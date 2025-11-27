Σκάνδαλο στην Μπαρτσελόνα: Εντοπίστηκαν παράνομοι εργάτες στην κατασκευή του «Καμπ Νου» (pic)
Χαμός στην Μπαρτσελόνα, καθώς εντοπίστηκαν παράνομοι Τούρκοι εργάτες στην κατασκευή του «Καμπ Νου».
- Ξεκινούν την Παρασκευή οι αιτήσεις συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις - Πότε λήγει η προθεσμία
- Φρίκη: Σκότωσε αδελφή, σύζυγο, τους δυο γιους του και αυτοκτόνησε
- Οι αλλαγές που φέρνει η συμφωνία κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων για τις συλλογικές συμβάσεις
- Επίδομα παιδιού - Α21: Πότε ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα;
Σκάνδαλο ξέσπασε στη Βαρκελώνη σχετικά με την κατασκευή του «Καμπ Νου», καθώς μετά από έρευνα του ισπανικού και τουρκικού συνδικάτου, υπήρξαν αρκετές καταγγελίες για παραβίαση των εργασιακών κανόνων.
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το ισπανικό συνδικάτο ανέφερε στην Επιθεώρηση Εργασίας της Καταλονίας την ύπαρξη περίπου 80 παράτυπων Τούρκων εργατών στο χώρο, λέγοντας ότι ορισμένοι εργάζονταν εκεί για περισσότερο από ένα χρόνο.
Μάλιστα, αρκετοί εργαζόμενοι αναφέρουν πως ξεκίνησαν τις δουλειές τους την ημέρα που έφτασαν στη Βαρκελώνη χωρίς συμβόλαια ή ενημερώσεις ασφαλείας, καθώς οι μηνιαίες ώρες συχνά έφταναν τις 250 έως 300, κάτι που υπερβαίνει τα ισπανικά νόμιμα όρια.
Δείτε την ανάρτηση για τους παράνομους εργάτες στο «Καμπ Νου» της Μπαρτσελόνα
Up to 79 illegal Turkish workers were found assisting with the renovation works at the Spotify #Camp_Nou and were sent back to Turkey without being paid.
The company under subcontract for the renovation works has also been fined €1.09m.#laliga #Barcelona pic.twitter.com/OITnFCwLB5
— Sex🍑💦 Football ⚽ (@Sexx_FootBall) November 27, 2025
Από τη μεριά της, η Μπαρτσελόνα ρίχνει το μπαλάκι στην άλλη πλευρά και αναφέρει ότι η πλειονότητα των εργαζομένων απασχολούνται από υπεργολαβικές εταιρείες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τις εργασιακές τους σχέσεις, και ότι ο σύλλογος διατηρεί κατά γράμμα την ισχύουσα νομοθεσία σε όλες τις φάσεις του έργου.
- Χωρίς τον καλύτερο παίκτη της η Καϊράτ κόντρα στον Ολυμπιακό
- Euroleague: Κέντρικ Ναν και Σέιβον Σιλντς οι MVP της 13ης αγωνιστικής
- Ο Ελ Κααμπί, o Βαζέχα και ένα σπουδαίο επίτευγμα
- Το… γύρισε ο Βινίσιους: Υπογράφει νέο συμβόλαιο με τη Ρεάλ
- Έκτακτο ΔΣ στην Παρτίζαν: Προσπαθούν να μεταπείσουν τον Ομπράντοβιτς
- Στη Θεσσαλονίκη για την Εθνική ο Σπανούλης ενόψει Ρουμανίας (pics)
- Έπεσαν οι υπογραφές: Στα χέρια του Μυστακίδη κι επίσημα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ
- Η απίθανη «οβίδα» του Τσικίνιο υποψήφια για γκολ της βραδιάς στο Champions League (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις