταν ανατριχιαστικό»

Ο στενότερος συνεργάτης της Νταϊάνα — ο πρώην ιδιωτικός γραμματέας της Πάτρικ Τζέφσον — πιστεύει ότι ο γάμος της δεν θα είχε καταστραφεί αν δεν είχε γίνει η συγκλονιστική συνέντευξη στο Panorama του BBC.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Απορημένοι οι επιστήμονες στις ΗΠΑ – Γιατί οι νέοι είναι αισιόδοξοι με τέτοια οικονομία;
Νεανική αισιοδοξία 28.11.25

Απορημένοι οι επιστήμονες στις ΗΠΑ - Γιατί οι νέοι είναι αισιόδοξοι με τέτοια οικονομία;

Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος στις ΗΠΑ έχει υποχωρήσει για τέσσερις συνεχόμενους μήνες, παρ΄όλα αυτά οι νέοι δεν φαίνεται να απογοητεύονται.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Παγκόσμιος συναγερμός για το sextortion: Μάστιγα σε ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Αυστραλία – Θύματα κάτω των 12 ετών
Τα στοιχεία 28.11.25

Παγκόσμιος συναγερμός για το sextortion – Μάστιγα σε ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Αυστραλία - Θύματα κάτω των 12 ετών

Ανησυχητική αύξηση των περιστατικών σεξουαλικής εκβίασης (sextortion) ανηλίκων παγκοσμίως - Τι δείχνουν οι τελευταίες έρευνες - Ο ρόλος της τεχνολογίας και των ΑΙ εργαλείων - Γιατί σιωπούν τα θύματα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Συγγενής του «Φραπέ» απειλεί τον Ανδρουλάκη – Ενόχλησε η φωτογραφία της κουμπαριάς με την οικογένεια Μητσοτάκη
Σίριαλ 28.11.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Συγγενής του «Φραπέ» απειλεί τον Ανδρουλάκη – Ενόχλησε η φωτογραφία της κουμπαριάς με την οικογένεια Μητσοτάκη

«Φωτιές» άναψε το δημοσίευμα από τα παλιά, που έδειξε στη Βουλή χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να αποδείξει την κουμπαριά της οικογένειας Μητσοτάκη με τον «Φραπέ» του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
«Μας βίασαν μπροστά σε όλους»: Ο πόλεμος πάνω στα σώματα των κοριτσιών του Σουδάν
Σεξουαλική βία 28.11.25

«Μας βίασαν μπροστά σε όλους»: Ο πόλεμος πάνω στα σώματα των κοριτσιών του Σουδάν

Στο Aweil, γυναίκες και κορίτσια περιγράφουν πώς ομαδικοί βιασμοί, απαγωγές και δολοφονίες τις ανάγκασαν να φύγουν από το Σουδάν. Η σεξουαλική βία δεν ήταν σκιά του πολέμου, αλλά ο πυρήνας του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΟΗΕ: Ζητά «εις βάθος» έρευνα για την «κατά τα φαινόμενα συνοπτική εκτέλεση» δύο Παλαιστινίων στην Τζενίν
Σκληρές εικόνες 28.11.25

Ο ΟΗΕ ζητά «εις βάθος» έρευνα για την «κατά τα φαινόμενα συνοπτική εκτέλεση» δύο Παλαιστινίων στην Τζενίν

Δύο Παλαιστίνιοι πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησης της αστυνομίας και του στρατού του Ισραήλ την ώρα που παραδίδονταν στις δυνάμεις ασφαλείας της Τζενίν

Σύνταξη
Νοτιοανατολική Ασία: Τουλάχιστον 321 νεκροί, χιλιάδες εκτοπισμένοι, πόλεις βυθισμένες στο νερό
Χιλιάδες εκτοπισμένοι 28.11.25

Τουλάχιστον 321 νεκροί από τις φονικές πλημμύρες στη νοτιοανατολική Ασία – Πόλεις βυθισμένες στο νερό

Χιλιάδες άνθρωποι σε Ινδονησία, Ταϊλάνδη και Μαλαισία παραμένουν μακριά από τα σπίτια τους ή παγιδευμένοι στα νερά των πλημμυρών από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τη νοτιοανατολική Ασία

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Με 40 χιλιοστά βροχής έκλεισαν οι δρόμοι – Η εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων προτεραιότητα της κυβέρνησης
«Παρακμή» 28.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Με 40 χιλιοστά βροχής έκλεισαν οι δρόμοι – Η εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων προτεραιότητα της κυβέρνησης

«Με δεδομένες τις αδυναμίες της Αττικής και την πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης, οι ευθύνες της κυβέρνησης, αλλά και της Περιφέρειας είναι μεγάλες», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ποιος τράβηξε πραγματικά την ανατριχιαστική φωτογραφία του «κοριτσιού της Ναπάλμ;»
«Ο τρόμος του πολέμου» 28.11.25

Ποιος τράβηξε πραγματικά την ανατριχιαστική φωτογραφία του «κοριτσιού της Ναπάλμ;»

Ένα αμφιλεγόμενο ντοκιμαντέρ του Netflix ακολουθεί μια έρευνα για την αλήθεια πίσω από μια από τις πιο σημαντικές φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί ποτέ σε καιρό πολέμου, την ανατριχιαστική εικόνα του «κοριτσιού της Ναπάλμ».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τέμπη: Μαζική η εκδήλωση του Κινήματος Δημοκρατίας – Παρόντες Πάνος Ρούτσι και Βασίλης Χατζηχαραλάμπους
Δείτε φωτογραφίες 28.11.25

Μαζική η εκδήλωση του Κινήματος Δημοκρατίας για τα Τέμπη - Παρόντες Πάνος Ρούτσι και Βασίλης Χατζηχαραλάμπους

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, τόνισε ότι το κράτος όφειλε να προστατεύσει το σημείο της τραγωδίας στα Τέμπη και να σεβαστεί τους συγγενείς

Σύνταξη
Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας – Παραδέχθηκε ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του
Κόσμος 28.11.25

Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας – Παραδέχθηκε ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του

Από τη θέση του υπουργού Άμυνας της Ρουμανίας παραιτήθηκε ο Ιονούτ Μοστεάνου, μετά την παραδοχή του ότι υπήρχαν ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο