Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025
Ο Μέσι συνεχίζει να… τερματίζει τη μπάλα: Έφτασε τις 400 ασίστ και σπάει ένα στοιχειωμένο ρεκόρ (vids)
Ποδόσφαιρο 11 Νοεμβρίου 2025

Ο Μέσι συνεχίζει να… τερματίζει τη μπάλα: Έφτασε τις 400 ασίστ και σπάει ένα στοιχειωμένο ρεκόρ (vids)

Χρειάστηκε να περάσουν 59 χρόνια, ωστόσο ο Λιονέλ Μέσι θα το κάνει και αυτό -θα γίνει ο πρώτος σε ασίστ στην ιστορία του ποδοσφαίρου και θα προσθέσει μια ακόμη «κορυφή» στην απλησίαστη καριέρα του.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
A
A
Απόγευμα Κυριακής, 18 Δεκεμβρίου 2022. Ο τελικός του Μουντιάλ ολοκληρώνεται με την Αργεντινή να νικά τη Γαλλία στη διαδικασία των πέναλτι και ο χρησμός επιβεβαιώνεται. Ο Λιονέλ Μέσι φτάνει στη Γη της ποδοσφαιρικής Επαγγελίας, σηκώνει ως αρχηγός το τρόπαιο Ζιλ Ριμέ -το μοναδικό και πιο σημαντικό επίτευγμα που του έλειπε- και… τερματίζει το ποδόσφαιρο.

Εκείνη τη στιγμή, άπαντες πίστεψαν ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αυτή η εικόνα του με το 10 του Ντιέγκο στην πλάτη στην κορυφή του κόσμου, θα ήταν και η τελευταία ραψωδία του στο σπορ: 7 γκολ, 3 ασίστ, 4 MVP αγώνα, 21 πάσες-κλειδιά, 15 επιτυχημένες ντρίμπλες και το Ιερό Δισκοπότηρο στα χέρια με τρόπο… Μαραντονίσιο!

Συνοψίζοντας το τι είχε πετύχει σε εκείνο το Μουντιάλ, ενώ πλέον το… επόμενο βρίσκεται λίγους μήνες μακριά, ακολουθούν τα εξής:

  • Έγινε πρώτος σε συμμετοχές σε Μουντιάλ με 26, ξεπερνώντας τις 25 του Λόταρ Ματέους.
  • Έγινε 4ος σκόρερ στα Μουντιάλ.
  • Έγινε πρώτος σκόρερ για την Αργεντινή σε Μουντιάλ με 13, ξεπερνώντας τα 10 του Μπατιστούτα.
  • Έγινε πρώτος σε ασίστ για την Αργεντινή σε Μουντιάλ με 9, ξεπερνώντας τις 8 του Μαραντόνα.
  • Έγινε πρώτος σε ασίστ σε νοκ-άουτ γύρους Μουντιάλ με 6.
  • Έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία των Μουντιάλ με γκολ και ασίστ σε τρία διαφορετικά ματς ενός τουρνουά.
  • Έγινε ο πρώτος που έχει γκολ σε όλα τα νοκ-άουτ μιας διοργάνωσης από το 1986 όταν και προστέθηκε η φάση των «16».
  • Έγινε πρώτος στην ιστορία των Μουντιάλ στη λίστα με Γκολ + Ασίστ, φτάνοντας τα 22 (13/9).
  • Έγινε ο ένας από τους 6 παίκτες που έχουν παίξει σε 5 διαφορετικά Μουντιάλ.
  • Έγινε ο δεύτερος Αργεντινός μετά τον Κέμπες το 1978 που βάζει δύο γκολ σε τελικό.
  • Έγινε ο δεύτερος πολυνίκης στην ιστορία των Μουντιάλ με 16, πίσω από τις 17 του Μίροσλαβ Κλόζε.

Όλα τα παραπάνω, στα 35 του. Fast forward τρία χρόνια μετά, ο Μέσι όχι απλά δεν έχει ολοκληρώσει το έργο του στο ποδόσφαιρο, αλλά φαίνεται πως η ραψωδία της καριέρας του έχει ακόμη πολλά κεφάλαια. Ο Αργεντινός μύθος δεν δείχνει ούτε διατεθειμένος να σηκώσει το πόδι από το γκάζι, ούτε φαίνεται να τον έχει επηρεάσει το γεγονός πως πλέον έχει πατήσει τα 38.

Ακόμη και για κάποιον που έχει κάνει τα πάντα στην καριέρα του, που έχει κάνει ό,τι μπορεί να κάνει κανείς πάνω σε έναν αγωνιστικό χώρο, που έχει πάρει τα πάντα, ομαδικά και ατομικά, που είναι κάτοχος απλησίαστων ρεκόρ, με απλησίαστα νούμερα καριέρας σε γκολ και ασίστ, στα 38 του, συνεχίζει να «τερματίζει» τη μπάλα, με έναν τρόπο αφοπλιστικά απόλυτο. Βρίσκοντας κάθε λίγο νέα ρεκόρ για να κυνηγήσει και τελικά να τα σπάσει.

YouTube thumbnail

Ο Μέσι… τα έχει 400

Η τελευταία… καταχώρηση στη λίστα των μυθικών επιτευγμάτων που κυνηγάει ο «Λίο», είναι οι συνολικές ασίστ στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Τα ξημερώματα της Κυριακής, η Ίντερ Μαϊάμι «καθάρισε» 4-0 τη Νάσβιλ στο τρίτο ματς του πρώτου γύρου των πλέι-οφ του MLS και πέρασε στην επόμενη φάση.

Μια πρόκριση ως… ευγενική χορηγία του τεράστιου Αργεντίνου, ο οποίος πέτυχε 5 γκολ και μοίρασε τις 3 ασίστ στα υπόλοιπα 3 γκολ της ομάδας του στη σειρά! Στο δε τελευταίο και καθοριστικό ματς, κατέγραψε 2 γκολ και 2 ασίστ. Με τις τελευταίες δύο, μάλιστα, έφτασε και σε ένα ιστορικό ορόσημο για το ποδόσφαιρο. Έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης που φτάνει τις 400. Και λογικά σε λίγες εβδομάδες, το πολύ, θα περάσει και στην κορυφή της λίστας, αφού υπολείπεται μόλις τεσσάρων από τον θρυλικό Μαγυάρο, Φέρεντς Πούσκας, ο οποίος έκλεισε την καριέρα του το 1966 με 404.

Από αυτές τις 400 ασίστ για τον Μέσι, οι 303 καταγράφησαν με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, 35 ακόμη με την Παρί, 39 με την Ίντερ Μαϊάμι και 63 με την Εθνική Αργεντινής.

Τα ιστορικά επιτεύγματα του Μέσι στο ποδόσφαιρο

Με την 405η ασίστ του, ο Λιονέλ Μέσι θα γίνει ο παίκτης με τις περισσότερες στην ιστορία του ποδοσφαίρου και με δεδομένο αφενός το πόσο κράτησε αυτό το ρεκόρ (59 χρόνια) αφετέρου και το ποιος το σπάει, είναι σχετικά ασφαλές να ειπωθεί ότι θα μείνει ανέγγιχτο για… αρκετό καιρό. Ωστόσο, όταν πια ο G.O.A.T. της μπάλας θα ολοκληρώνει την καριέρα του, θα κατέχει και αρκετές άλλες παγκόσμιες κορυφές στο σπορ. Ήδη, άλλωστε, το όνομά του είναι στην κορυφή των περισσότερων σημαντικών λιστών….

Τα παραπάνω, ως προς το σκοράρισμα, τις ασίστ και γενικά τη συγκομιδή τερμάτων.

YouTube thumbnail

Η δόξα όμως δεν σταματά εκεί για τον «Λίο», που έχει κατακτήσει κάθε πιθανό ατομικό βραβείο και έχει κατακτήσει τρόπαια και στους 3 συλλόγους που έχει αγωνιστεί.

  • Με 46 τίτλους, είναι 1ος στην Ιστορία του ποδοσφαίρου.

Ανάμεσά τους 10 πρωταθλήματα, 7 Κύπελλα και 4 νταμπλ Ισπανίας, καθώς και 4 Champions League. Με την Εθνική Αργεντινής, έχει κατακτήσει επίσης τα πάντα: 1 Χρυσό Ολυμπιακό Μετάλλιο, 2 Copa America, 1 Παγκόσμιο Κύπελλο.

  • Με 8 Χρυσές Μπάλες, είναι 1ος στην Ιστορία.
  • Με 6 Χρυσά Παπούτσια (σ.σ. τίτλος πρώτου σκόρερ στην Ευρώπη) είναι 1ος στην Ιστορία.
  • Με 9 βραβεία Καλύτερου Παίκτη της La Liga, είναι 1ος στην Ιστορία.
  • Με 8 βραβεία Πρώτου Σκόρερ της La Liga, είναι 1ος στην Ιστορία.

Επιπλέον…

  • Είναι ο κάτοχος των 33 από τα 44 διαφορετικά επιθετικά ρεκόρ στην ιστορία της Μπαρτσελόνα.
  • Είναι πρώτος σκόρερ στην ιστορία του ισπανικού πρωταθλήματος (474) και τέταρτος σε αυτή του κυπέλλου (56).
  • Είναι πρώτος σε ασίστ στην ιστορία του ισπανικού πρωταθλήματος (233).
  • Είναι πρώτος σε συμμετοχές ξένος στην ιστορία του ισπανικού πρωταθλήματος (520) και 8ος συνολικά.
  • Είναι κάτοχος 27 διαφορετικών ρεκόρ στην ιστορία του ισπανικού πρωταθλήματος και άλλων 5 σε αυτή του Κυπέλλου.
YouTube thumbnail

Ποιος να συγκριθεί μαζί του;

Ο Λιονέλ Μέσι έχει κατακτήσει τα πάντα, έχει νικήσει τους πάντες στα καλύτερά τους και στην πιο δύσκολη εποχή του ποδοσφαίρου, έχει πρωταγωνιστήσει στην καλύτερη ομάδα όλων των εποχών, έχει δημιουργήσει αμέτρητες μοναδικές μνήμες στο ποδοσφαιρικό κοινό και κυρίως, έχει δημιουργήσει ένα πολύ κοινό πια μοτίβο ανάμεσα στη συντριπτική πλειοψηφία όσων, είτε έχουν παίξει μαζί του, είτε εναντίον του: Άπαντες γελούν, όταν κάποιος τους ρωτάει για το ποιος μπορεί να συγκριθεί μαζί του.

