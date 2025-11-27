Σκάνδαλο στην Μπαρτσελόνα: Εντοπίστηκαν παράνομοι εργάτες στην κατασκευή του «Καμπ Νου» (pic)

Σκάνδαλο ξέσπασε στη Βαρκελώνη σχετικά με την κατασκευή του «Καμπ Νου», καθώς μετά από έρευνα του ισπανικού και τουρκικού συνδικάτου, υπήρξαν αρκετές καταγγελίες για παραβίαση των εργασιακών κανόνων.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το ισπανικό συνδικάτο ανέφερε στην Επιθεώρηση Εργασίας της Καταλονίας την ύπαρξη περίπου 80 παράτυπων Τούρκων εργατών στο χώρο, λέγοντας ότι ορισμένοι εργάζονταν εκεί για περισσότερο από ένα χρόνο.

Μάλιστα, αρκετοί εργαζόμενοι αναφέρουν πως ξεκίνησαν τις δουλειές τους την ημέρα που έφτασαν στη Βαρκελώνη χωρίς συμβόλαια ή ενημερώσεις ασφαλείας, καθώς οι μηνιαίες ώρες συχνά έφταναν τις 250 έως 300, κάτι που υπερβαίνει τα ισπανικά νόμιμα όρια.

Από τη μεριά της, η Μπαρτσελόνα ρίχνει το μπαλάκι στην άλλη πλευρά και αναφέρει ότι η πλειονότητα των εργαζομένων απασχολούνται από υπεργολαβικές εταιρείες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τις εργασιακές τους σχέσεις, και ότι ο σύλλογος διατηρεί κατά γράμμα την ισχύουσα νομοθεσία σε όλες τις φάσεις του έργου.