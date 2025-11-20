Ο Μέσι βραβεύεται ως πιο αγαπητός παίκτης της Μπαρτσελόνα και συγκινείται: «Ήθελα να περάσω όλη μου την καριέρα στη Βαρκελώνη»

Η καταλανική εφημερίδα Sport παρέδωσε στον Λιονέλ Μέσι το βραβείο του «Πιο αγαπητού παίκτη στην ιστορία της Μπαρτσελόνα», όπως τον ανέδειξε μέσω ψηφοφορίας ο κόσμος της Βαρκελώνης. Η πόλη στην οποία ο Αργεντινός θρύλος της μπάλας μεγαλούργησε και όπου πάτησε για πρώτη φορά το πόδι του σε ηλικία 12 ετών, τον ευχαρίστησε για όσες χαρές και επιτυχίες πρόσφερε στους κατοίκους και την ομάδα, το «καμάρι» της.

Τα μηνύματα που οι απλοί φίλαθλοι έστειλαν στον Μέσι και τα οποία του προβλήθηκαν μέσω βίντεο, συγκίνησαν τον 38χρονο σούπερσταρ, κατά την παραλαβή του βραβείου από τον διευθυντή της καταλανικής εφημερίδας, ο οποίος ταξίδεψε μέχρι το Μαϊάμι για αυτή την περίσταση.

Cada vez que @LeoMessi toca un balón, la afición siente que el fútbol es mucho más que un deporte: es humildad, respeto y compromiso con un escudo. Su forma de competir, de ganar y de perder, habla tanto de su talento como de sus valores dentro y fuera del campo. Por eso, el… pic.twitter.com/jReCmQVKDC — Diario SPORT (@sport) November 19, 2025

Ο Μέσι παρακολούθησε με προσοχή το υπέροχο βίντεο που επενδύθηκε με θρυλικές στιγμές της καριέρας του στη «Μπάρτσα» και με την ολοκλήρωσή του τα μάτια του Αργεντινού δεν… έλεγαν ψέμματα. Ο Μέσι ήταν εμφανώς συγκινημένος και μιλώντας για την τιμή αυτή, επανέλαβε για ακόμη μια φορά πως αν ήταν στο χέρι του, δεν θα είχε φύγει ποτέ από τη Μπαρτσελόνα. Παράλληλα, επανέλαβε την πρόθεσή του να επιστρέψει για πάντα στη Βαρκελώνη, προκειμένου να γίνει μόνιμος κάτοικός της μετά το τέλος της καριέρας του.

«Είναι το σπίτι μου, οι άνθρωποί μου»

Ακολουθούν όσα ανέφερε ο Λιονέλ Μέσι κατά την παραλαβή του βραβείου:

«Η αλήθεια είναι ότι έχουμε περάσει τόσα πολλά μαζί, καλά και όχι τόσο καλά πράγματα, κάτι που είναι φυσιολογικό σε μια καριέρα τόσων ετών. Δεν είναι όλα υπέροχα και περνάς δύσκολες στιγμές. Αλλά, είναι το σπίτι μου, το μέρος μου, οι άνθρωποί μου. Θα ήθελα να είχα περάσει όλη μου την καριέρα εκεί χωρίς να χρειαστεί να πάω σε άλλο σύλλογο. Και… και, λοιπόν, να είχα παίξει εκεί μόνο στην Ευρώπη.

Δυστυχώς, τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά, αλλά θα έχω πάντα αναμνήσεις για μια ζωή από όλες τις στιγμές που μοιραστήκαμε. Και, λοιπόν, είμαι ευγνώμων γι’ αυτό. Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που πήγα στη Βαρκελώνη, από τότε που πήγα στο γήπεδο. Έπρεπε να αποσυρθώ από τον σύλλογο χωρίς οπαδούς λόγω της πανδημίας, οπότε ήταν και μια ασυνήθιστη χρονιά. Και, λοιπόν, πολλές όμορφες αναμνήσεις, οπότε ευχαριστώ πολύ όλους τους ανθρώπους της Βαρκελώνης. Και, προφανώς, έχω επίσης μια πολύ ιδιαίτερη αγάπη για όλους.

Προφανώς, θα επιστρέψω. Θα είμαι στο γήπεδο όπως κάθε άλλος οπαδός, ακολουθώντας την ομάδα, τον σύλλογο και θα είμαι απλώς ένας ακόμη υποστηρικτής. Προς το παρόν, πιθανότατα θα είμαι εδώ για μερικά χρόνια ακόμα, αλλά επιστρέφουμε στη Βαρκελώνη επειδή, όπως έλεγα πάντα, είναι το μέρος μου, το σπίτι μου. Μας λείπει πολύ, οπότε θα επιστρέψουμε».