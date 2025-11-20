sports betsson
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
Ο Μέσι βραβεύεται ως πιο αγαπητός παίκτης της Μπαρτσελόνα και συγκινείται: «Ήθελα να περάσω όλη μου την καριέρα στη Βαρκελώνη»
Ο κόσμος της Βαρκελώνης «μίλησε» και ανέδειξε τον Λιονέλ Μέσι ως πιο αγαπητό παίκτη στην ιστορία της «Μπάρτσα», με τον Αργεντινό να δακρύζει κατά την παραλαβή του βραβείου του.

Η καταλανική εφημερίδα Sport παρέδωσε στον Λιονέλ Μέσι το βραβείο του «Πιο αγαπητού παίκτη στην ιστορία της Μπαρτσελόνα», όπως τον ανέδειξε μέσω ψηφοφορίας ο κόσμος της Βαρκελώνης. Η πόλη στην οποία ο Αργεντινός θρύλος της μπάλας μεγαλούργησε και όπου πάτησε για πρώτη φορά το πόδι του σε ηλικία 12 ετών, τον ευχαρίστησε για όσες χαρές και επιτυχίες πρόσφερε στους κατοίκους και την ομάδα, το «καμάρι» της.

Τα μηνύματα που οι απλοί φίλαθλοι έστειλαν στον Μέσι και τα οποία του προβλήθηκαν μέσω βίντεο, συγκίνησαν τον 38χρονο σούπερσταρ, κατά την παραλαβή του βραβείου από τον διευθυντή της καταλανικής εφημερίδας, ο οποίος ταξίδεψε μέχρι το Μαϊάμι για αυτή την περίσταση.

Ο Μέσι παρακολούθησε με προσοχή το υπέροχο βίντεο που επενδύθηκε με θρυλικές στιγμές της καριέρας του στη «Μπάρτσα» και με την ολοκλήρωσή του τα μάτια του Αργεντινού δεν… έλεγαν ψέμματα. Ο Μέσι ήταν εμφανώς συγκινημένος και μιλώντας για την τιμή αυτή, επανέλαβε για ακόμη μια φορά πως αν ήταν στο χέρι του, δεν θα είχε φύγει ποτέ από τη Μπαρτσελόνα. Παράλληλα, επανέλαβε την πρόθεσή του να επιστρέψει για πάντα στη Βαρκελώνη, προκειμένου να γίνει μόνιμος κάτοικός της μετά το τέλος της καριέρας του.

«Είναι το σπίτι μου, οι άνθρωποί μου»

Ακολουθούν όσα ανέφερε ο Λιονέλ Μέσι κατά την παραλαβή του βραβείου:

«Η αλήθεια είναι ότι έχουμε περάσει τόσα πολλά μαζί, καλά και όχι τόσο καλά πράγματα, κάτι που είναι φυσιολογικό σε μια καριέρα τόσων ετών. Δεν είναι όλα υπέροχα και περνάς δύσκολες στιγμές. Αλλά, είναι το σπίτι μου, το μέρος μου, οι άνθρωποί μου. Θα ήθελα να είχα περάσει όλη μου την καριέρα εκεί χωρίς να χρειαστεί να πάω σε άλλο σύλλογο. Και… και, λοιπόν, να είχα παίξει εκεί μόνο στην Ευρώπη.

Δυστυχώς, τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά, αλλά θα έχω πάντα αναμνήσεις για μια ζωή από όλες τις στιγμές που μοιραστήκαμε. Και, λοιπόν, είμαι ευγνώμων γι’ αυτό. Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που πήγα στη Βαρκελώνη, από τότε που πήγα στο γήπεδο. Έπρεπε να αποσυρθώ από τον σύλλογο χωρίς οπαδούς λόγω της πανδημίας, οπότε ήταν και μια ασυνήθιστη χρονιά. Και, λοιπόν, πολλές όμορφες αναμνήσεις, οπότε ευχαριστώ πολύ όλους τους ανθρώπους της Βαρκελώνης. Και, προφανώς, έχω επίσης μια πολύ ιδιαίτερη αγάπη για όλους.

Προφανώς, θα επιστρέψω. Θα είμαι στο γήπεδο όπως κάθε άλλος οπαδός, ακολουθώντας την ομάδα, τον σύλλογο και θα είμαι απλώς ένας ακόμη υποστηρικτής. Προς το παρόν, πιθανότατα θα είμαι εδώ για μερικά χρόνια ακόμα, αλλά επιστρέφουμε στη Βαρκελώνη επειδή, όπως έλεγα πάντα, είναι το μέρος μου, το σπίτι μου. Μας λείπει πολύ, οπότε θα επιστρέψουμε».

Economy
Eurogroup: Το «φαβορί» Πιερρακάκης και οι καραμπόλες με την ΕΚΤ

Eurogroup: Το «φαβορί» Πιερρακάκης και οι καραμπόλες με την ΕΚΤ

NCAA: Νέα σπουδαία εμφάνιση για τον Αβδάλα, έπαιξαν Ροζακέας και Μαντζούκας (vids)
Μπάσκετ 20.11.25

NCAA: Νέα σπουδαία εμφάνιση για τον Αβδάλα, έπαιξαν Ροζακέας και Μαντζούκας (vids)

Ο Νεοκλής Αβδάλας συνεχίζει να πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ και το Virginia Tech παραμένει αήττητο - Τι έκαναν με τη σειρά τους Ροζακέας και Μαντζούκας.

Σύνταξη
Το «σκασιαρχείο» ανάσας του Εμπαπέ για το Ντουμπάι και ο «σύμμαχος» πρόεδρος
Ποδόσφαιρο 20.11.25

Το «σκασιαρχείο» ανάσας του Εμπαπέ για το Ντουμπάι και ο «σύμμαχος» πρόεδρος

«Μπορούμε να του δώσουμε λίγη ελευθερία να πάρει ανάσα» αναρωτήθηκε ο πρόεδρος της γαλλικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου Φιλίπ Ντιαλό ενώ έκανε λόγο και για «παρενόχληση» της ιδιωτικής ζωής του Εμπαπέ

Βάιος Μπαλάφας
«Η UEFA στηρίζει τον Λανουά και την ΕΠΟ»
Ποδόσφαιρο 19.11.25

«Η UEFA στηρίζει τον Λανουά και την ΕΠΟ»

Το τμήμα επικοινωνίας της UEFA πήρε θέση με αφορμή την επίσκεψη της ΑΕΚ και τονίζει ότι η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία στηρίζει τον Λανουά, την ΚΕΔ και την ΕΠΟ

Σύνταξη
Ατλέτικο Μαδρίτης: Έσοδα-ρεκόρ αλλά πρώτη ζημιά μετά την πανδημία και πριν από την πώληση
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Ατλέτικο Μαδρίτης: Έσοδα-ρεκόρ αλλά πρώτη ζημιά μετά την πανδημία και πριν από την πώληση

Μπορεί η Ατλέτικο Μαδρίτης το 2025 να είχε έσοδα-ρεκόρ πάνω από 400 εκατ. ευρώ, όμως είχε ζημιά 6 εκατ. όπως και εκτόξευση του κόστους του ρόστερ. Νέος στόχος τα 475 εκατ. ευρώ σε έσοδα.

Βάιος Μπαλάφας
H Κρίστεν Στιούαρτ δεν ήθελε να γίνει ποτέ το it girl που ονειρευόταν το Χόλιγουντ για εκείνη
Icon 20.11.25

H Κρίστεν Στιούαρτ δεν ήθελε να γίνει ποτέ το it girl που ονειρευόταν το Χόλιγουντ για εκείνη

Στα 35 της χρόνια, η Κρίστεν Στιούαρτ έχει καταφέρει να παραμείνει στην ελίτ της βιομηχανίας του θεάματος, πηγαίνοντας κόντρα σε όλους τους «κανόνες» του Χόλιγουντ. Και το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με το The Chronology of Water είναι η καλύτερη απόδειξη για αυτό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
NCAA: Νέα σπουδαία εμφάνιση για τον Αβδάλα, έπαιξαν Ροζακέας και Μαντζούκας (vids)
Μπάσκετ 20.11.25

NCAA: Νέα σπουδαία εμφάνιση για τον Αβδάλα, έπαιξαν Ροζακέας και Μαντζούκας (vids)

Ο Νεοκλής Αβδάλας συνεχίζει να πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ και το Virginia Tech παραμένει αήττητο - Τι έκαναν με τη σειρά τους Ροζακέας και Μαντζούκας.

Σύνταξη
Στον Πρόεδρο της Βουλής η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση
Επί τάπητος 20.11.25

Στον Πρόεδρο της Βουλής η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση

Συνάντηση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων με την εκτελεστική επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Νωρίτερα την ίδια ημέρα η εκτελεστική επιτροπή της ΚΕΔΕ συναντήθηκε με εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Σε προσυνεννόηση με τη ΝΔ, ο Φραπές το βάζει στα πόδια για να καλύψει το γαλάζιο σκάνδαλο
Πολιτική Γραμματεία 20.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Σε προσυνεννόηση με τη ΝΔ, ο Φραπές το βάζει στα πόδια για να καλύψει το γαλάζιο σκάνδαλο

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, σημειώνει: «Σιωπή, άρνηση, παραπληροφόρηση, συγκάλυψη. Αυτά είναι τα υλικά της πολιτικής «σαλάτας» που μας σερβίρει καθημερινά η κυβέρνηση Μητσοτάκη για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Σύνταξη
«Διαβολική κίνηση» – Τα κόκκινα παπούτσια της Μιράντα Πρίστλι γίνονται ταμπού της μόδας στο Instagram
Να 'χαμε να λέγαμε 20.11.25

«Διαβολική κίνηση» - Τα κόκκινα παπούτσια της Μιράντα Πρίστλι γίνονται ταμπού της μόδας στο Instagram

Το κοντινό πλάνο στα κόκκινα τακούνια με καρφιά της Μιράντα Πρίστλι, στο τρέιλερ της ταινίας «Ο διάβολος φοράει Prada 2», προκαλεί μια κάποια συζήτηση για την αιχμηρή μόδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γεραπετρίτης: «Υποδεχόμαστε τη νέα πρόταση για την Ουκρανία έτσι ώστε να ανοίξει ένα παράθυρο ειρήνης»
Δηλώσεις ΥΠΕΞ 20.11.25

Γεραπετρίτης: «Υποδεχόμαστε τη νέα πρόταση για την Ουκρανία έτσι ώστε να ανοίξει ένα παράθυρο ειρήνης»

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης βρίσκεται στις Βρυξέλλες για τη συνεδρίαση - Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ασχοληθεί με την Ουκρανία, τη Γάζα και το Σουδάν

Σύνταξη
Η Τουρκία καταγγέλλει ότι εκλάπησαν από τα αποδυτήριά της κοσμήματα αξίας 300.000 ευρώ
Προκριματικά Μουντιάλ 20.11.25

Η Τουρκία καταγγέλλει ότι εκλάπησαν από τα αποδυτήριά της κοσμήματα αξίας 300.000 ευρώ

Ισπανία και Τουρκία ήρθαν ισόπαλες 2-2 στη Σεβίλλη στο τελευταίο ματς των προκριματικών του Μουντιάλ, με την τουρκική πλευρά να καταγγέλλει ότι μετά το ματς βρήκε τα αποδυτήριά της... ελαφρότερα κατά περίπου 300.000 ευρώ!

Σύνταξη
Το ΠΑΣΟΚ ζητά την άμεση έκδοση εντάλματος βίαιης προσαγωγής του Φραπέ – «Σε συνεννόηση με την ΝΔ ο ελιγμός του»
Εξεταστική Επιτροπή 20.11.25

Το ΠΑΣΟΚ ζητά την άμεση έκδοση εντάλματος βίαιης προσαγωγής του Φραπέ – «Σε συνεννόηση με την ΝΔ ο ελιγμός του»

Το ΠΑΣΟΚ, σημειώνει ότι ο Φραπές, «αποφεύγει τη Βουλή γιατί εκεί θα αναγκαζόταν να αποκαλύψει όσα η Νέα Δημοκρατία επιθυμεί να μείνουν στο σκοτάδι»

Σύνταξη
Χρυσοχοΐδης: Έχουμε χαρτογραφήσει 20 εγκληματικές οργανώσεις στην Κρήτη με οικογενειακή κυρίως δομή
Τα μέτρα για οπλοκατοχή 20.11.25

Χρυσοχοΐδης: Έχουμε χαρτογραφήσει 20 εγκληματικές οργανώσεις στην Κρήτη με οικογενειακή κυρίως δομή

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εξειδίκευσε τα μέτρα ενάντια στην οπλοκατοχή - Οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις θα έρθουν στη Βουλή τις επόμενες δύο εβδομάδες

Σύνταξη
Απόρριψη της αγωγής κατά του Βιν Ντίζελ — η ενάγουσα προσφεύγει στο εφετείο
Συγκάλυψη; 20.11.25

Απόρριψη της αγωγής κατά του Βιν Ντίζελ — η ενάγουσα προσφεύγει στο εφετείο

Παρά την απόφαση δικαστή στο Λος Άντζελες να απορρίψει τις τελευταίες αξιώσεις της αγωγής για σεξουαλική επίθεση κατά του Βιν Ντίζελ, η πρώην βοηθός του επιμένει ότι δεν κρίθηκε η ουσία της υπόθεσης και καταθέτει έφεση

Σύνταξη
Δυστοπία- Οι επιστήμονες κατασκευάζουν πλέον υπολογιστές από ανθρώπινους εγκεφάλους
Φράνκενσταϊν 20.11.25

Δυστοπία- Οι επιστήμονες κατασκευάζουν πλέον υπολογιστές από ανθρώπινους εγκεφάλους

Σύμφωνα με ερευνητές στην Ελβετία, οι βιολογικοί υπολογιστές που κατασκευάζονται από ανθρώπινα εγκεφαλικά κύτταρα θα μπορούσαν να αποτελέσουν το μέλλον της ενεργειακά αποδοτικής τεχνολογίας – και ήδη έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βίαιη προσαγωγή του Φραπέ ζητά η αντιπολίτευση – Η μεθόδευση της ΝΔ μετά το «στρίβειν δια του υπομνήματος»
Εξεταστική επιτροπή 20.11.25 Upd: 10:55

Βίαιη προσαγωγή του Φραπέ ζητά η αντιπολίτευση – Η μεθόδευση της ΝΔ μετά το «στρίβειν δια του υπομνήματος»

Βουλευτές της αντιπολίτευσης μετά από την άρνηση του «Φραπέ» να καταθέσει στην εξεταστική ζήτησαν την βίαιη προσαγωγή του Γιώργου Ξυλούρη. Η αντιπολίτευση, επίσης έκανε λόγο για προσχηματική επιλογή της ΝΔ να στείλει την υπόθεση στη δικαιοσύνη και τα μέλη της αποχώρησαν την ώρα της ψηφοφορίας επί της πρότασης της πλειοψηφίας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΠΑΣΟΚ για Φραπέ: Έπεσαν οι μάσκες των αντιθεσμικών μεθοδεύσεων της κυβέρνησης – Βαριά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης
Σφοδρά πυρά 20.11.25

ΠΑΣΟΚ για Φραπέ: Έπεσαν οι μάσκες των αντιθεσμικών μεθοδεύσεων της κυβέρνησης – Βαριά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης

«Ο Φραπές, ο κομματάρχης και συνδαιτυμόνας του κ. Μητσοτάκη και εκ των πρωταγωνιστών του σκανδάλου, αρνήθηκε να προσέλθει στην Εξεταστική για να μείνουν κλειστά τα στόματα», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Περιστέρι: «Εγώ έδωσα το βίντεο στη δημοσιότητα» λέει ο πατέρας της 13χρονης που ξυλοκοπήθηκε από συνομήλικη
Στο Περιστέρι 20.11.25

«Το βίντεο το έδωσα εγώ στη δημοσιότητα» - Ο πατέρας της 13χρονης που ξυλοκοπήθηκε από συνομήλική της

«Βρήκα μέσω του διαδικτύου τα ανήλικα που έκαναν την καταγραφή και όταν τους είπα ότι θα πάω στην Αστυνομία, άρχισε το ένα να τα ρίχνει στο άλλο» λέει ο πατέρας του ανήλικου θύματος στο Περιστέρι

Σύνταξη
