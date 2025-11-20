«Το παγκόσμιο είδωλο Μέσι»: Οι ύμνοι Ινφαντίνο και η ευχή Άλμπα για το Καμπ Νου

Μόνο καλά λόγια είχε να πει ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο για τον Λιονέλ Μέσι, που όπως είπε ανυπομονεί να δει τον Αργεντινό σταρ στο έκτο Μουντιάλ της καριέρας του. Παράλληλα, ο Ινφαντίνο χαρακτήρισε «ποδοσφαιρικό είδωλο» τον Αργεντινό που «έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο Ινφαντίνο ήταν ασταμάτητος στις δηλώσεις του για τον Μέσι. Αρχικά, ξεκίνησε με την Εθνική Αργεντινής: «Οι νυν παγκόσμιοι πρωταθλητές είναι οι πρώτοι εκπρόσωποι της CONMEBOL που προκρίθηκαν στο Μουντιάλ 2026 και αναμφίβολα ονειρεύονται να κερδίσουν ένα τέταρτο αστέρι. Όμως, ξέρουν και οι ίδιοι πως δεν είναι εύκολο να διατηρήσεις ένα τόσο υψηλό επίπεδο για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρόλα αυτά η Αργεντινή το έχει καταφέρει. Συγχαρητήρια σε όλους, σε ολόκληρη την ομάδα, καθώς και στον προπονητή Λιονέλ Σκαλόνι και στον πρόεδρο της Αργεντινής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Κίκι Τάπια».

Μετά, αναφέρθηκε στον Μέσι: «Ανυπομονώ να δω τον Λίο Μέσι να παίζει στο έκτο Παγκόσμιο Κύπελλο της μεγάλης και σπουδαίας καριέρας του».

Ο Ινφαντίνο πρόσθεσε: «Ποδοσφαιρικά είδωλα όπως ο Μέσι έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του αθλήματός μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Μέσι είναι ένα αναγνωρισμένο και σεβαστό είδωλο σε μια χώρα όπου το αμερικανικό ποδόσφαιρο, το μπέιζμπολ και το μπάσκετ παρακολουθούνται με μεγάλη αφοσίωση. Είναι ένας πραγματικός πρεσβευτής που συνεχίζει να σπάει ρεκόρ στο MLS».

Από την πλευρά του, ο πρώην αμυντικός της Μπαρτσελόνα και συμπαίκτης του Λιονέλ Μέσι όχι μόνο στους «μπλαουγκράνα» αλλά και στην Ίντερ Μαϊάμι, Τζόρντι Άλμπα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Αργεντινός θα τιμηθεί στο Καμπ Νου.

Ο Αλμπα αποκάλυψε: «Θέλει να τιμηθεί και ελπίζω να συμβεί αυτό. Το αξίζει, θα είναι μια απίστευτη γιορτή. Όλοι περιμένουν αυτή τη στιγμή. Είναι ο καλύτερος παίκτης στην ιστορία και το Καμπ Νου αξίζει να νιώσει ξανά την ενέργειά του».

«Ο Γιαμάλ είναι ένας φανταστικός παίκτης, αλλά ο Μέσι είναι ασυναγώνιστος», τόνισε, επίσης, ο Άλμπα.